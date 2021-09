Traumtor von Sieb: U 19 1:1 gegen England

Die deutsche U 19-Nationalmannschaft hat ihren Lehrgang mit einem Remis abgeschlossen. Im traditionsreichen Duell gegen den englischen Nachwuchs spielte das Team von DFB-Coach Hannes Wolf in Bad Dürrheim 1:1 (0:0). Bayern Münchens Armindo Sieb (59.) brachte das DFB-Team mit einem herrlichen Fallrückzieher in Führung, Dane Scarlett (62.) von den Tottenham Hotspurs glich postwendend aus.

Die Spielphilosophien der beiden Teams waren von Beginn an klar zu erkennen: vorne früh Druck machen. Und so zwang das DFB-Team England in der 6. Minute zu einem Ballverlust im Spielaufbau. Die Riesenchance auf den Führungstreffer ließ Göktan Gürpüz von Borussia Dortmund jedoch liegen. Auch der Nachschuss von Viktoria Kölns Youssef Amyn fand nicht den Weg ins Tor.

Nach dem stürmerischen Beginn der deutschen Mannschaft entwickelte sich in der Folge ein hochklassiges, aber chancenarmes Spiel. Beide Mannschaften spielten mit viel Tempo nach vorne, die Defensivreihen standen aber jeweils sicher. Es dauerte bis zur 38. Minute, bis es wieder vor einem der beiden Tore gefährlich wurde. Nach einem guten Angriff der Engländer war es James Balagizi, der freistehend aus zehn Metern an Jonas Urbig (1. FC Köln) im deutschen Kasten scheiterte.

Sieb per Fallrückzieher: Traumtor zum 1:0

Der zweite Durchgang begann wie der erste: mit einem starken deutschen Team, das früh Druck machte. Kurz nach Wiederanpfiff meldete sich das DFB-Team auch gleich einmal vorne an. Der Schuss von Sieb (49.) wurde aber geblockt. Zehn Minuten später folgte dann das Highlight des Spiels: Im Anschluss an eine Ecke setzte Sieb im Strafraum zum Fallrückzieher an - und setzte die Kugel artistisch in den Winkel.

Die Freude über die Führung währte allerdings nur kurz. Der eingewechselte Carney Chukweumeka ging auf links bis zur Grundlinie und passte überlegt in den Rückraum - Scarlett drosch den Ball aus kurzer Distanz in die Maschen. Und es wäre fast noch bitterer gekommen. In der 81. Minute stand Urbig aber goldrichtig und verhinderte so ein Eigentor.

Weiter geht es für die U 19 im Herbst: Vom 3. bis 13. Oktober reisen die DFB-Junioren zum Vier-Nationen-Turnier in die Slowakei. Dort stehen neben dem Vergleich mit dem Gastgeber auch Begegnungen mit der Niederlande und Portugal auf dem Programm.

