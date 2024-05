Trotz Unterzahl: Leipzig erkämpft in Dortmund torloses Remis

Im Kampf um den Einzug in das Endspiel um die Deutsche B-Junioren-Meisterschaft ist zwischen den U 17-Teams von Borussia Dortmund und RB Leipzig nach dem Hinspiel des Halbfinales noch alles offen. Der Tabellenzweite der West-Staffel der B-Junioren-Bundesliga musste sich vor eigenem Publikum auf dem BVB-Trainingsgelände mit einem torlosen 0:0 gegen den Meister der Staffel Nord/Nordost begnügen.

Obwohl das Team von RB-Trainer Philipp Seidler nach der Gelb-Roten Karte für Kapitän Jean Miguel Boog wegen wiederholten Foulspiels (59.) lange Zeit in Unterzahl spielen musste, verschafften sich die Sachsen eine günstige Ausgangsposition für das Rückspiel am Samstag, 4. Mai (ab 11 Uhr, live bei Sky) im RB-Trainingszentrum am Cottaweg.

"Es war ein sehr intensives Duell", meinte Borussia Dortmunds langjähriger Nachwuchsleiter Lars Ricken an seinem ersten Arbeitstag als neuer Geschäftsführer Sport im Sky-Interview: "Unsere Mannschaft war zu Beginn ein wenig nervös, ist dann aber besser ins Spiel gekommen. Mir gefällt, dass beide Teams immer wieder spielerische Lösungen suchen."

Vor der Pause kaum Torchancen auf beiden Seiten

In der ersten Halbzeit konnten sich beide Mannschaften nur wenige Tormöglichkeiten erspielen, weil die Abwehrreihen sehr konzentriert und diszipliniert verteidigten. So kam in der Anfangsphase lediglich BVB-Mittelfeldspieler Tim Degener einmal zum Abschluss. Mit seinem Schuss von der Strafraumgrenze konnte er RB-Torhüter Fernando Dickes aber nicht vor ernsthafte Probleme stellen.

Die einzige Torchance der Leipziger vor der Pause hatte Cenny Neumann, dessen Kopfball-Bogenlampe sich auf das Dortmunder Tornetz senkte. Kurz vor dem Halbzeitpfiff zog dann auf der Gegenseite Dortmunds Außenstürmer Ousmane Diallo aus spitzem Winkel ab, Fernando Dickes war jedoch erneut auf dem Posten.

Leipzig ist nah am 1:0 - BVB nutzt Überzahl nicht

Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit hatten die Gäste dann aber sogar mehrfach den Führungstreffer auf dem Fuß. So versuchte Cenny Neumann, BVB-Torhüter Leon Herdes mit einem Hackentrick zu überwinden. Der folgende Nachschuss von Maddox Stadel wurde auf der Linie geklärt. Nur wenig später ging eine Direktabnahme von Stadel knapp neben das Tor. Auch Cenny Neumann verfehlte den Kasten mit einem wuchtigen Volleyschuss.

Ab der 59. Minute war RB Leipzig mit nur noch zehn Spielern auf dem Platz. Kapitän Jean Miguel Boog sah wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte. Der folgende Freistoß von Fritz Henri Fleck strich knapp über die Latte. Die Dortmunder kamen jetzt besser in die Partie, aber auch die Gäste aus Sachsen blieben bei ihren Kontern immer gefährlich. Eine gute Chance, seine Mannschaft in Führung zu bringen, hatte BVB-Kapitän Jonas Feddersen nach einer Freistoßflanke des eingewechselten Justin Hoy. Der Linksverteidiger traf den Ball aber nicht voll.

Mit einer sehenswerten Einzelleistung brachte sich Dortmunds Innenverteidiger Elias Benkara in Position, sein Heber fand aber nicht den Weg in Richtung Tor. Der eingewechselte Taycan Macid Etcibasi zwang Fernando Dickes dagegen noch einmal zu einer Parade. Insgesamt konnten die Dortmunder ihre Überzahl aber zu selten nutzen. In der Nachspielzeit musste BVB-Torhüter Leon Herdes bei einem fulminanten Abschluss von Leipzigs Abwehrspieler Jamie Schuldes den Ball sogar noch einmal mit einer Glanzparade aus dem Winkel fischen. So blieb es am Ende beim torlosen Remis.

Endspiel-Teilnehmer werden im Pokalsystem ermittelt

Das Halbfinale um die Deutsche B-Junioren-Meisterschaft wird im Pokalsystem mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Das heißt: Besteht nach Austragung des Hin- und Rückspiels zwischen beiden Teams Punktgleichheit, so entscheidet die Tordifferenz. Steht auch hiernach kein Sieger fest, so wird dieser im Anschluss an das Rückspiel ohne Verlängerung sofort durch Elfmeterschießen ermittelt. Die Auswärtstor-Regelung kommt nicht zur Anwendung.

Im Endspiel genießt der Sieger des Duells zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig Heimrecht - und trifft auf den Gewinner der zweiten Halbfinalpaarung zwischen Bayer 04 Leverkusen und Eintracht Frankfurt. Die Halbfinalrückspiele finden am Samstag, 4. Mai (ab 11 Uhr) in Leipzig und am Sonntag, 5. Mai (ab 11 Uhr), in Frankfurt statt.

Sollte das am Sonntag, 12. Mai, (ab 11 Uhr, ebenfalls live bei Sky) stattfindende Finale nach Ablauf der regulären Spielzeit unentschieden enden, so erfolgt eine Verlängerung (zweimal 15 Minuten). Steht auch nach der Verlängerung kein Sieger fest, wird die Entscheidung durch ein Elfmeterschießen herbeigeführt.

[mspw]