Trophy Tour: Der EM-Pokal ist in München

Mit dem Eintreffen des Henri-Delaunay-Pokals wurde heute die Europameisterschaft am Spielort München eingeläutet. Zwei Wochen vor EM-Start präsentierte die Landeshauptstadt den EM-Pokal bei einer Stadtrundfahrt auf einem Truck der Öffentlichkeit. Während der Trophy Tour macht der EM-Pokal vor Turnierstart am 11. Juni eine Rundreise zu allen Ausrichterstädten des paneuropäischen Fußballturniers. Dafür hat Volkswagen ein einzigartiges ID.3-Modell geschaffen, das die Trophäe durch die Gastgeberstädte fährt. Der Pokal wird dabei in einer Glasvitrine auf dem Dach zur Schau gestellt.

Der Pokal wurde an bekannten Orten wie dem Rathaus, der Eisbachwelle am Englischen Garten, dem Siegestor und Olympiapark fotografiert. Auf dem Rathaus-Balkon präsentierten die zweite Bürgermeisterin Katrin Habenschaden, die EM-Botschafter Celia Sasic und Philipp Lahm sowie das offizielle Maskottchen Skillzy den Pokal.

"Ich wünsche der Nationalmannschaft viel Erfolg für dieses Turnier", so Habenschaden. "Die Spieler und die Fußballbegeisterten - zu denen ich übrigens auch mich selbst zähle - mussten lange auf diese UEFA EURO 2020 warten. Umso mehr drücke ich mit vielen anderen der Nationalelf die Daumen und wünsche den Fans viel Spaß."

[dfb]