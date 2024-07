Zuletzt an Dresden verliehen, nun in Essen: Ahmet Arslan

Transfers: Europa-League-Erfahrung für SV Wehen Wiesbaden

Mit Jannik Mause verließ der Torschützenkönig der abgelaufenen Saison 2023/2024 den FC Ingolstadt 04 und damit auch die 3. Liga in Richtung des Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern. Ein anderer Torgarant läuft dagegen künftig wieder in der dritthöchsten Spielklasse auf: Ahmet Arslan. Der 30 Jahre alte Offensivspieler - in der Spielzeit 2022/2023 mit 25 Treffern für Dynamo Dresden der erfolgreichste Drittligatorschütze - wechselte kurz vor dem Saisonstart vom Zweitligisten 1. FC Magdeburg zu Rot-Weiss Essen.

"Ahmet hat bereits nachgewiesen, dass er in der 3. Liga den Unterschied ausmachen kann", sagt Marcus Steegmann, Direktor Profifußball bei RWE. "Mit seinen Abschlussqualitäten und seiner Gefahr durch Standards wird er unser Offensivspiel mit Sicherheit bereichern."

Zu den Stammspielern in der 2. Bundesliga zählte in der zurückliegenden Spielzeit Philip Heise. Nach 24 Saisoneinsätzen für den Karlsruher SC und insgesamt 218 Zweitligapartien streift sich der Linksverteidiger nun wieder das Trikot der SG Dynamo Dresden über. Bereits von Januar 2017 bis Januar 2019 war der inzwischen 33-Jährige schon einmal für die SGD am Ball. Mit Angreifer Christoph Daferner (26/1. FC Nürnberg, Leihe) holte der neue Sport-Geschäftsführer Thomas Brendel einen weiteren Spieler nach Dresden zurück.

Elf Zu- und Abgänge beim SVWW

Beim SV Wehen Wiesbaden bringt fortan Felix Luckeneder seine große Erfahrung ein. Noch in der vorherigen Saison absolvierte der 30 Jahre alte Innenverteidiger für den österreichischen Erstligisten LASK zwei Partien in der UEFA Europa League sowie zwei Begegnungen in der Qualifikationsrunde. In der höchsten Spielklasse der Alpenrepublik hat der 1,90 Meter große Linksfuß insgesamt 156 Spiele absolviert.

Mit elf Zu- und Abgängen verzeichnet der SVWW unter den Absteigern aus der 2. Bundesliga noch die geringsten Veränderungen am Kader. Dem stehen sowohl beim FC Hansa Rostock (16 Zu- und 19 Abgänge) als auch beim VfL Osnabrück (13 Zu- und 18 Abgänge) größere Umbrüche gegenüber. Zum Vergleich: Aufsteiger FC Energie Cottbus begnügte sich auf dem Transfermarkt mit fünf Neuverpflichtungen, hatte aber auch nur drei Abgänge zu verzeichnen.

Nur eine kurze Wegstrecke bei ihren Wechseln mussten drei Zugänge des TSV 1860 München zurücklegen. Neben dem zuvor vom österreichischen Erstligisten Wolfsberger AC ausgeliehenen Raphael Schifferl waren auch Torhüter René Vollath und Patrick Hobsch - Sohn des früheren deutschen Nationalspielers Bernd Hobsch - zuletzt für den benachbarten Ligakonkurrenten SpVgg Unterhaching am Ball. Die DFB.de-Transferübersicht vor dem Beginn der Saison 2024/2025 in der 3. Liga.

