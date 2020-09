Transferübersicht: Umbruch bei SGS Essen

Markus Högner, Cheftrainer bei der SGS Essen, startet mit einem praktisch runderneuerten Aufgebot in die neue Saison der FLYERALARM Frauen-Bundesliga. Wenn das Team aus dem Ruhrgebiet heute (ab 19.15 Uhr, live bei Eurosport und MagentaSport) im offiziellen Eröffnungsspiel beim Doublegewinner und Champions-League-Finalisten VfL Wolfsburg gastiert, dann werden mindestens fünf Spielerinnen nicht mehr dabei sein, die noch Anfang Juli im hauchdünn verlorenen DFB-Pokalfinale gegen die "Wölfinnen" (2:4 im Elfmeterschießen) zur Essener Startformation gehörten.

Die Nationalspielerinnen Lena Oberdorf (zum Auftaktgegner VfL Wolfsburg), Marina Hegering, Lea Schüller (beide FC Bayern München) und Turid Knaak (Atlético Madrid/Spanien) sowie Nina Brüggemann (Bayer 04 Leverkusen) gehören zu den insgesamt zwölf Abgängen bei der SGS. Gleichzeitig wurden auch zwölf neue Spielerinnen verpflichtet, darunter die international erprobten Estelle Laurier (Wake Forest DD/USA) und Eleni Markou (Apollon Limassol/Zypern) sowie U 17-Nationalspielerin Carlotta Wamser (Spvg 20 Brakel). Bei keinem anderen Team in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga gab es einen so großen personellen Umbruch im Kader.

Titelverteidiger VfL Wolfsburg sicherte sich neben Lena Oberdorf auch die Dienste der Nationalspielerinnen Pauline Bremer (Manchester City/England) und Kathrin Hendrich (FC Bayern München), muss auf der anderen Seite aber unter anderem auch den Weggang von Torschützenkönigin Pernille Harder, frisch gewählte "Fußballerin des Jahres" in Deutschland, zum FC Chelsea nach London und von Sara Björk Gunnarsdottir zum Champions-League-Seriensieger Olympique Lyon kompensieren.

Hoffenheim, Frankfurt und Potsdam setzen auf Konstanz

Vizemeister FC Bayern München verstärkte sich für den erneuten Angriff auf die Spitze nicht nur mit Marina Hegering und Lea Schüller, sondern verpflichtete mit Klara Bühl (vom SC Freiburg), der Französin Viviane Asseyi (FC Girondins de Bordeaux), der Schwedin Hanna Glas (Paris Saint-Germain FC) und der Österreicherin Sarah Zadrazil (1. FFC Turbine Potsdam) weitere Nationalspielerinnen. Nicht mehr zurückgreifen kann Bayern-Trainer Jens Scheuer allerdings neben Kathrin Hendrich auch auf die bisherige Kapitänin Melanie Leupolz (Chelsea FC), Mandy Islacker (1. FC Köln), Dominika Skorvankova (Montpellier HSC) sowie Nicole Rolser und Verena Schweers, die ihre Karrieren beendet haben.

Auf Konstanz und ihr eingespieltes Team setzt die zuletzt drittplatzierte TSG Hoffenheim, die mit Celina Degen (SK Sturm Graz/Österreich) und Karla Görlitz (bisher FF USV Jena) lediglich zwei externe Verpflichtungen meldete. Eintracht (zuvor 1. FFC) Frankfurt mit jeweils fünf Ab- und Zugängen sowie der 1. FFC Turbine Potsdam (fünf/sechs) hielten sich auf dem Transfermarkt ebenfalls weitgehend zurück.

