Trotz 1:3 gegen die Niederlande: U 19 im Halbfinale

Gruppenphase überstanden: Die deutschen U 19-Frauen stehen bei der EM in Belgien sicher im Halbfinale. Die DFB-Auswahl von DFB-Trainerin Kathrin Peter verlor mit 1:3 (1:1) gegen die Niederlande in Tubize ihr letztes Gruppenspiel und zieht als Tabellenzweiter in die K.o-Phase ein. Der Halbfinaleinzug berechtigt auch zur Teilnahme an der U 20-WM im kommenden Jahr.

Im Stade Leburton in Tubize entwickelte sich vor 621 Zuschauer*innen schon in der ersten Halbzeit ein umkämpftes Spiel: Dilara Acikgöz (27.) brachte Deutschland zunächst in Führung, die Niederlande glich kurz vor der Halbzeit durch ein Eigentor von Jella Veit aus (42.). In der zweiten Hälfte sorgten Keukelaar (61.) und van Gool (81.) für die Entscheidung.

"Aufgrund von einigen Blessuren mussten wir unsere Startelf heute etwas umbauen. Die Niederländerinnnen sind sehr druckvoll ins Spiel gestartet und haben uns in den ersten 15 Minuten überhaupt nicht ins Spiel kommen lassen. In dieser Phase hatten wir Glück, dass wir nicht in Rückstand geraten sind. Trotzdem haben wir uns von diesem eher suboptimalen Start nicht beirren lassen, haben uns in der Folge eigene Chancen erarbeitet und dann das 1:0 gemacht", sagte DFB-Trainerin Kathrin Peter. "In der Folge ist es uns leider nicht gelungen, das Spiel zu kontrollieren. Kurz vor der Pause den Ausgleich zu kassieren, war bitter. Die Niederlande musste auf Sieg spielen, um das Halbfinale zu erreichen und hat heute verdient gewonnen, da wir auch im zweiten Durchgang nicht richtig ins Spiel gefunden haben."

Niederlande versucht es mit langen Bällen

Im Vergleich zum 2:0-Sieg im zweiten Gruppenspiel gegen Belgien wechselt Trainerin Kathrin Peter viermal. Moll, Axtmann, Deutsch und Bartz starten anstelle von Adamczyk, Platner, Alber und Kett. Beide Mannschaften starteten mit viel Dampf und Zug nach Vorne in das Spiel, die Niederlande versuchte es zunächst mit langen Bällen, die deutsche Auswahl setzte auf ihr sicheres Passspiel.

Die erste Chance gab es für die Niederländerinnen, Keukelaar versuchte es aus spitzem Winkel, Anne Moll fing den Ball sicher (7.). Schon kurze Zeit später gab es die nächste Chance für das niederländische Team, Thomas versuchte es mit einem Schuss aus kurzer Distanz, Laura Gloning sprang im letzten Moment dazwischen und grätschte den Ball weg (10.). Die Niederlande erhöhte den Druck weiter, Buurmann köpfte nach einer Ecke nur knapp am Pfosten vorbei (16.).

Eine erste Chance für die deutsche Auswahl gab es in der 22. Minute, Paulina Bartz zog von der Außenbahn in die Mitte, ihr Abschluss ging jedoch weit über das Tor. Deutschland ließ nicht locker und setzte sich um den Sechzehner der Niederländerinnen fest, Pauline Deutsch versuchte es aus wenige Metern, rutschte aber beim Abschluss aus und der Ball rollte am Tor vorbei (22.).

Unentschieden zur Halbzeit

Die deutsche Mannschaft erhöhte den Druck und fand immer häufiger den gefährlichen Pass in die Schnittstelle. In der 27. Minute wurde Dilara Acikgöz mit einem Pass von Paulina Bartz in Richtung Grundlinie geschickt, ihre Hereingabe senkte sich in die lange Ecke zur 1:0-Führung. Und Deutschland ließ nicht locker, ein Schuss von Bartz ging nur knapp neben den Pfosten (31.).

Auch die Niederländerinnen spielten weiter guten Fußball, nach einer Ecke von van Gool scheiterte Noordmann mit einem satten Schuss aus der Distanz am Querbalken (35.). In der 38. Minute rannte Huizenga auf den Kasten von Anne Moll zu, die Abwehrreihe der DFB-Auswahl schloss die Lücke in der letzten Sekunde und verhinderte einen Abschluss. Kurz vor der Halbzeitpause kam es dann bitter für die deutschen U 19-Frauen, ein Schuss von Hanna Huizenga fälschte Jella Veit unglücklich zum 1:1-Ausgleich ab (42.). Mit dem Unentschieden ging es in die Kabinen.

Nach Wiederanpfiff ließ die niederländische Auswahl nicht nach und suchte weiterhin den Weg nach vorne, nach einem Querpass grätsche Noordmann nur knapp am Ball vorbei (46.). Auch die DFB-Auswahl kam schnell zu guten Torchancen, nach einer Freistoßvariante verzog Jella Veit nur knapp über das Tor (50.). Dann ging es schnell, nach einem langen Diagonalpass von Frijns stand Lotte Keukelaar frei vor dem deutschen Tor, ihre Direktabnahme schlug im langen Eck zur Führung für die Niederländerinnen ein (61.).

Elfmeter zum Endstand

Die niederländische Auswahl setzte sich vor dem Tor von Anne Moll fest, es folgte eine Ecke nach der anderen, die deutsche U 19 klärte jedes Mal souverän (66.). Mitte der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein umkämpftes Spiel, die Anzahl an Fouls und Ballverlusten auf beiden Seiten nahm deutlich zu. In der 87. Minute brachte Miriam Hils die Niederländerin Keukelaar im Sechzehner zu Fall, den anschließenden Elfmeter verwandelte Rosa van Gool sicher zum 1:3-Endstand.

"Für uns gilt es jetzt, die Niederlage aufzuarbeiten und abzuhaken. Ab morgen richtet sich unser voller Fokus auf das Halbfinale am Donnerstag, wo wir eine deutlich bessere Leistung zeigen und ins Endspiel einziehen wollen", so Peter. Die beiden EM-Halbfinalspiele werden am 27. Juli ausgetragen werden. Das Endspiel findet am 30. Juli in Leuven statt.

[dfb]