Trotz 0:2 und Unterzahl: U 17 löst EM-Ticket

Riesenjubel bei den deutschen U 17-Juniorinnen: Das Team von DFB-Trainerin Friederike Kromp hat nach einem wahren Fußballkrimi gegen Österreich das Ticket für die Europameisterschaft in Bosnien-Herzegowina vom 3. bis 15. Mai gelöst. Im dramatischen Gruppenendspiel der EM-Qualifikation setzte sich Deutschland nach einer furiosen Aufholjagd in Unterzahl noch mit 3:2 (0:1) gegen Österreich durch.

Marie Steiner von der TSG Hoffenheim (66.), Lily Reimöller von der SGS Essen (69.) und Alara Sehitler vom FV Ravensburg (70.) drehten die Partie innerhalb von nur vier Minuten zugunsten Deutschlands. Die Österreicherinnen hatten durch einen Strafstoß von Nicole Ojukwu (17.) und Valentina Mädl (46.) zwischenzeitlich schon wie die sicheren Siegerinnen ausgesehen, zumal das DFB-Team nach einer Gelb-Roten Karte für Laura Gloning (45./FC Bayern München) eine ganze Halbzeit in Unterzahl spielen musste.

Kromp: "Ich bin unfassbar stolz"

"Wir haben schon vorher gesagt, dass in einem Finale alles möglich ist. Aber das, was heute passiert ist, habe ich noch nie erlebt", sagte eine überglückliche Friederike Kromp nach der Partie. "Wir waren total klar, sind gut ins Spiel reingekommen. Aber dann lief einfach sehr, sehr viel gegen uns. In der Halbzeitpause war es auch kritisch, die Mädels haben sich angeguckt und sich gefragt: 'Was geht hier eigentlich ab?' Wir haben dann aber gesagt, dass wir auch zu zehnt noch zwei Tore schießen können. Und dann bekommst du kurz nach dem Anpfiff wieder ein Tor. 'Das gibt es doch einfach gar nicht', haben wir gedacht. Die Mädels haben dann alles rausgehauen, was in ihnen steckt. Es war wirklich ein unglaubliches Spiel mit dem glücklichen Ende für uns. Die Österreicherinnen haben aufopferungsvoll gekämpft, am Ende waren wir vielleicht die Mannschaft, die mehr dran geglaubt hat. Ich bin unfassbar stolz auf die Spielerinnen. Ich kann das gar nicht in Worte fassen."

Nach Erfolgen gegen den Kosovo (4:0), Slowenien (2:1) und nun Österreich hat sich Deutschland in der Qualifikationsgruppe 5 mit neun Punkten Platz eins vor Österreich (6 Zähler) und somit das Ticket für die EURO im Mai gesichert.

DFB-Team dreht Partie in nur vier Minuten

Das "Finale" gegen Österreich verlief zu Beginn aber gänzlich anders, als sich Kromp und ihr Team das vorgestellt hatten. Laura Gloning foulte Linda Natter im Sechzehner, den fälligen Strafstoß verwandelte Nicole Ojukwu sicher zur frühen österreichischen Führung. Deutschland hielt das Spiel in der Folge offen, ohne sich dabei aber große Tormöglichkeiten zu erspielen. Der nächste Rückschlag folgte kurz vor der Pause, als Gloning nach ihrem zweiten Foul Gelb-Rot sah (45.).

In Unterzahl kassierte die deutsche U 17 Sekunden nach dem Wiederanpfiff das 0:2 durch Mädl (46.). Der vermeintliche K.o.? Mitnichten! Denn das DFB-Team warf nun alles nach vorne - und belohnte sich in nur vier Minuten. Steiner brachte den DFB-Nachwuchs auf 1:2 heran (66.), Reimöller sorgte drei Minuten später für den Ausgleich (69.) und Sehitler drehte die Partie im nächsten Angriff komplett (70.).

In der ersten Qualifikationsrunde hatte die U 17 mit neun Punkten aus drei Spielen im vergangenen November gegen EM-Gastgeber Bosnien-Herzegowina, Portugal und Finnland souverän die zweite Runde erreicht. Nun also der dramatische Gruppensieg im Kosovo - und der Traum vom achten EM-Titel in dieser Altersklasse lebt.

[dfb]