Gleiches gilt auch für den MSV Duisburg, der erst am Freitag mit der US-amerikanischen Mittelfeldspielerin Taylor Kornieck (21/bisher für Orlando Pride am Ball) seinen fünften Zugang offiziell verkündete. Deutlich mehr "Bewegung" im Kader gab es dagegen beim SC Sand (zwölf Zugänge/acht Abgänge), beim SC Freiburg (elf/neun), bei Bayer 04 Leverkusen (zehn/sechs) sowie auch bei den Aufsteigern SV Werder Bremen (acht/elf) und SV Meppen (sieben/zehn). Die DFB.de-Transferübersicht vor dem Saisonstart in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga.

SV Werder Bremen

Trainer: Alexander Kluge, geb. 15. Oktober 1986, (wie bisher/seit 1. Juli 2019)

Zugänge: Margarita Gidion (1. FFC Frankfurt), Anna Hausdorff (TSG Hoffenheim), Eva Holtmeyer, Tuana Keles (beide eigene U 17), Jana Radosavljevic (BV Cloppenburg), Jasmin Sehan (SC Sand), Agata Tarczynska (VfL Wolfsburg II), Ina Timmermann (eigene zweite Mannschaft)

Abgänge: Alina Böttjer (eigene zweite Mannschaft), Selina Cerci (1. FFC Turbine Potsdam), Franziska Gieseke (ATS Buntentor), Adina Hamidovic (SKN St. Pölten/Österreich), Giovanna Hoffmann, Samantha Steuerwald, Luisa Wensing (alle SC Freiburg), Alicia Kersten (FC Geestland), Cindy König (Sporting Clube de Braga/Portugal), Jessica Golebiewski, Lisa-Marie Scholz (beide Ziel unbekannt)

MSV Duisburg

Trainer: Thomas Gerstner, geb. 6. November 1966, (wie bisher/seit 26. Februar 2018)

Zugänge: Miray Cin (VfL Wolfsburg II), Ecem Cumert (SV Alberweiler), Anja Kirsten (VfB Bochum II), Taylor Korniek (Orlando Pride/USA), Sophie Maierhofer (Aston Villa/England)

Abgänge: Narjiss Ahamad, Carolin Harti (beide eigene zweite Mannschaft), Marina Himminghofen (Karriere beendet), Lisa Makas (SKN St. Pölten/Österreich), Meikayla Moore (Liverpool FC/England), Laura Radke, Pia Rybacki (beide VfL Bochum), Jacqueline Broux, Kristina Maksuti, Kathleen Radtke, Danica Wu (alle Ziel unbekannt)

SGS Essen

Trainer: Markus Högner, geb. 26. April 1967, (wie bisher/seit 1. Juli 2019)

Zugänge: Antonia Baaß, Nina Räcke (beide VfL Wolfsburg II), Jill Baijings (SC Heerenveen/Niederlande), Barbara Brecht (FC Bayern München II), Estelle Laurier (Wake Forest DD/USA), Eleni Markou (Apollon Limassol/Zypern), Selina Ostermeier (1. FFC Frankfurt), Katharina Piljić, Beke Sterner, Ella Touon (alle eigene U 17), Sophia Thiemann (Arminia Bielefeld), Carlotta Wamser (Spvg 20 Brakel)

Abgänge: Annalena Breitenbach (FC Carl Zeiss Jena), Nina Brüggemann (Bayer 04 Leverkusen), Jule Dallmann (VfR SW Warbeyen), Mara Grutkamp (Creighton Bluejays/USA), Marina Hegering, Lea Schüller (beide FC Bayern München), Turid Knaak (Atlético Madrid/Spanien), Ina Lehmann (Karriere beendet), Ramona Petzelberger (Aston Villa/England), Josefine Plehn (SpVg Berghofen), Lena Oberdorf (VfL Wolfsburg), Jil Strüngmann (Ziel unbekannt)

Eintracht Frankfurt

Trainer: Niko Arnautis, geb. 1. April 1980, (wie bisher/seit 29. September 2017)

Zugänge: Merle Frohms, Virginia Kirchberger (beide SC Freiburg), Leonie Köster (FC Bayern München II), Lara Pasnikar (1. FFC Turbine Potsdam), Madeleine Steck (eigene zweite Mannschaft)

