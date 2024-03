Trotz klarer Überlegenheit: U 21 nur Remis gegen Kosovo

Die deutsche U 21-Nationalmannschaft ist in ihrem ersten EM-Qualifikationsspiel im Jahr 2024 trotz klarer Überlegenheit und vieler Torchancen nicht über ein Remis hinausgekommen. Die Mannschaft von Cheftrainer Antonio Di Salvo musste sich in Chemnitz gegen den Kosovo mit einem 0:0 begnügen und bleibt nach dem ersten Punktverlust im fünften Spiel in der Gruppe D der EM-Qualifikation zunächst auf Platz zwei hinter Tabellenführer Polen. Das DFB-Team hat allerdings noch ein Spiel weniger als Polen absolviert.

"Das tut sehr weh, wir hatten uns sicher etwas anderes vorgestellt", sagte Di Salvo. "Wir wollten mit einem Sieg ins Jahr starten, das ist uns nicht gelungen, und das ist sehr bitter."

Vor 6899 Zuschauer*innen im Stadion an der Gellertstraße begann Deutschland mit viel Engagement und ließ den Ball in den eigenen Reihen laufen. Allerdings tat sich die DFB-Auswahl wie bereits im Hinspiel im September gegen tief stehende Gäste schwer Torchancen herauszuspielen. Die erste gute Möglichkeit ergab sich für Rocco Reitz (15.): Gegen die erstmals etwas aufgerückten Kosovaren kam der Offensivspieler von Borussia Mönchengladbach aus gut 15 Metern frei zum Abschluss, zielte dabei allerdings zu zentral.

DFB-Team spielt um den Sechzehner

Deutschland spielte auch im weiteren Spielverlauf um den gegnerischen Sechzehner herum und suchte die Lücke im Abwehrbollwerk. Brajan Gruda legte geschickt per Hacke auf Youssoufa Moukoko ab, der wiederum Ansgar Knauff in Szene setzte. Doch Andi Hoti vom 1. FC Magdeburg grätschte den Ball noch ab. In der 31. Minute musste Colin Noah Kleine-Bekel nach einer Verletzung ausgewechselt werden, für ihn kam Jamil Siebert.

Kurz vor dem Halbzeitpfiff kam nach einem Konter Merlin Röhl (44.) zu einer nennenswerten Chance, sein Abschluss von halblinks wurde jedoch abgefälscht und war in der Folge leichte Beute für Kosvos Torhüter Mustafe Abdullahu.

Moukoko und Röhl vergeben aus kurzer Distanz

Das DFB-Team kam mit viel Schwung aus der Pause und drängte auf die Führung: Moukoko (48.) gehörte die erste Möglichkeit, sein Abschluss aus der Drehung ging nur knapp am Pfosten vorbei. Knauff (50.) setzte zwei Minuten später aus aussichtsreicher Position etwas zu hoch an. Deutschland erhöhte weiter die Schlagzahl: Einen abgefälschten Torschuss von Siebert (57.) klärte Abdullahu noch gerade so mit den Füßen, Röhl (59.) verzog freistehend aus kurzer Distanz.

Der Kosovo fand kaum mehr Entlastung, die deutschen Chancen wurden hingegen immer hochkarätiger: Moukoko (64.) schoss nach einer Kopfballablage von Gruda freistehend übers Tor und Martel (67.) köpfte nach einem Gruda-Freistoß nur wenige Zentimeter am langen Pfosten vorbei. Nur fünf Minuten nach seiner Einwechslung tauchte Nick Woltemade (76.) vor dem gegnerischen Tor auf, doch auch er brachte den Ball nicht am gut aufgelegten Abdullahus vorbei.

Sieb gibt sein U 21-Debüt

In der Schlussphase gab Armindo Sieb sein Debüt für die deutsche U 21, der Angreifer von Greuther Fürth kam in der 84. Minute für Gruda. Das DFB-Team gab sich bis zum Ende nicht auf, konnte sich aber für seinen hohen Aufwand nicht mehr belohnen. Kurz vor dem Abpfiff flankte Martel passgenau auf Sieb (90.+6), der jedoch genau in die Arme von Abdullahus köpfte.

Bereits am Dienstag (ab 18 Uhr) geht es für die DFB-Auswahl in der EM-Qualifikation gegen Israel weiter. Karten für das Spiel in Halle gibt es im DFB-Ticketshop.

[sid/hm]