Alemannia Aachen

Trainer: Heiner Backhaus, geb. 4. Februar 1982 (wie zuvor/seit 6. September 2023)

Zugänge: Faton Ademi, Leon Rashica, Luca Schmidt (alle eigene U 19), Bentley Baxter Bahn, Kevin Goden (beide SV Waldhof Mannheim), Charlison Benschop (Wuppertaler SV), Soufiane El-Faouzi (Fortuna Düsseldorf U 23), Gianluca Gaudino (SV Stripfing/Österreich), Ismail Harnafi (1. FC Düren), Jabez Makanda (FC Berdenia Berbourg/Luxemburg), Felix Meyer (BFC Dynamo), Leandro Putaro (Arminia Bielefeld)

Abgänge: Robin Afamefuna (Fortuna Köln), Beyhan Ametov (Wuppertaler SV), Jan Strauch, Vleron Statovci (beide 1. FC Düren), Franko Uzelac (MSV Duisburg), Bastian Müller, Kilian Pagliuca (beide Ziel unbekannt)

FC Erzgebirge Aue

Trainer: Pavel Dotchev, geb. 28. September 1965, (wie zuvor /seit 7. Dezember 2022)

Zugänge: Ricky Bornschein (SpVgg Greuther Fürth U 23), Maxim Burghardt (SV Eintracht Trier), Mika Clausen (FC St. Pauli U 23), Jonah Fabisch (1. FC Magdeburg), Pascal Fallmann (Rapid Wien/Österreich), Tim Hoffmann (Hertha BSC), William Kallenbach (eigene U 19), Can Özkan (Arminia Bielefeld)

Abgänge: Korbinian Burger (1. FSV Mainz 05 U 23), Tim Danhof (TSV 1860 München), Luc Elsner (1. Lokomotive Leipzig), Ramzi Ferjani (FC 08 Homburg), Finn Hetzsch (Greifswalder FC), Steffen Meuer (MSV Duisburg), Marco Schikora (SV Sandhausen), Joshua Schwirten (Roda JC Kerkrade/Niederlande), Maximilian Thiel (Ziel unbekannt)

Arminia Bielefeld

Trainer: Michél Kniat, geb. 18. November 1985, (wie zuvor/seit 1. Juli 2023)

Zugänge: Andé Becker, Stefano Russo (beide FC Viktoria Köln), Joel Felix (Silkeborg IF/Dänemark), Tom Geerkens (Wuppertaler SV), Jeredy Hilterman (Almere City/Niederlande), Lukas Kunze (VfL Osnabrück), Mika Schroers (Borussia Mönchengladbach U 23), Artem Zaloha (eigene U 19)

Abgänge: Jonah Busse (TSV Havelse), Monju Momuluh (Hannover 96), Fabian Klos (Karriere beendet), Can Özkan (FC Erzgebirge Aue), Leandro Putaro (Alemannia Aachen), Nicklas Shipnoski (SV Waldhof Mannheim), Manuel Wintzheimer (1. FC Nürnberg)

FC Energie Cottbus

Trainer: Claus-Dieter Wollitz, geb. 19. Juli 1965, (wie zuvor/seit 1. Juli 2021)

Zugänge: Timo Bornemann (FC Wegberg-Beeck), Tolcay Cigerci (VSG Altglienicke), Romarjo Hajrulla (Rot-Weiß Erfurt), Edgar Kaizer (FSV Luckenwalde), Henry Rorig (VfL Osnabrück)

Abgänge: Cedric Euschen (1. FC Bocholt), Tim Heike (FC Ingolstadt 04), Jonas Hildebrandt (Karriere beendet)

Borussia Dortmund U 23

Trainer: Jan Zimmermann, geb. 5. Oktober 1979, (wie bisher/seit 8. Februar 2023)

Zugänge: Babis Drakas (VfB Stuttgart U 21), Antonio Foti (Eintracht Frankfurt), Ben Hüning (SC Wiedenbrück), Niklas Jessen (FC St. Pauli U 23), Danylo Krevsun, Filippo Mane, Leonardo Posadas (alle eigene U 19), Yannik Lührs (Hannover 96), David Lelle (Holstein Kiel U 23), Baran Mogultay (MSV Duisburg), Felix Paschke (Hamburger SV U 21), Jordi Paulina (USV Hercules/Niederlande)

