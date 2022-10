Trio um Kromp verpasst WM-Halbfinale

Neben Trainerin Friedrike Kromp werden auch Torhüterin Eve Boettcher und Innenverteidigerin Annaleen Böhler das Halbfinale bei der WM der U 17-Juniorinnen gegen Spanien am Mittwoch (ab 16.30 Uhr, live auf FIFA+) in Indien verpassen. Alle drei waren in der vergangenen Woche positiv auf das Coronavirus getestet worden und befinden sich aufgrund der vor Ort geltenden Quarantäne-Vorschriften noch in Isolation.

Alara Şehitler, die zuvor ebenfalls positiv auf Covid-19 getestet wurde, konnte die Isolation bereits verlassen und steht der Mannschaft beim Halbfinale in Goa zur Verfügung.

Im Halbfinale der WM kommt es gegen Spanien zur Neuauflage des EM-Finals, das die DFB-Auswahl im Mai mit 3:2 nach Elfmeterschießen für sich entschieden hatte. Kromp wird wie bereits beim 2:0 im WM-Viertelfinale gegen Brasilien von ihrem Team rund um ihre Assistenztrainerinnen Melanie Behringer und Julia Simic vertreten.