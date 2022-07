Transfers: Frantz, Tesche und Co. bringen viel Erfahrung mit

Die 3. Liga wird in der neuen Saison 2022/2023 um einige Erfahrung reicher sein. Prominentestes Beispiel: Mike Frantz. Der bereits 35 Jahre alte Mittelfeldspieler ist nach 228 Bundesligapartien und 68 Einsätzen in der 2. Bundesliga ab sofort wieder für seinen Heimatverein 1. FC Saarbrücken am Ball. Über den FCS, bei dem der Routinier bereits in der Jugend gespielt und dann auch zwischen 2006 und 2008 seine Profikarriere gestartet hatte, landete der gebürtige Saarbrücker beim 1. FC Nürnberg, beim SC Freiburg und zuletzt bei Hannover 96.

Auf beachtliche 136 Begegnungen in der Bundesliga kann Robert Tesche zurückblicken. Der ebenfalls 35 Jahre alte Routinier stand noch in der zurückliegenden Spielzeit für den VfL Bochum in der höchsten deutschen Spielklasse auf dem Feld. Jetzt bringt sich Tesche beim VfL Osnabrück ein, der unter anderem den Abgang von Sebastian Klaas zum SC Paderborn 07 verkraften musste. Sowohl Frantz als auch Tesche sind erstmals in der 3. Liga am Ball.

Hohe Fluktuation in Dresden

Besonders viel Bewegung herrschte - wenig überraschend - bei der SG Dynamo Dresden, beim FC Erzgebirge Aue und beim FC Ingolstadt 04 nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga. Das Trio verzeichnet jeweils deutlich zweistellige Zahlen bei den Zu- und Abgängen. In Dresden (Markus Anfang) und Aue (Timo Rost) sind jeweils auch neue Trainer tätig. Beim FCI blieb dagegen Rüdiger Rehm im Amt.

Der wohl prominenteste Zugang, auf den Rehm in der bevorstehenden Saison zurückgreifen kann, ist Pascal Testroet. Der 31 Jahre alte Angreifer steuerte in den vergangenen vier Spielzeiten für den SV Sandhausen und den FC Erzgebirge Aue 44 Treffer in der 2. Bundesliga bei. In der 3. Liga kennt sich der gebürtige Bocholter auch schon bestens aus. Mit Arminia Bielefeld und Dynamo Dresden stieg er gleich dreimal in die zweithöchste Spielklasse auf, zweimal sogar als Meister.

Die geringste Fluktuation im Kader weist die SV 07 Elversberg, die erstmals seit der Spielzeit 2013/2014 wieder der 3. Liga angehört, mit lediglich vier externen Zugängen und auch vier Abgängen auf. Mit Innenverteidiger Marcel Correia (zuletzt SC Paderborn 07) kam aber auch ein Spieler mit Bundesligaerfahrung. Auch die Mitaufsteiger der Saarländer - Rot-Weiss Essen, VfB Oldenburg und SpVgg Bayreuth - setzen zum großen Teil auf ihre bisherigen Stammformationen und eher punktuelle Verstärkungen. Für RWE, Oldenburg und Bayreuth ist es jeweils die erste Saison überhaupt in der eingleisigen 3. Liga. Die DFB.de-Transferübersicht vor dem Beginn der Saison 2022/2023 in der 3. Liga.

FC Erzgebirge Aue

Trainer: Timo Rost, geb. 29. August 1978, (zuvor SpVgg Bayreuth/seit 1. Juli 2022) für Pavel Dotchev

Zugänge: Paul-Philipp Besong, Linus Rosenlöcher (beide 1. FC Nürnberg), Korbinian Burger (1. FC Magdeburg), Tim Danhof, Ivan Knezevic (beide SpVgg Bayreuth), Nico Gorzel (Türkgücü München), Felix Göttlicher (SpVgg Unterhaching), Elias Huth (Hallescher FC), Lenn Jastremski (FC Viktoria Köln), Niklas Jeck (Union Titus Petingen/Luxemburg, war verliehen), Steffen Nkansah, Marco Schikora (beide FSV Zwickau), Lukas Sedlak (FC Carl Zeiss Jena), Alexander Sorge (Türkgücü München), Marvin Stefaniak (Würzburger Kickers), Ulrich Taffertshofer (VfL Osnabrück), Maximilian Thiel (SV Wehen Wiesbaden)

