Trotz Rückstand: U 20 gewinnt in Zwickau gegen Norwegen

Trotz Rückstand: U 20 bezwingt Norwegen

Spiel gedreht: Die deutsche U 20-Nationalmannschaft hat sich gegen Norwegen auch von einem frühen Rückstand nicht beirren lassen und noch gewonnen. In der GGZ-Arena in Zwickau behielt das Team von DFB-Trainer Hannes Wolf knapp 2:1 (1:1) die Oberhand.

"Wir hatten uns viel vorgenommen, weil wir im ersten Spiel nicht ganz zufrieden waren", sagt Wolf. "Wie es kommen sollte, macht Norwegen mit der ersten Aktion das 1:0. Danach mussten wir beißen, hatten aber durchaus Drangphasen und schießen ein sehr schönes Tor. In der zweiten Halbzeit war Norwegen am Anfang stark, allerdings ohne klare Chancen. Die haben eine Mannschaft mit vielen Erstligaspielern und da hatten wir nicht so den Zugriff. Mit dem 2:1 sind wir immer stärker geworden. Wir hatten Chancen auf das 3:1 und haben hinten nichts mehr zugelassen. Deswegen ist es hinten raus ein verdienter Sieg."

Asllani-Doppelpack entscheidet die Partie

"Wir müssen es defensiv besser machen", hatte der DFB-Coach nach dem 2:2 gegen die Tschechische Republik noch gesagt. Der Start verlief allerdings überhaupt nicht nach Plan, denn bereits nach sieben Minuten musste DFB-Keeper Jonas Urbig hinter sich greifen - Max Williamsen traf zur frühen Führung für die Skandinavier. Fisnik Asllani (36.) besorgte noch vor der Pause den Ausgleich, in der 68. Minute schnürte der Hoffenheimer den Doppelpack und erzielte den Siegtreffer.

Zum Abschluss des Lehrgangs wartet auf die U 20 noch ein echter Härtetest: Am Dienstag (ab 18 Uhr) trifft der DFB-Nachwuchs zum Jahresabschluss - ebenfalls in Zwickau - auf Portugal.

[dfb]