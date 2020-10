TSG Hoffenheim: Galm wieder U 17-Trainer

Trainer Danny Galm (34) hat bei der TSG Hoffenheim wieder die U 17 in der Staffel Süd/Südwest der B-Junioren-Bundesliga übernommen. Er trat die Nachfolge seines eigenen Nachfolgers Kai Herdling (zur U 23) an. Der FC Augsburg kassierte als einziges Team noch kein Gegentor, Neuling Viktoria Berlin trifft im Topspiel auf den SV Werder Bremen. Die DFB.de-Splitter aus der B-Junioren-Bundesliga

TSG Hoffenheim: Nachdem der bisherige U 17-Cheftrainer Kai Herdling die U 23 der TSG Hoffenheim in der Regionalliga Südwest übernommen hat, war dessen Nachfolge schnell geklärt. Mit Danny Galm kehrte ein alter Bekannter auf den Chefcoach-Posten der U 17 in der Staffel Süd/Südwest der B-Junioren-Bundesliga zurück. Bereits von Januar 2018 bis Juni 2020 war der 34-Jährige für das Team verantwortlich. Zu Beginn der aktuellen Saison hatte Galm, der derzeit die Ausbildung zum Fußball-Lehrer an der Hennes-Weisweiler-Akademie des DFB in Hennef absolviert, die U 16 in der Oberliga Baden-Württemberg übernommen und mit Sebastian Haag und Marco Unser zwei Co-Trainer zur Seite gestellt bekommen. Alle drei werden nun den Jahrgang 2004 in der B-Junioren-Bundesliga betreuen, der mit zwei Siegen und einem Unentschieden in die Saison gestartet ist und aktuell Platz drei belegt. Mit der U 16 hatten Galm und seine beiden Assistenten mit sieben Siegen und einem Remis aus den ersten acht Partien sowie den Sprung an die Tabellenspitze ebenfalls einen glänzenden Start hingelegt. Hoffenheims Akademie-Leiter Marcus Mann sagt: "Wir haben volles Vertrauen in Danny Galm und sein Trainerteam. Sowohl die vergangenen Jahre bei der U 17 als auch die aktuelle Saison bei der U 16 haben gezeigt, dass Danny in der Lage ist, einzelne Spieler und die gesamte Mannschaft zu entwickeln und besser zu machen. Wir glauben daher, dass er die gute Arbeit von Kai Herdling bei der U 17 nahtlos fortführen wird." Sein Comeback in der B-Junioren-Bundesliga gibt Galm am Sonntag (ab 15 Uhr) beim Topspiel gegen den aktuellen Staffelsieger 1. FSV Mainz 05.

FC Augsburg: Als unbesiegter Spitzenreiter und einziges Team ohne Gegentreffer startet die U 17 des FC Augsburg in der Staffel Süd/Südwest der B-Junioren-Bundesliga in den 4. Spieltag, trifft dort am Sonntag (ab 13 Uhr) auf den 1. FC Heidenheim. "Drei Spiele, sieben Punkte, null Gegentore - das gibt uns viel Rückenwind für die nächsten Spiele", sagte FCA-Trainer Andreas Haidl nach dem jüngsten 0:0 bei Eintracht Frankfurt. "Es war eine gerechte Punkteteilung. Wir sind froh, dass wir etwas mitnehmen konnten", so Haidl weiter. Die Tabellenführung wollte der Augsburger Trainer allerdings nicht zu hoch hängen. "Das hat nach den ersten drei Spieltagen überhaupt keine Aussagekraft", erklärt Andreas Haidl.