Abgänge: Florian Ballas (Karlsruher SC), Malcolm Cacutalua (1. FC Magdeburg), Dirk Carlson (ADO Den Haag/Niederlande), Jan Hochscheidt (Karriere beendet), Tim Kips (FC Rot-Weiß Koblenz, ist ausgeliehen), Nicolas Kühn (Rapid Wien/Österreich), Prince Osei Owusu (SSV Jahn Regensburg), Sam Schreck (FC Groningen/Niederlande, war ausgeliehen), John-Patrick Strauß (FC Hansa Rostock), Ben Zolinski (1. FC Kaiserslautern), Gaëtan Bussmann, Clemens Fandrich, Sören Gonther, Ognjen Gnjatic, Felix Hache, Sascha Härtel, Paul Nowack, Nikola Trujic (alle Ziel unbekannt)

SpVgg Bayreuth

Trainer: Thomas Kleine, geb. 28. Dezember 1977, (zuvor Co-Trainer Fortuna Düsseldorf/seit 1. Juli 2022) für Timo Rost (FC Erzgebirge Aue)

Zugänge: Alexander Groiß (1. FC Saarbrücken), Moritz Heinrich (Würzburger Kickers), Luke Hemmerich (SC Preußen Münster), Felix Landgraf (eigene U 23), Tim Latteier (1. FC Nürnberg U 21), Luca Petzold (Rot-Weiß Erfurt), Patrick Scheder (FC Carl Zeiss Jena), Martin Thomann (1. FC Schweinfurt 05), Eroll Zejnullahu (Berliner AK)

Abgänge: Tim Danhof, Ivan Knezevic (beide FC Erzgebirge Aue), Anton Makarenko (TSV Neudrossenfeld), David Pfeil (SpVgg Greuther Fürth), Chris Wolf (Karriere beendet)

Borussia Dortmund U 23

Trainer: Christian Preußer, geb. 23. Januar 1984, (zuvor Fortuna Düsseldorf/seit 1. Juli 2022) für Enrico Maaßen (FC Augsburg)

Zugänge: Prince Aning (Ajax Amsterdam U 18/Niederlande), Jayden Braaf (Manchester City U 23/England), Michael Eberwein (Hallescher FC), Aday Ercan (SV Rödinghausen, war verliehen), Bradley Fink, Dennis Lütke-Frie, Göktan Gürpüz, Silas Ostrzinski, Lion Semic (alle eigene U 19), Marcel Lotka (Hertha BSC), Niklas Lübcke (ETB Schwarz-Weiß Essen), Falko Michel (VfB Stuttgart U 21), Can Özcan (Fortuna Düsseldorf U 23), Bjarne Pudel (SC Wiedenbrück), Mario Suver (1. FC Nürnberg), Valentino Vermeulen (FC Eindhoven/Niederlande)

Abgänge: Stefan Drljaca (SG Dynamo Dresden), Lennard Maloney (1. FC Heidenheim), Immanuel Pherai (Eintracht Braunschweig), Jan Reckert (Karriere beendet), Richmond Tachie (SC Paderborn 07), Berkan Taz (SV Waldhof Mannheim), Christian Viet (SSV Jahn Regensburg), Kamal Bafounta, Haymenn Bah-Traoré (beide Ziel unbekannt)

SG Dynamo Dresden

Trainer: Markus Anfang, geb. 12. Juni 1974, (zuvor SV Werder Bremen/seit 1. Juli 2022) für Guerino Capretti

