TSG: Hält die Serie auch in München?

Nur Verfolger FC Bayern München kann der U 17 der TSG Hoffenheim noch einen Strich durch die Rechnung machen: Der Tabellenführer in der Staffel Süd/Südwest der B-Junioren Bundesliga ist zum Jahresabschluss am Samstag (ab 11 Uhr) zum Topspiel der 17. Runde in München zu Gast und könnte ohne Niederlage in die Winterpause gehen. Das Spiel der Woche im DFB.de-Faktencheck.

Die Ausgangslage: Schon vor dem Jahresabschluss gegen die TSG Hoffenheim steht fest: Die U 17 des FC Bayern München wird den ersten Teil dieser Spielzeit beenden, ohne in diesem Zeitraum auf dem ersten Platz gestanden zu haben. Die Münchner mussten bisher immer dem 1. FSV Mainz 05 oder der TSG Hoffenheim den Vortritt lassen. Das konnte auch eine Serie von zwischenzeitlich sechs Siegen in Folge nicht verhindern. Nach dem 2:2 am vergangenen Wochenende gegen den SV Wehen Wiesbaden liegt der FCB fünf Punkte hinter der Tabellenspitze zurück. Die TSG Hoffenheim hat am dritten Spieltag hintereinander Platz eins inne. Am zurückliegenden Wochenende gab es für die TSG ein 2:1 im Heimspiel gegen Aufsteiger SV Darmstadt 98. Damit sind die Kraichgauer die einzige Mannschaft, die staffelübergreifend in der B-Junioren-Bundesliga noch keine Niederlage hinnehmen musste. Der Vorsprung auf Verfolger 1. FSV Mainz 05 beträgt dennoch nur zwei Zähler.

Die Trainer: Seit der vergangenen Saison steht ein Weltmeister in der B-Junioren-Bundesliga an der Seitenlinie. Miroslav Klose übernahm im Juli 2018 die U 17 des FC Bayern München. Für den Rekordtorschützen der deutschen Nationalmannschaft (71 Treffer in 137 Länderspielen) ist es die erste Station als hauptverantwortlicher Trainer. Zuvor absolvierte der ehemalige Bundesligaprofi (121 Treffer in 307 Spielen für den 1. FC Kaiserslautern, den SV Werder Bremen und den FC Bayern München) ab November 2016 ein individuelles Ausbildungs- und Traineeprogramm bei der A-Nationalmannschaft und im Juniorenbereich des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Die U 17 des FCB führte Klose in der Vorsaison auf Anhieb zum Staffelsieg. Im Halbfinale um die Deutsche B-Junioren-Meisterschaft war aber gegen den späteren Titelträger 1. FC Köln Endstation (0:1 und 0:4). Für die U 17 der TSG 1899 Hoffenheim ist seit Januar 2018 Danny Galm verantwortlich. Als A-Jugendlicher wurde der ehemalige Drittligaprofi (14 Einsätze für die Stuttgarter Kickers) 2005 mit der U 19 des VfB Stuttgart Deutscher Meister. Weitere Spielerstationen waren Eintracht Frankfurt II, der FC Energie Cottbus, der 1. FC Kaiserslautern II, die SpVgg Neckarelz und Viktoria Aschaffenburg. Nach dem Ende seiner aktiven Karriere im Jahr 2016 betreute Galm zunächst die U 16 der Hoffenheimer, ehe er zur U 17 wechselte. Der 33-Jährige trat dort die Nachfolge von Pellegrino Matarazzo an, der damals als Co-Trainer von Julian Nagelsmann zu den Profis hochgezogen worden war. Mit der U 17 der TSG landete Galm in der ersten Spielzeit auf Platz drei, die vergangene Spielzeit endete mit Rang zwei.

Die Torjäger: Großen Anteil daran, dass die TSG Hoffenheim in dieser Spielzeit noch unbesiegt ist, hat die Offensive. Mit 56 Treffern hat die TSG mit deutlichem Abstand vor dem FC Augsburg (42) die meisten Tore in der Staffel Süd/Südwest erzielt. Da überrascht es auch nicht, dass Hoffenheims Nick Breitenbücher (elf) die Torschützenliste anführt. Mit den beiden U 17-Nationalspielern Turan Calhanoglu, Cousin von Ex-Bundesliga-Spieler Hakan Calhanoglu (aktuell beim AC Mailand) und Armindo Sieb folgen zwei weitere TSG-Talente auf dem zweiten Rang, den sich das Duo mit Daniel Hausmann (SpVgg Unterhaching) und Danny Schmidt (1. FSV Mainz 05, alle zehn Tore) teilt. Nemanja Motika, mit acht Treffern bester Schütze des FC Bayern München, folgt knapp dahinter.

Die Bilanz: Als Gründungsmitglieder in der Staffel Süd/Südwest der B-Junioren Bundesliga standen sich die U 17-Teams des FC Bayern München und der TSG Hoffenheim bereits in 25 Ligaduellen gegenüber. Die Bilanz spricht mit 14 Siegen, sechs Remis und fünf Niederlagen klar für den FC Bayern München. Noch deutlicher wird es bei einem Blick auf die jüngere Vergangenheit. Von den zurückliegenden 16 Vergleichen konnte die TSG Hoffenheim nur einen einzigen für sich entscheiden (3:1 am 28. April 2018 in München). Im Hinspiel trennten sich die TSG und der FCB. Es war erst das zweite torlose Aufeinandertreffen beider Mannschaften.

Die Stimmen: Miroslav Klose, Trainer des FC Bayern München, hofft nach dem 2:2 gegen den SV Wehen Wiesbaden, als seine Mannschaft eine Zwei-Tore-Führung verspielt hatte, auf eine cleverere Leistung. "Wir haben viel investiert, aber zu wenig dafür bekommen. Hoffentlich lernen wir aus solchen Partien", so der DFB-Rekordtorschütze. Die TSG Hoffenheim will das Jahr 2019 als Tabellenführer beenden. "Wir setzen uns immer wieder Etappenziele", so TSG-Trainer Danny Galm im Gespräch mit DFB.de. "Wir wollen das Jahr mit einem Erfolg abschließen. Ich rechne mit einem intensiven Spiel, in dem wir unsere letzten Körner reinfeuern werden."