Abgänge: Katharina Baumann (Bayer 04 Leverkusen), Julia Förster (Kickers Offenbach), Jacqueline Heindl, Laila Koch (beide Eintracht Lollar), Kim Ohlheiser (VfK Diedesheim)

SC Freiburg

Trainer: Daniel Kraus, geb. 11. Mai 1984, (wie bisher/seit 1. Juli 2019)

Zugänge: Mia Büchele, Muriel Kroflin, Julia Landenberger (alle eigene U 17), Lina Bürger (TSG Hoffenheim), Tyara Buser (FC Basel/Schweiz), Elvira Herzog (1. FC Köln), Giovanna Hoffmann, Samantha Steuerwald, Luisa Wensing (alle SV Werder Bremen), Ereleta Memeti (VfL Wolfsburg II), Luisa Palmen (eigene zweite Mannschaft)

Abgänge: Sharon Beck, Lena Lotzen (beide 1. FC Köln), Klara Bühl (FC Bayern München), Merle Frohms, Virginia Kirchberger (beide Eintracht Frankfurt), Verena Wieder (Bayer 04 Leverkusen), Anja Hegenauer, Carolin Schiewe, Clara Schöne (alle Ziel unbekannt)

TSG Hoffenheim

Trainer: Gabor Gallai, geb. 21. August 1979, (zuvor Co-Trainer/seit 1. Juli 2020) für Jürgen Ehrmann (jetzt Sportlicher Leiter)

Zugänge: Jule Brand (eigene zweite Mannschaft/U 20), Celina Degen (SK Sturm Graz/Österreich), Karla Görlitz (FF USV Jena)

Abgänge: Lina Bürger (SC Freiburg), Jennifer Klein (SKN St. Pölten/Österreich), Sarai Linder (UCF Knights/USA), Leonie Pankratz (Montpellier HSC/Frankreich)

Bayer 04 Leverkusen

Trainer: Achim Feifel, geb. 3. August 1964, (wie bisher/seit 1. Juli 2019)

Zugänge: Nina Brüggemann (SGS Essen), Chiara Bücher (SC 13 Bad Neuenahr U 17), Selina Garofalo (eigene zweite Mannschaft/U 20), Kristin Kögel (FC Bayern München), Lara Marti (FC Basel), Sylwia Matysik (Gornik Teczan/Polen), Viktoria Pinther (SC Sand), Joyce Prabel, Sofie Zdebel (beide eigene U 17), Verena Wieder (SC Freiburg)

Abgänge: Merle Barth, Lena Uebach (beide 1. FFC Turbine Potsdam), Karoline Heinze (Karriere beendet), Katharina Prinz (1. FFC Recklinghausen), Laura Sieger (SV Meppen), Saskia Meier (Ziel unbekannt)

SV Meppen

Trainer: Wulf-Rüdiger Müller, geb. 23. Februar 1951

Zugänge: Alexandera Emmerling (1. FFC Frankfurt), Jannelle Flaws (BV Cloppenburg), Beattie Goad (Stanford Cardinal/USA), Victoria Krug (Wake Forest DD/USA), Laura Sieger (Bayer 04 Leverkusen), Sandra Voitäne (Apollon Limassol/Zypern), Agnieszka Winczo (SC Sand)

Abgänge: Julia Bohlen (SG Timmel-Moormerland-Nortmoor/TiMoNo), Lara Marie Cordes (SV Herbrum 1923), Jalila Dalaf (1. FC Sarstedt), Sonja Deckers, Marie Reiners, Ayleen Seyen (alle eigene zweite Mannschaft), Jasmin Jabbes (Osnabrücker SC), Sarah Jabbes (Blau-Weiß Hollage), Henrike Juraschek (Hamburger SV), Yu Ishikawa (Ziel unbekannt)