Zugänge: Ahmet Arslan (Holstein Kiel, ist ausgeliehen), Dennis Borkowski (RB Leipzig, ist ausgeliehen), Christian Conteh (Feyenoord Rotterdam/Niederlande, ist ausgeliehen), Stefan Drljaca (Borussia Dortmund U 23), Phil Harres (SSV Ulm 1846, war verliehen), Niklas Heeger (Karlsruher SC), Julius Hoffmann, Paul Lehmann, Jonas Oehmichen (alle eigene U 19), Claudio Kammerknecht (SC Freiburg U 23), Max Kulke (ZFC Meuselwitz, war verliehen), Jonas Kühn (SG Sonnenhof Großaspach, war verliehen), Stefan Kutschke (FC Ingolstadt 04), Jonathan Meier (1. FSV Mainz 05), Sven Müller, Jan Shcherbakovski (beide Hallescher FC), Kyu-Hyun Park (SV Werder Bremen, ist ausgeliehen), Jong-Min Seo (FC Wacker Innsbruck/Österreich, war verliehen)

Abgänge: Antonis Aidonis (VfB Stuttgart, war ausgeliehen), Kevin Broll (Górnik Zabrze/Polen), Christoph Daferner (1. FC Nürnberg), Agyemang Diawusie (SV Ried/Österreich), Vaclav Drchal (AC Sparta Prag/Tschechien, war ausgeliehen), Adrian Fein (FC Bayern München, war ausgeliehen), Guram Giorbelidze (Zaglebie Lubin/Polen), Ransford-Yeboah Königsdörffer (Hamburger SV), Marius Liesegang (FC Teutonia 05 Ottensen), Justin Löwe (Karriere beendet), Sebastian Mai (MSV Duisburg), Anton Mitryushkin (FK Khimki/Russland), Morris Schröter (FC Hansa Rostock), Michael Sollbauer (Rapid Wien/Österreich), Luka Stor (NK Bravo/Slowenien), Brandon Borrello, Chris Löwe, Heinz Mörschel, Patrick Wiegers (alle Ziel unbekannt)

MSV Duisburg

Trainer: Torsten Ziegner, geb. 9. November 1977, (wie bisher/seit 5. Mai 2022)

Zugänge: Hamza Anhari, Baran Mogultay (beide eigene U 19), Joshua Bitter (FC Energie Cottbus), Niklas Kölle (TSG Hoffenheim U 23), Phillip König (Holstein Kiel U 23), Sebastian Mai (SG Dynamo Dresden), Vincent Müller (PSV Eindhoven/Niederlande), Marvin Senger (FC St. Pauli), Lukas Raeder (Lokomotiv Plovdiv)

Abgänge: Orhan Ademi (UTA Arad/Rumänien), Niko Bretschneider (Auda Kekava/Lettland), Jo Coppens (VV St. Truiden/Belgien), Roman Schabbing (SC Preußen Münster), Oliver Steurer (VfB Oldenburg), Leo Weinkauf (Hannover 96, war ausgeliehen), John Yeboah (Slask Wroclaw/Polen), Stefan Velkov (Vejle BK/Dänemark), Dominic Volkmer (Ziel unbekannt)

SV 07 Elversberg

Trainer: Horst Steffen, geb. 3. März 1969, (wie bisher/seit 29. Oktober 2018)

Zugänge: Marcel Correia (SC Paderborn 07), Thore Jacobsen (SV Werder Bremen U 23), Tobias Mißner (1. FSV Mainz 05 U 23), Jannik Rochelt (SSV Ulm 1846 Fußball), Anton Ziegler (eigene U 19)

Abgänge: Yannik Haupts (FC Hertha Wiesbach), Nico Karger (FC Deisenhofen), Manuel Kober (TSV Steinbach Haiger), Gabriel Weiß (Ziel unbekannt)

Rot-Weiss Essen

Trainer: Christoph Dabrowski, geb. 1. Juli 1978, (zuvor Hannover 96/seit 1. Juli 2022) für Christian Neidhart (SV Waldhof Mannheim)

Zugänge: Ron Berlinski (SC Verl), Lawrence Ennali (Hannover 96, ist ausgeliehen), Nico Haiduk, Timur Kesim, Mustafa Kourouma (alle eigene U 19), Aurel Loubongo (FC St. Pauli U 23), Björn Rother (FC Hansa Rostock), Moritz Römling (VfL Bochum, ist ausgeliehen), Meiko Sponsel (1. FC Köln U 21, ist ausgeliehen), Felix Wienand (FC Schalke 04 U 23)