Rot-Weiss Essen: Zwei Wochen nach der 1:0-Überraschung im Revierderby bei Meisterschaftsfavorit Borussia Dortmund steht für die U 17 von Rot-Weiss Essen am Sonntag (ab 13 Uhr) in der West-Staffel der B-Junioren-Bundesliga das Aufsteigerduell gegen den SC Paderborn 07 auf dem Programm. Die Länderspielpause wollten die Essener eigentlich mit einem Testspiel bei der U 19 der SG Wattenscheid 09 überbrücken, der Platz war unbespielbar. Stattdessen stand die Arbeit auf dem Trainingsplatz im Mittelpunkt. "Im Offensivdrittel können wir uns noch steigern", sagt RWE-Trainer Simon Hohenberg gegenüber DFB.de. "Das gilt vor allem für das Verwerten unserer Chancen. Aber auch bei unseren Umschaltmomenten ist noch Luft nach oben." Für die Partie gegen Paderborn ist der Einsatz von Muhammed Ali Karkar (starke Prellung) fraglich. Tim Kuhlmann (Adduktorenprobleme) und Kapitän Cemil Demircan (Kopfverletzung) trainieren dagegen schon wieder mit der Mannschaft.

Alemannia Aachen: Der Traditionsverein Alemannia Aachen hat einen neuen Torwarttrainer für den Leistungsbereich verpflichtet. Niels Nielen trainiert künftig die Torhüter der U 17 und der U 19, die in den Junioren-Bundesligen an den Start gehen, und unterstützt außerdem die erste Mannschaft der Schwarz-Gelben (Regionalliga West). Der 38 Jahre alte Niederländer arbeitete zuvor in seiner Heimat als Torwarttrainer bei NEC Nijmegen sowie Fortuna Sittard. Außerdem leitet er in Venray (Provinz Limburg) eine eigene Torwartschule, die in Zusammenarbeit mit der Fußballakademie der Alemannia künftig Camps sowie Spezial-Trainingseinheiten für Torhüter anbieten wird.

SV Werder Bremen: Björn Dreyer, U 17-Trainer beim SV Werder Bremen, muss am Samstag (ab 13 Uhr) im Spitzenspiel in der Staffel Nord/Nordost der B-Junioren-Bundesliga auf Linus Urban verzichten. Der 15 Jahre alte Abwehrspieler, der vor Saisonbeginn vom JFV Bremerhaven zu den Grün-Weißen gewechselt war, hatte beim 4:1-Heimsieg gegen Eintracht Braunschweig wegen Handspiels die Rote Karte gesehen und muss deshalb eine Pause einlegen. Ebenso wie die Bremer, für die U 17-Nationalspieler Keke Maximilian Topp gegen Braunschweig innerhalb von nur 13 Minuten einen lupenreinen Hattrick erzielt hatte, ist auch der Aufsteiger aus Berlin nach drei Partien noch ohne Punktverlust. Zuletzt setzte sich das Team von Viktoria-Trainer Arthur Jujko in einer vorgezogenen Partie vom 11. Spieltag gegen den FC Carl Zeiss Jena 2:0 (0:0) durch.

RB Leipzig: Der 16 Jahre alte Angreifer Lorenzo Coco, der bisher für die U 17 von RB Leipzig in der Staffel Nord/Nordost der B-Junioren-Bundesliga am Ball war (21 Einsätze, vier Tore und vier Vorlagen während der abgelaufenen Saison) hat sich der U 19 des Südwest-Regionalligisten SG Sonnenhof Großaspach angeschlossen. Der österreichische Junioren-Nationalspieler war zunächst in der Nachwuchsabteilung von Red Bull Salzburg ausgebildet worden, ehe er im Sommer 2018 nach Leipzig wechselte. Im Leistungszentrum der SG Sonnenhof wird Coco künftig bei den A-Junioren von Trainer Markus Lang in der Oberliga Baden-Württemberg zum Einsatz kommen. Dort soll er an den Profifußball herangeführt werden. "Wir freuen uns sehr darüber, dass Lorenzo in Aspach die Entwicklung auf und vor allem auch neben dem Platz als optimal empfindet und sich deshalb für die SG Sonnenhof entschieden hat", sagt Großaspachs Sportdirektor Joannis Koukoutrigas.

