Trotz Niederlage: BVB folgt Mainz ins Finale

Die U 19 von Borussia Dortmund hat weiterhin die Chance, zum dritten Mal in Folge die Deutsche A-Junioren-Meisterschaft zu gewinnen. In einer Neuauflage des Endspiels aus der vergangenen Saison behielt das Team von Trainer Mike Tullberg in zwei Halbfinalspielen gegen Hertha BSC die Oberhand. Nach dem klaren 4:0-Hinspielsieg in Berlin verlor der BVB das Rückspiel vor eigenem Publikum zwar 0:1 (0:1), das aber reichte, um zum insgesamt elften Mal in der Vereinsgeschichte das Finale um die nationale U 19-Krone zu erreichen.

Dort müssen die Dortmunder am Sonntag, 23. April (ab 11 Uhr, live bei Sky) beim 1. FSV Mainz 05 in der großen MEWA ARENA antreten. Der Titelträger aus der Staffel Süd/Südwest der A-Junioren-Bundesliga hatte sich in seinem Halbfinale gegen den West-Vizemeister 1. FC Köln in zwei Partien hauchdünn durchgesetzt (1:0 und 0:0).

BVB träumt vom zehnten Titel

Während der BVB schon zum zehnten Mal Deutscher Meister werden und damit zu Rekordsieger VfB Stuttgart aufschließen könnte, ist es für die Mainzer erst die zweite Teilnahme am Endspiel nach dem Titelgewinn 2009. Auch damals hatte das von Thomas Tuchel trainierte FSV-Team (unter anderem mit André Schürrle) im Endspiel Heimrecht gegen Borussia Dortmund (mit Mario Götze) und gewann 2:1.

Für den Mainzer Trainer Benjamin Hoffmann ist sogar schon der dritte Gewinn der Deutschen A-Junioren-Meisterschaft als Trainer möglich. Er war 2017 und 2019 mit dem Finalgegner Borussia Dortmund erfolgreich, trifft also auf seinen früheren Verein.

DFB-Trainer Streichsbier: "Erwarte enges Finale"

DFB-U 19-Trainer Guido Streichsbier zog im Sky-Interview nach dem Halbfinalrückspiel in Dortmund ein Fazit. "Hertha BSC hat das Spiel von Beginn an in die Hand genommen und ist verdient in Führung gegangen", so Streichsbier. "Danach war durchaus auch ein zweites Tor für die Berliner möglich, dann hätte es noch einmal richtig spannend werden können. So aber war es am Ende doch eine klare Sache für den BVB."

Streichsbiers Ausblick auf das Endspiel in Mainz: "Bei beiden Mannschaften wird viel Qualität auf dem Platz stehen. Ich erwarte ein sehr enges Duell."

BVB-Nachwuchsdirektor und Ex-Nationalspieler Lars Ricken meinte: "Wir haben in den ersten 25 Minuten nur verteidigt und viele Standards des Gegners zugelassen. Das war nicht gut. Die Mannschaft hat sich dann aber besser vom Druck befreit. Wichtig war, kein zweites Gegentor zu kassieren. Sonst hätten wir durchaus noch in Bedrängnis geraten können."

U 18-Nationalspieler Ibrahim Maza trifft früh

Nord/Nordost-Staffelsieger Hertha BSC erwischte vor 1100 Zuschauer*innen auf dem Dortmunder Trainingsgelände im Stadtteil Brackel ("Hohenbuschei") den deutlich besseren Start in die Partie und demonstrierte deutlich, dass die Mannschaft trotz des deutlichen Rückstands aus dem Hinspiel noch an ihre Chance auf das Weiterkommen glaubte. Vor allem in den ersten 25 Minuten dominierten die Berliner - und wurden auch früh belohnt. Nach Vorarbeit von Julian Eitschberger und Dominik Schickersinsky war U 18-Nationalspieler Ibrahim Maza (9.) aus kurzer Entfernung zur Stelle und traf zum 0:1.

Auch in der Folgezeit blieben die Gäste aus der Hauptstadt am Drücker und erarbeiteten sich weitere Tormöglichkeiten. So musste BVB-Schlussmann Marian Kirsch vor allem gegen Pepe Pereira Mendes und einen Schlenzer von Lukas Michelbrink schon sein ganzes Können aufbieten, um einen zweiten Hertha-Treffer zu verhindern.

Auf der Gegenseite hatte der erst 17 Jahre alte Paris Brunner, der eigentlich noch für die B-Junioren spielberechtigt ist, nach einer halben Stunde den Ausgleich für West-Meister BVB auf dem Fuß, traf aber nur den Pfosten. "Paris war in der ersten Halbzeit unser auffälligster Offensivspieler", lobte Borussia Dortmunds Nachwuchsdirektor Ricken.

BVB-Torjäger Julian Rijkhoff verpasst Ausgleich

Die Gäste aus der Hauptstadt versuchten nach der Pause noch einmal alles, konnten sich aber nur noch wenige klare Torchancen erarbeiten. Außerdem hatte das Team von Hertha-Trainer Oliver Reiß Pech, dass Bence Dardai in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit und später auch noch Pepe Pereira Mendes das Spielfeld verletzungsbedingt verlassen mussten. Mit zunehmender Spieldauer lief den Berlinern immer mehr die Zeit weg, um noch ernsthaft an eine Wende glauben zu können.

Die Dortmunder konzentrierten sich weitgehend darauf, nichts mehr zuzulassen und damit das Weiterkommen zu sichern. Der niederländische U 18-Nationalspieler Julian Rijkhoff, im Hinspiel als viermaliger Torschütze der Dortmunder Matchwinner, hatte die beste Chance zum Ausgleich, scheiterte aber am gut reagierenden Hertha-Torhüter Tim Goller. Am Ende konnte die Borussia die Niederlage verschmerzen, denn das Finale um die Meisterschaft wurde dennoch souverän erreicht.

Im Endspiel gastiert Titelverteidiger Borussia Dortmund beim 1. FSV Mainz 05. Sollte das am Sonntag, 23. April (ab 11 Uhr, live bei Sky), stattfindende Finale in der großen Mainzer MEWA ARENA nach Ablauf der regulären Spielzeit unentschieden enden, so erfolgt eine Verlängerung (zweimal 15 Minuten). Steht auch nach der Verlängerung kein Sieger fest, findet ein Elfmeterschießen statt.

[mspw]