Abgänge: Daniel Davari (Rot-Weiß Oberhausen), Felix Heim, David Sauerland (beide Alemannia Aachen), Nils Kaiser (SC Wiedenbrück, ist verliehen), Marius Kleinsorge (1. FC Kaiserslautern, war ausgeliehen), Yannick Langesberg (TSV Steinbach Haiger), Zlatko Janjic (Ziel unbekannt)

SC Freiburg U 23

Trainer: Thomas Stamm, geb. 19. Februar 1983, (wie bisher/seit 1. Juli 2021)

Zugänge: Felix Allgeier, Mika Baur, Philip Fahrner, Laurin Mack (alle eigene U 19), Maximilian Breunig (Würzburger Kickers), Julian Guttau (Hallescher FC), Andi Hoti (Inter Mailand U 19, ist ausgeliehen), Davino Knappe (VfB Stuttgart U 19), Patrick Lienhard (FC 08 Homburg), Alexander Prokopenko (FC Carl Zeiss Jena), Julian Stark (1. FC Heidenheim), Oscar Wiklöf (IFK Mariehamm/Finnland)

Abgänge: Alexander Bazdrigiannis, Jacob Engel (beide 1. FC Schweinfurt 05), Carlo Boukhalfa (FC St. Pauli), Johannes Flum (Karriere beendet), Lars Hunn (SC Kriens/Schweiz), Stefan Ilic (SSV Ulm 1846 Fußball), Claudio Kammerknecht (SG Dynamo Dresden), Emilio Kehrer (Cercle Brügge/Belgien), Enzo Leopold (Hannover 96), Marvin Pieringer (FC Schalke 04), Sascha Risch (SV Meppen), Robert Wagner (eigener Profikader), Patrick Kammerbauer, Julius Tauriainen (beide Ziel unbekannt)

Hallescher FC

Trainer: André Meyer, geb. 5. Januar 1984, (wie bisher/seit 27. Dezember 2021)

Zugänge: Luca Bendel, Timm Koch, Arne Rühlemann (alle eigene U 19), Andor Bolyki (BFC Dynamo), Leon Damer (TSV Havelse), Tunay Deniz (Kickers Offenbach), Seymour Fünger (Fortuna Köln), Felix Gebhardt (FC Basel/Schweiz, ist ausgeliehen), Timur Gayret (Hertha BSC U 23), Nico Hug (FC Vaduz/Schweiz), Sebastian Müller (Arminia Bielefeld, ist ausgeliehen)

Abgänge: Kebba Badjie (VfB Oldenburg), Michael Eberwein (Borussia Dortmund U 23), Julian Guttau (SC Freiburg U 23), Elias Huth (FC Erzgebirge Aue), Jan Löhmannsröben (FSV Zwickau), Sven Müller, Jan Shcherbakovski (beide SG Dynamo Dresden), Fynn Otto (Eintracht Frankfurt II, war ausgeliehen), Tim Schreiber (Holstein Kiel), Joscha Wosz (RB Leipzig, war ausgeliehen), Sebastian Bösel, Julian-Maurice Derstroff, Marcel Titsch Rivero, Philipp Zulechner (alle Ziel unbekannt)

FC Ingolstadt 04

Trainer: Rüdiger Rehm, geb. 22. November 1978, (wie bisher/seit 8. Dezember 2021)

Zugänge: Calvin Brackelmann (VfB Lübeck), Justin Butler, Marcel Costly (beide SV Waldhof Mannheim), Tim Civeja (FC Augsburg, ist ausgeliehen), Maximilian Dittgen (FC St. Pauli), Moussa Doumbouya (Hannover 96 U 23), Marius Funk (SpVgg Greuther Fürth), Jalen Hawkins (1. FC Saarbrücken, war verliehen), Felix Keidel (eigene U 19), David Kopacz (Würzburger Kickers), Markus Ponath, Thomas Rausch (beide eigene U 21), Pascal Testroet (SV Sandhausen)

