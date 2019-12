Trotz vier Toren in fünf Minuten: Futsal-Nationalmannschaft unterliegt Schweden

Die deutsche Futsal-Nationalmannschaft hat ihre neuntägige Länderspielreise trotz vier Treffern in fünf Minuten mit einer Niederlage abgeschlossen. In Karlskrona unterlag das Team von DFB-Trainer Marcel Loosveld Gastgeber Schweden nach einer turbulenten Partie 4:6 (0:2).

Den ersten Vergleich mit den Skandinaviern hatte Deutschland tags zuvor 3:2 (2:1) für sich entschieden. Die Partien dienten wie zwei Duelle mit England in der vergangenen Woche (2:2/2:2) der Vorbereitung auf die am 21. Oktober startende WM-Qualifikation in Portugal.

Loosveld: "Insgesamt fahren wir zufrieden nach Hause"

"In der ersten Hälfte haben wir leider zu viele Chancen liegen gelassen", sagte Loosveld. "Ich habe von meiner Mannschaft dann eine tolle Leistung gesehen, indem sie das Ergebnis gedreht hat. Am Ende hat man uns aber auch angemerkt, dass es das vierte Spiel in fünf Tagen ist. Es war nicht mehr drin."

In der Gesamtbilanz der Länderspielreise zog Loosveld nach einem Sieg, zwei Unentschieden und einer Niederlage ein positives Fazit. "Insgesamt fahren wir nun zufrieden nach Hause und haben aus den letzten Tagen wichtige Erkenntnisse gewonnen und unser Team auf die Hauptrunde vorbereitet", sagte der DFB-Coach.

DFB-Team mit vier Toren in fünf Minuten

Vor 900 Zuschauern in der Brinova Arena zeigten die deutschen Futsaler in der ersten Halbzeit eine spielerisch überzeugende Leistung und erarbeiteten sich ein Chancenplus, es haperte aber an der Verwertung, sodass Schweden nach zwei Toren (5./12.) mit einem 2:0 in die Pause ging.

Gleich nach Wiederanpfiff kassierte Deutschland das dritte Gegentor, lieferte dann aber eine spektakuläre Aufholjagd ab: Christopher Wittig (30.), Malik Hadziavdic (32.) und ein Doppelpack von Muhammet Sözer binnen 54 Sekunden (34.) machten aus einem 0:3 eine 4:3-Führung. Schweden antwortete jedoch prompt. Mit Flying Goalkeeper traf der Weltranglisten-62. in der Schlussphase noch dreimal (35./39./40.) und entschied das zweite Duell mit den vier Plätze höher notierten Deutschen für sich.

Saglam trifft im ersten Schweden-Spiel zum Sieg

Beim ersten Vergleich am Montag hatte das deutsche Team früh seine Chancen genutzt. Nach 128 Sekunden erzielte Timo Heinze mit seinem bereits elften Treffer im DFB-Dress das 1:0. Schweden glich danach zwar aus (8.), doch Jilo Hirosawa schoss das spielbestimmende deutsche Team gleich wieder verdient in Führung (11.).

In der zweiten Halbzeit agierte Schweden mit dem Flying Goalkeeper und kam zum erneuten Ausgleich (23.), das deutsche Team blieb aber cool: Zwei Minuten vor Schluss schob Onur Saglam zum 3:2-Endstand ins leere Tor ein.

Am vergangenen Freitag und Samstag hatte das DFB-Team in Birmingham bereits zweimal 2:2 gegen England gespielt. Nächster Höhepunkt ist die WM-Qualifikation (21. bis 28. Oktober) in Portugal mit Spielen gegen den Gastgeber, Tschechien und Lettland. Zuvor treffen sich die deutschen Futsaler vom 13. bis 16. Oktober zu einem weiteren Vorbereitungslehrgang in Duisburg-Wedau.

[dfb]