Abgänge: Samuel Bamba (VfL Bochum), Jonah Husseck (Rot-Weiß Oberhausen), Falko Michel (1. FC Magdeburg), Marian Kirsch (SC Preußen Münster), Dennis Lütke-Frie (SV Werder Bremen U 23), Jermain Nischalke (FC 08 Homburg), Antonios Papadopoulos (FC Lugano/Schweiz), Franz Pfanne (FC Hansa Rostock), Bjarne Pudel (Aalborg BK/Dänemark), Lion Semic (VfL Osnabrück), Antonis Aidonis, Mario Suver, Ted Tattermusch (alle Ziel unbekannt)

SG Dynamo Dresden

Trainer: Thomas Stamm, geb. 19. Februar 1983, (zuvor SC Freiburg U 23/seit 1. Juli 2024) für Markus Anfang (1. FC Kaiserslautern)

Zugänge: Oliver Batista Meier (Grasshoppers Zürich/Schweiz), Lukas Boeder, Tim Schreiber (beide 1. FC Saarbrücken), Philip Böhm (VfB Eichstätt), Aljaz Casar (Hallescher FC), Christoph Daferner (1. FC Nürnberg), Dennis Duah (Hamburger SV U 21), Philip Heise (Karlsruher SC), David Kubatta (FC Viktoria Köln), Paul Lehmann (FC Rot-Weiß Erfurt), Jan-Hendrik Marx (Eintracht Braunschweig), Vinko Sapina (Rot-Weiss Essen)

Abgänge: Ahmet Arslan (1. FC Magdeburg, inzwischen Rot-Weiss Essen), Dennis Borkowski (FC Ingolstadt), Stefan Drljaca (VfB Stuttgart), Kevin Ehlers (Eintracht Braunschweig), Luca Herrmann (SC Paderborn 07), Tobias Kraulich (Rot-Weiss Essen), Jonathan Meier (SSV Ulm 1846 Fußball Fußball), Jakob Lewald (SV Sandhausen), Jonas Salinger (1. FC Köln U 23), Paul Will (SV Darmstadt 98), Kevin Broll, Lucas Cueto, Erik Herrmann, Kyrylo Melichenko, Manuel Schäffler, Panagiotis Vlachodimos (alle Ziel unbekannt)

Rot-Weiss Essen

Trainer: Christoph Dabrowski, geb. 1. Juli 1978, (wie bisher/seit 1. Juli 2022)

Zugänge: Ahmet Arslan (1. FC Magdeburg), Dion Berisha (FC Bayern München U 23), Robbie D'Haese (KV Oostende/Belgien), Berkant Gedikli, Gianluca Swajkowski (beide eigene U 19), Jimmy Kaparos (FC Schalke 04 U 23), Tobias Kraulich (Dynamo Dresden), Tom Moustier (Hannover 96 U 23), Ramien Safi (SV Rödinghausen), Michael Schultz (FC Viktoria Köln)

Abgänge: Ron Berlinski (Kickers Offenbach), Felix Götze (SC Paderborn 07), Cedrik Harenbrock (FC Hansa Rostock), Marvin Obuz (1. FC Köln), Fabian Rüth (BSG Chemie Leipzig), Vinko Sapina (Dynamo Dresden), Sascha Voelcke (SV Waldhof Mannheim), Sandro Plechaty, Björn Rother, Isaiah Young (alle Ziel unbekannt)

Hannover 96 U 23

Trainer: Daniel Stendel, geb. 4. April 1974, (wie bisher/seit 1. Juli 2022)

Zugänge: Mustafa Abdullatif (Hertha BSC U 23), Jacob Danquah, Nick Elias Meier, Jeremie Niklaus, Jayson Videira, Lasse von Boetticher (alle eigene U 19), Noah Engelbreth (Union Berlin U 19), Melkamu Frauendorf (FC Liverpool U 21/England), Mark Gevorgyan (FC Liefering/Österreich), Felix Göttlicher (SV Sandhausen), Robin Kalem (Grasshopper Zürich/Schweiz), Tom Sanne (Hamburger SV), Toni Stahl (eigener Profikader), Jorden Winter (FSV Luckenwalde)