Abgänge: Yassin Ben Balla (SV Darmstadt 98), Filip Bilbija (Hamburger SV), Fabijan Buntic (FC Vizela/Portugal), Dennis Eckert Ayensa (Royale Union Saint-Gilloise/Belgien), Christian Gebauer (Arminia Bielefeld, war ausgeliehen), Fatih Kaya (VV St. Truiden/Belgien), Thomas Keller (1. FC Heidenheim), Jonatan Kotzke (Górnik Zabrze/Polen), Stefan Kutschke (SG Dynamo Dresden), Florian Pick (1. FC Heidenheim, war ausgeliehen), Andreas Poulsen (Aalborg BK/Dänemark), Nils Röseler (Roda JC Kerkrade/Niederlande), Dejan Stojanovic (SSV Jahn Regensburg), Maximilian Beister, Silman El Baset, Caniggia Elva, Marcel Gaus, Michael Heinloth, Robert Jendrusch, Marc Stendera (alle Ziel unbekannt)

FC Viktoria Köln

Trainer: Olaf Janßen, geb. 8. Oktober 1966, (wie bisher/seit 1. Februar 2021)

Zugänge: Ilhan Altuntas, Luca de Meester, Florian Engelhardt, Ben Hompesch, David Kubatta (alle eigene U 19), André Becker, Lars Dietz (beide Würzburger Kickers), Ben Klefisch (RB Leipzig, ist ausgeliehen), Kevin Lankford (SV Wehen Wiesbaden), Hamza Saghiri (SV Waldhof Mannheim), Simon Stehle (Hannover 96, ist ausgeliehen), Ben Voll (FC Hansa Rostock)

Abgänge: Alexander Höck (SV Werder Bremen U 23), Lenn Jastremski (FC Erzgebirge Aue), Kai Klefisch (SC Paderborn 07), Moritz Nicolas (Borussia Mönchengladbach, war ausgeliehen), Dario De Vita, Maximilian Rossmann, Timmy Thiele (alle Ziel unbekannt)

SV Waldhof Mannheim

Trainer: Christian Neidhart, geb. 1. Oktober 1968, (zuvor Rot-Weiss Essen/seit 1. Juli 2022) für Patrick Glöckner

Zugänge: Bentley Baxter Bahn, Julian Riedel (beide FC Hansa Rostock), Morten Behrens (SV Darmstadt 98, ist ausgeliehen), Johannes Dörfler (SC Paderborn 07, ist ausgeliehen), Malte Karbstein (Kickers Offenbach), Adrian Malachowski (1. FC Magdeburg), Berkan Taz (Borussia Dortmund U 23)

Abgänge: Joseph Boyamba, Jesper Verlaat (beide TSV 1860 München), Justin Butler, Marcel Costly (beide FC Ingolstadt 04), Anton Donkor (Eintracht Braunschweig), Marcel Gottschling (SSV Jeddeloh), Mohamed Gouaida (Royal Excelsion Virton/Belgien), Jan Just (VfR Aalen), Emmanuel Kouadio (FC Rot-Weiß Koblenz), Anthony Roczen (RSV Eintracht 1949), Hamza Saghiri (FC Viktoria Köln), Gillian Jurcher, Timo Königsmann, Onur Ünlücifci (alle Ziel unbekannt)

SV Meppen

Trainer: Stefan Krämer, geb. 23. März 1967, (zuvor KAS Eupen/seit 1. Juli 2022) für Rico Schmitt

Zugänge: Samuel Abifafe (VfB Lübeck), Jonas Kersken (Borussia Mönchengladbach, ist ausgeliehen), Johannes Manske, Paul Manske (beide VSG Altglienicke), Lukas Mazagg (SV Wacker Burghausen), Marvin Pourié (Würzburger Kickers), Sascha Risch (SC Freiburg U 23), David Vogt (VfB Germania Halberstadt)

