Setzt sich stark durch: Lisanne Gräwe (M.) in ihrem zweiten Spiel für die U 20-Frauen

Trotz Überlegenheit: 0:1 gegen Spanien

Die deutschen U 20-Frauen haben trotz drückender Überlegenheit auch ihr zweites Spiel beim Costa Daurada Trophy Tournament verloren. Nach der 1:2-Niederlage zum Auftakt gegen Frankreich musste sich die Mannschaft von DFB-Trainerin Kathrin Peter Gastgeber Spanien 0:1 (0:0) geschlagen geben.

"Ich muss die Mädchen loben. Wir haben ein gutes Spiel gemacht und sind jetzt natürlich enttäuscht, dass wir verloren haben", sagte Peter. "Wir haben ein überragendes Pressing gespielt und die Spanierinnen überhaupt nicht ins Spiel kommen lassen. Wir waren immer präsent, haben Bälle erobert und einen guten Spielaufbau gezeigt. Der finale Pass war aber zu unpräzise, uns fehlt noch die Entschlossenheit vor dem Tor - da ist noch Potential."

DFB-Team dominiert - Spanien trifft

Bei starken Windböen und damit extrem schwierigen Bedingungen im Futbol Complex Salou war die deutsche Auswahl von Beginn an das klar bessere Team und ließ die Gastgeberinnen in der ersten Halbzeit nicht einmal über die Mittellinie kommen. Das DFB-Team drängte die Spanierinnen immer wieder tief in die eigene Hälfte und unterband jegliche Entfaltung. Allerdings verpasste es die deutsche Mannschaft aus der klaren Dominanz Kapital zu schlagen. Der entscheidende Pass kam nicht oder war zu unpräzise.

Schließlich dauerte es bis zur 59. Minute bis das einzige Tor der Spiels fiel. Ein Freistoß von Paola Diaz aus rund 40 Metern segelte vom Wind getragen ins deutsche Tor. Diaz sorgte damit für den zweiten Sieg der spanischen U 20-Auswahl im laufenden Turnier.

"Wir sind hier, um zu lernen"

"Spanien gehört zur absoluten Weltspitze, das sind richtig gute Tests hier für uns", sagte Peter. "Wir haben einen großen Kader mit 26 Spielerinnen dabei, wir sind hier, um Erfahrung zu sammeln aber natürlich wollen wir auch gewinnen."

Zum Abschluss des Vier-Nationen-Turniers trifft die deutsche Auswahl an gleicher Stelle am Dienstag (ab 17 Uhr) auf Mexiko.

[dfb]