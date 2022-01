Tschechien-Länderspiele: Loosveld nominiert einen Neuling

Futsal-Nationaltrainer Marcel Loosveld hat für die beiden anstehenden Länderspiele am 22. und 23. Januar in Hohenstein-Ernstthal gegen die Tschechische Republik 19 Spieler in seinen Kader berufen. Erstmals mit dabei ist Hugo Jung aus der U 17 des 1. FC Lok Leipzig. Jung hatte am vergangenen Wochenende beim Futsal-Stützpunktvergleich in der Sportschule Wedau auf sich aufmerksam gemacht und wird im DFB-Stützpunkt Leipzig Futsal-spezifisch ausgebildet.

Mit dem Weltranglisten-17. aus Tschechien trifft die deutsche Auswahl auf einen sehr starken Gegner. Im Hinblick auf die anstehende WM-Qualifikation Anfang April stellen die Duelle mit dem WM-Teilnehmer von 2021 einen echten Härtetest für Loosvelds Mannschaft dar.

Bedingt durch die Corona-Pandemie finden beide Partien unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Auf DFB-TV werden die beiden Spiele jedoch live und in voller Länge übertragen.

Weitere Informationen und Inhalte rund um die Futsal-Nationalmannschaft sowie die Futsal-Bundesliga finden sich auf dem Instagram-Kanal des DFB.