Abgänge: Jeron Al-Hazaimeh (Wuppertaler SV), Lars Bünning (1. FC Kaiserslautern), Florian Egerer (VfB Lübeck), René Guder (SC Weiche Flensburg 08), Moritz Hinnenkamp (SG Wattenscheid 09), Janik Jesgarzewski (FC Teutonia 05 Ottensen), Lukas Krüger (FSV Zwickau), Thilo Leugers (Karriere beendet), Richard Sukuta-Pasu (Vejle BK/Dänemark), Mike-Steven Bähre, Constantin Frommann (beide Ziel unbekannt)

TSV 1860 München

Trainer: Michael Köllner, geb. 29. Dezember 1969, (wie bisher/seit 9. November 2019)

Zugänge: Joseph Boyamba, Jesper Verlaat (beide SV Waldhof Mannheim), Michael Glück, Devin Sür, Marius Wörl (alle eigene U 19), Christopher Lannert (SC Verl), Martin Kobylanski (Eintracht Braunschweig), Fynn Lakenmacher (TSV Havelse), Tim Rieder, Albion Vrenezi (beide Türkgücü München), Meris Skenderovic (1. FC Schweinfurt 05), Julius Schmid (VfB Lübeck)

Abgänge: Merveille Biankadi (1. FC Heidenheim, war ausgeliehen), Johann Ngounou Djayo (SV Wacker Burghausen), Dennis Dressel (FC Hansa Rostock), Kevin Goden, Maxim Gresler, Marco Mannhardt (alle eigene U 21), Richard Neudecker (1. FC Saarbrücken), Stephan Salger (1. FC Köln U 21), György Székely (Karriere beendet), Tim Linsbichler, Keanu Staude (beide Ziel unbekannt)

VfB Oldenburg

Trainer: Dario Fossi, geb. 21. Mai 1981, (wie bisher/seit 1. Juli 2020)

Zugänge: Kebba Badjie (Hallescher FC), Kamer Krasniqi (BSV Schwarz-Weiß Rehden), Sebastian Mielitz (FC Helsingör/Dänemark), Dominique Ndure (Holstein Kiel U 23), Moritz Onken, Linus Schäfer (beide JFV Nordwest U 19), Justin Plautz (FC St. Pauli U 23), Manfred Starke (FSV Zwickau), Oliver Steurer (MSV Duisburg)

Abgänge: Theo Janotta, Noah Koch (beide VfL Oldenburg), Tade Niehues (Kickers Emden, ist verliehen), Diyar Saka (Holstein Kiel U 23), Maik Lukowicz (Ziel unbekannt)

VfL Osnabrück

Trainer: Daniel Scherning, geb. 29. Oktober 1983, (wie bisher/seit 1. Juli 2021)

Zugänge: Daniel Adamczyk (1. FC Köln U 21), Paterson Chato (Türkgücü München), Erik Engelhardt (FC Energie Cottbus), Maxwell Gyamfi (Hamburger SV U 21), Leandro Putaro (SC Verl), Henry Rorig (1. FC Magdeburg), Benat Satkus (1. FC Nürnberg U 21), Robert Tesche (VfL Bochum), Jannes Wulff (TSV Steinbach Haiger), Jannik Zahmel (eigene U 19)

Abgänge: Lukas Gugganig (SCR Altach/Österreich), Sebastian Klaas (SC Paderborn 07), Aaron Opoku (Hamburger SV, war ausgeliehen), Luis Sprekelmeyer (SV Lippstadt 08, ist verliehen), Ulrich Taffertshofer (FC Erzgebirge Aue), Tim Wiesner (SC Verl), Andrew Wooten (SC Preußen Münster), Ulrich Bapoh, Tom Bertelsmann (beide Ziel unbekannt)

1. FC Saarbrücken

Trainer: Uwe Koschinat, geb. 1. September 1971, (wie bisher/seit 1. Juli 2021)

Zugänge: Julian Bauer (Eintracht Braunschweig), Julius Biada (SV Sandhausen), Marvin Cuni (FC Bayern München U 23, ist ausgeliehen), Mike Frantz (Hannover 96), Richard Neudecker (TSV 1860 München), Tim Paterok (VfR Aalen), Kasim Rabihic (SC Verl), Tobias Schwede (FC Hansa Rostock)

