Traumstart in die WM: U 20-Frauen gewinnen gegen Venezuela

Die deutsche U 20-Nationalmannschaft der Frauen ist mit einem souveränen Sieg in die Weltmeisterschaft in Kolumbien gestartet. Das Team von DFB-Trainerin Kathrin Peter setzte sich in Bogotá 5:2 (4:1) gegen Venezuela durch. Nigeria besiegte Südkorea im zweiten Spiel der Gruppe 1:0 (0:0).

"Wir haben heute ein gutes Spiel gemacht und verdient gewonnen. Ziel war es, uns nicht von der hitzigen Spielweise der Venezolanerinnen beeindrucken zu lassen und unser Spiel auf dem Platz durchzusetzen. Das haben die Mädels sehr gut gemacht, über weite Strecken des Spiels sehr gut kombiniert und viele Torchancen herausgearbeitet", sagte Kathrin Peter. "Wir freuen uns über den tollen Auftaktsieg, wissen aber sehr wohl, dass es nur der erste Schritt war. Nun gilt es, den Fokus auf das zweite Gruppenspiel gegen Nigeria zu richten."

Marie Steiner von der TSG Hoffenheim markierte in der 15. Minute den Führungstreffer für Deutschland. Bayer Leverkusens Loreen Bender per Elfmeter (38.), Sophie Nachtigall von Eintracht Frankfurt (44.) und erneut Bender (45.+6) sorgten noch vor der Pause für einen komfortablen Vorsprung. Die Freiburgerin Cora Zicai legte nach dem Seitenwechsel nach (56.). Deutschlands Torhüterin Rebecca Adamczyk war in Hälfte eins ein unglückliches Eigentor unterlaufen (43.), in der Nachspielzeit erzielte Floriangel Apostol Venezuelas zweiten Treffer (90.+5).

DFB-Team von Beginn an tonangebend

Am Donnerstag (ab 0 Uhr) treffen die deutschen U 20-Frauen im zweiten Spiel der Gruppe D auf Nigeria, ehe am Samstag (ab 22 Uhr) Südkorea der letzte Gruppengegner ist.

Die deutsche Mannschaft hatte die Partie im El Techo Stadion in der kolumbianischen Hauptstadt von Beginn an unter Kontrolle. Schon nach wenigen Sekunden gab Nachtigall den ersten Warnschuss ab (1.). In der 8. Minute köpfte Steiner neben das Tor, Bender verzog zwei Minuten später aus rund 17 Metern (10.).

Wenig später belohnte sich das DFB-Team für den engagierten Auftritt. Zicai setzte sich auf links durch, zog zur Torauslinie und legte von da in den Strafraum zurück, wo Steiner trocken zur Führung einschoss (15.).

In der Folge waren Tormöglichkeiten eher selten, Deutschland blieb jedoch spielbestimmend und ließ Ball und Gegnerinnen laufen. In der 36. Minute zog Bender in den Strafraum und wurde dort gefoult. Schiedsrichterin Natalie Simon zeigte sofort auf den Punkt. Die Gefoulte selbst lief an und verwandelte sicher zum 2:0 (38.).

Vier Tore kurz vor der Halbzeit

Nun ging es Schlag auf Schlag. Erst verkürzte Venezuela durch ein Eigentor von DFB-Torhüterin Adamczyk, die einen direkten Freistoß von Floriangel Apostol an die Latte an den Rücken bekam, von wo aus der Ball ins Tor prallte, auf 1:2 (43.). Doch im direkten Gegenzug stellte Nachtigall nach einem feinen Spielzug über Steiner und Zdebel den alten Abstand wieder her (44.). In der Nachspielzeit legte Bender per Kopfball ihren zweiten Treffer nach (45.+6).

Zur zweiten Halbzeit kamen Lisa Baum für Steiner und Alina Axtmann für Jella Veit in die Partie. Und das Duo fügte sich prompt gut ein. Baum hatte in der 50. Minute das fünfte Tor auf dem Fuß, traf aber nur das Außennetz. Kurz darauf legte Baum von der Grundlinie zurück auf Nachtigall, die klug in die Mitte ablegte, wo Zicai zum 5:1 einschob (56.).