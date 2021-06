Tschechien steht im EM-Viertelfinale

Die Tschechische Republik hat das Viertelfinale der EURO erreicht. Das Team von Trainer Jaroslav Silhavy setzte sich im Achtelfinale in Budapest gegen die Niederlande in Überzahl 2:0 (0:0) durch und trifft in der Runde der letzten Acht am 3. Juli (ab 18 Uhr) auf Dänemark.

Nach einer umkämpften aber ereignisarmen ersten Halbzeit, in der Tomas Soucek in der 22. Minute die beste Chance hatte, jedoch knapp am Tor vorbeiköpfte, ging es im zweiten Durchgang direkt turbulent los: Donyell Malen scheiterte zunächst im Eins-gegen-Eins am tschechischen Keeper Tomas Vaclik (52.), nur drei Minuten später sah der niederländische Verteidiger Matthijs de Ligt nach einem Handspiel die Rote Karte.

Tschechien wusste die Überzahl zu nutzen und ging durch Tomas Holes nach toller Vorarbeit Vorarbeit von Tomas Kalas in Führung (68.). Für den 2:0-Endstand sorgte schließlich Patrik Schick mit seinem vierten Turniertor in der 80. Minute.