FC Bayern München

Trainer: Jens Scheuer, geb. 12. Oktober 1978, (wie bisher/seit 1. Juli 2019)

Zugänge: Viviane Asseyi (FC Girondins de Bordeaux/Frankreich), Klara Bühl (SC Freiburg), Maria-Luisa Grohs, Julia Pollak (eigene zweite Mannschaft/U 20), Marina Hegering, Lea Schüller (beide SGS Essen), Hanna Glas (Paris Saint-Germain FC/Frankreich), Sarah Zadrazil (1. FFC Turbine Potsdam)

Abgänge: Emily Gielnik (Vittsjö GIK/Schweden), Kathrin Hendrich (VfL Wolfsburg), Melanie Leupolz (Chelsea FC/England), Mandy Islacker (1. FC Köln), Nicole Rolser, Verena Schweers (beide Karriere beendet), Dominika Skorvankova (Montpellier HSC/Frankreich), Jacintha Weimar (SC Sand)

1. FFC Turbine Potsdam

Trainer: Sofian Chahed, geb. 18. April 1983, (zuvor Hertha BSC U 16/seit 1. Juli 2020) für Matthias Rudolph

Zugänge: Merle Barth, Lena Uebach (beide Bayer 04 Leverkusen), Selina Cerci (SV Werder Bremen), Melissa Kössler (UMass Minutewomen/USA), Maria Plattner (SK Sturm Graz/Österreich)

Abgänge: Klara Cahynova (Slavia Prag/Tschechien), Anna Gasper (FC Altera Porta/Österreich), Rahel Kiwic (FC Zürich/Schweiz), Lara Prasnikar (Eintracht Frankfurt), Coroline Siems (Aston Villa/England), Sarah Zadrazil (FC Bayern München)

SC Sand

Trainer: Nora Häuptle, geb. 9. September 1983, (zuvor U 19-Nationaltrainerin Schweiz/seit 24. August 2020) für Sven Thoß

Zugänge: Emily Evels (Borussia Mönchengladbach), Noemi Gentile (SC Freiburg II), Patricia George (BV Cloppenburg), Leonie Kreil (FF USV Jena), Laura Kovács, Dóra Süle (beide Györi ETO FC/Ungarn), Chiara Loos (1. FC Saarbrücken), Jasmin Pal (FC Wacker Innsbruck/Österreich), Fatma Sakar (TSG Hoffenheim), Danille Tolmais (IBV Vestmannaeyjar/Island), Jacintha Weimar (FC Bayern München), Julia Zirnstein (eigene zweite Mannschaft)

Abgänge: Manon Klett (1. FC Köln), Viktoria Pinther (Bayer 04 Leverkusen), Nadine Prohaska (Karriere beendet), Jasmin Sehan (SV Werder Bremen), Anne van Bonn (Hamburger SV), Charlotte Voll (Paris Saint-Germain FC/Frankreich), Agnieszka Winczo (SV Meppen), Franziska Fiebig (Ziel unbekannt)

VfL Wolfsburg

Trainer: Stephan Lerch, geb. 10. August 1984, (wie bisher/seit 1. Juli 2017)

Zugänge: Pauline Bremer (Manchester City/England), Kathrin Hendrich (FC Bayern München), Julia Kassen (eigene zweite Mannschaft/U 20), Katarzyna Kiedrzynek (Paris Saint-Germain FC/Frankreich), Lena Oberdorf (SGS Essen)

Abgänge: Jana Burmeister (TSV Barmke), Sara Björk Gunnarsdottir (Olympique Lyon/Frankreich), Pernille Harder (Chelsea FC/England), Hedvig Lindahl (Atlético Madrid/Spanien), Melina Loeck (Kristianstads DFF/Schweden), Noelle Maritz (Arsenal WFC/England), Kristine Hegland Minde (Rosenborg BK/Norwegen), Cláudia Neto (ACF Fiorentina/Italien)

Stand: 4. September 2020

[mspw]