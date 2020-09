Trapp ist "Spieler des Spanien-Spiels"

Er war der sichere Rückhalt und trieb die gegnerischen Angreifer beim 1:1 gegen Spanien in Stuttgart mit gekonnten Paraden lange fast zur Verzweiflung. In seinem vierten Länderspiel bewies Kevin Trapp zum Start der Nations League eindrucksvoll, dass man sich auf ihn auch in Abwesenheit der beiden ersten DFB-Torhüter Manuel Neuer und Marc-André ter Stegen blind verlassen kann.

Dies haben auch die User auf DFB.de und dem Fan Club Nationalmannschaft gesehen und Trapp bei der Abstimmung zum Spieler des Spanien-Spiels nicht von ungefähr die meisten Stimmen gegeben. 26,8 Prozent der Votes entfielen letztendlich auf den 30-Jährigen. Auf den Plätzen zwei und drei landeten Rückkehrer Leroy Sané mit 17,5 Prozent sowie Debütant und Torvorbereiter Robin Gosens mit 16,5 Prozent.

Der Fan Club Nationalmannschaft und DFB.de bedanken sich bei allen Usern fürs Mitmachen!

