Tschechien stoppt Siegesserie der U 16

Deutschlands U 16-Junioren haben es verpasst, ihre Erfolgsserie auszubauen. Im ersten von zwei Länderspielen gegen die Tschechische Republik unterlag die Auswahl von DFB-Trainer Michael Prus 0:1 (0:1). Es war die erste Niederlage nach zuvor drei siegreichen Partien in Folge für das deutsche Team.

"Wir haben eine richtig gute erste Halbzeit gespielt, in der wir unsere diversen Möglichkeiten nicht genutzt haben. Mit der ersten Aktion der Tschechen gerieten wir in Rückstand und trotz einer Überlegenheit in der zweiten Halbzeit gelang es uns nicht mehr das Spiel zu drehen", sagte Prus. "Wir wählten die falschen Mittel, sodass der Gegner seine Abwehr massiv aufstellen konnte."

In Seligenporten ging Deutschland vor 1016 Zuschauern mit einem Rückstand in die Halbzeitpause. Mittelfeldspieler Matej Sin von Banik Ostrau hatte in der 37. Minute die Führung für die Gäste hergestellt. Dies blieb der einzige Treffer der Partie in der M.A.R.ena.

Nächster Test gegen Tschechien in Bogen

Die deutsche U 16 hat in den bislang vier Saisonspielen drei Siege gelandet und eine Niederlage hinnehmen müssen. Zum Auftakt unterlag das Prus-Team 0:1 gegen Österreich, die zweite Partie gewann Deutschland mit 2:1, ehe im Oktober zwei Erfolge in Finnland (2:1 und 3:1) folgten.

Am kommenden Montag (ab 11 Uhr) steht in Bogen das nächste Kräftemessen mit der tschechischen Auswahl an. Für die deutsche U 16 ist es die letzte Begegnung des aktuellen Kalenderjahres. Wer live vor Ort dabei sein möchte: Tickets für die Begegnung sind im DFB-Ticketshop erhältlich.

[dfb]