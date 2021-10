TSG Hoffenheim unterliegt Arsenal

Die TSG Hoffenheim hat ihr zweites Spiel in ihrer Premierensaison in der Women´s Champions-League verloren. Das Team von Trainer Gabor Gallai musste sich beim FC Arsenal 0:4 (0:2) geschlagen geben und liegt in Gruppe C zunächst mit drei Punkten auf dem dritten Platz. Das Auftaktspiel hatten die Kraichgauerinnen gegen HB Köge 5:0 (1:0) gewonnen.

Im Londoner Meadow Park leitete die Schottin Kim Little (21.) per Foulelfmeter den Sieg für die Gastgeberinnen ein. Tobin Heath (45.+1) legte nach Vorarbeit der früheren Bayern-Stürmerin Vivianne Miedema noch vor der Pause das 2:0 nach. Nach Wiederanstoß war die Niederländerin dann selbst zur Stelle und erhöhte auf 3:0 (52.). Den Schlusspunkt setzte Leah Williamson in der 86. Minute per Kopfball nach einer Ecke von Katie McCabe.

[sid/hm]