Abgänge: Minos Gouras (SSV Jahn Regensburg), Alexander Groiß (SpVgg Bayreuth), Jalen Hawkins (FC Ingolstadt 04, war ausgeliehen), Marcel Johnen, Tim Korzuschek (beide Alemannia Aachen), Marius Köhl (TuS Rot-Weiß Koblenz), Mario Müller (FC-Astoria Walldorf), Jonas Hupe (Ziel unbekannt)

SC Verl

Trainer: Michél Kniat, geb. 18. November 1985, (wie bisher/seit 15. Februar 2022)

Zugänge: Mateo Biondic, Koray Dag (beide SC Paderborn 07 U 19), Leon Bürger, Maximilian Wolfram (beide FC Carl Zeiss Jena), Maximilian Franke (Sportfreunde Lotte, war verliehen), Dominik Klann (SC Preußen Münster), Iker Luis Kohl (eigene U 21), Tobias Knost (1. FC Magdeburg), Leon Nübel (VfL Bochum U 19), Torge Paetow (SC Weiche Flensburg 08), Eduard Probst (SV Westfalia Rhynern), Oliver Schmitt (1. FC Köln U 21, ist ausgeliehen), Presley Pululu, Wladimir Wagner (beide SC Paderborn 07 U 21), Jesse Tugbenyo (SC Paderborn 07, ist ausgeliehen), Tim Wiesner (VfL Osnabrück)

Abgänge: Ron Berlinski (Rot-Weiss Essen), Robin Brüseke (Rot Weiss Ahlen), Frederik Lach (ETB Schwarz-Weiß Essen), Christopher Lannert (TSV 1860 München), Emanuel Mirchev, Pascal Steinwender (beide FC Teutonia 05 Ottensen), Lukas Petkov (FC Augsburg, war ausgeliehen), Leandro Putaro (VfL Osnabrück), Kasim Rabihic (1. FC Saarbrücken), Patrick Schikowski (SSVg Velbert), Julian Schwermann (Alemannia Aachen), Lasse Jürgensen, Barne Pernot, Mahir Saglik (alle Ziel unbekannt)

SV Wehen Wiesbaden

Trainer: Markus Kauczinski, geb. 20. Februar 1970, (wie bisher/seit 8. November 2021)

Zugänge: Dominik Bauer (eigene U 19), Brooklyn Ezeh (FC Viktoria Berlin), Kianz Froese (TSV Havelse), Robin Heußer (SSV Ulm 1846 Fußball), Suheyel Najar (Fortuna Köln), Max Reinthaler (FSV Zwickau)

Abgänge: Tim Boss (1. FC Magdeburg), John Iredale (SC Paderborn 07, war ausgeliehen), Gianluca Korte (TSV Steinbach Haiger), Kevin Lankford (FC Viktoria Köln), Petar Sliskovic (Chennaiyin FC/Indien), Jozo Stanic (NK Varazdin/Kroatien), Maximilian Thiel (FC Erzgebirge Aue), Marc Lais (Ziel unbekannt)

FSV Zwickau

Trainer: Joe Enochs, geb. 1. September 1972, (wie bisher/seit 1. Juli 2018)

Zugänge: Noah Shawn Agbaje (SV Wacker Burghausen), Noel Eichinger (Wormatia Worms), Robert Herrmann (Würzburger Kickers), Lucas Hiemann (FSV Optik Rathenow), Lukas Krüger (SV Meppen), Jan Löhmannsröben (Hallescher FC), Till Streller (SV Darmstadt 98 U 19), Leonhard von Schroetter (FSV Frankfurt), Robin Ziegele (SC Preußen Münster)

Abgänge: Marius Hauptmann (VfB Lübeck), Marcel Hilßner (Coventry City/England, war ausgeliehen), Luca Horn (FC Hansa Rostock, war ausgeliehen), Matti Kamenz (Greifswalder FC), Lars Lokotsch, Dustin Willms (beide Fortuna Köln), Steffen Nkansah, Marco Schikora (beide FC Erzgebirge Aue), Max Reinthaler (SV Wehen Wiesbaden), Manfred Starke (VfB Oldenburg), Anthony Syhre (Ziel unbekannt)