Abgänge: Husseyn Chakroun, Eric Uhlmann (beide eigener Profikader), Lennart Garlipp (Fortuna Düsseldorf U 23), Ha-neul Jo (Karriere beendet), Fynn Henze (1. FC Magdeburg U 23), Lorenz Hollenbach (Greifswalder FC), Joyce Luyeye-Nkula (KSV Hessen Kassel), Tom Moustier (Rot-Weiss Essen), Luis Podolski (Kickers Emden), Mamin Sanyang (GKS Tychy/Polen), Theo Schröder (FC St. Pauli U 23), Liam Tiernan (VfB Oldenburg), Adrian Becker, Micah Chisholm, Luis Hesse, Adem Podrimaj, Marin Popovic (alle Ziel unbekannt)

FC Ingolstadt 04

Trainer: Sabrina Wittmann, geb. 19. Juli 1991, (wie bisher/seit 2. Mai 2024)

Zugänge: Dennis Borkowski (Dynamo Dresden), Niclas Dühring (FC St. Pauli U 23), Tim Heike (FC Energie Cottbus), Mattis Hoppe (VfB Stuttgart U 21), Simon Simoni (Eintracht Frankfurt)

Abgänge: Jeroen Krupa (1. FC Nürnberg U 23), Julian Kügel (SpVgg Unterhaching), Arian Llugiqi (TSG Hoffenheim U 23), Jannik Mause (1. FC Kaiserslautern), Markus Ponath (FV Illertissen), Thomas Rausch (eigene zweite Mannschaft), Tobias Schröck (Ziel unbekannt)

FC Viktoria Köln

Trainer: Olaf Janßen, geb. 8. Oktober 1966, (wie bisher/seit 1. Februar 2021)

Zugänge: Dudu (SV Werder Bremen), Serhat-Semih Güler, Albion Vrenezi (beide TSV 1860 München), Benjamin Hemcke (SSVg Velbert), Oskar Hill, Zoumana Keita (beide eigene U 19), Lex-Tyger Lobinger (VfL Osnabrück), Enrique Lofolomo (Hallescher FC), Kevin Pytlik (Wuppertaler SV), Kwabe Schulz (Rot-Weiß Erfurt), Robin Velasco (VfB Lübeck)

Abgänge: Kaden Amaniampong (VfB Stuttgart U 21), Tobias Anselm (LASK/Österreich), André Becker, Stefano Russo (beide Arminia Bielefeld), Seok-ju Hong (FC Schalke 04 U 23), David Kubatta (Dynamo Dresden), Jeremias Lorch (SV Sandhausen), Luca Marseiler (SV Darmstadt 98), David Philipp (TSV 1860 München), Michael Schultz (Rot-Weiss Essen), Ben Voll (FC St. Pauli), Elias Bördner (Ziel unbekannt)

SV Waldhof Mannheim

Trainer: Marco Antwerpen, geb. 5. Oktober 1971, (wie bisher/seit 31. Januar 2024)

Zugänge: Rico Benatelli (Austria Klagenfurt/Österreich), Adrian Fein (SC Verl), Niklas Hoffmann (SV Horn/Österreich), Felix Lohkemper (1. FC Nürnberg), Arlind Rexhepi (Hamburger SV U 21), Janne Sietan (SV Babelsberg 03), Nicklas Shipnoski (Arminia Bielefeld), Maximilian Thalhammer (VfL Osnabrück), Yusuf Wardak (Rot-Weiß Frankfurt U 19), Seyhan Yigit (1. FC Nürnberg U 23)

Abgänge: Bentley Baxter Bahn, Kevin Goden (beide Alemannia Aachen), Luca Bolay (SC Preußen Münster), Jalen Hawkins, Fridolin Wagner (beide FC Emmen/Niederlande), Jesaja Herrmann (SKU Amstetten/Österreich), Laurent Jans (SK Beveren/Belgien), Per Lockl (Stuttgarter Kickers), Julian Riedel (1. FC Bocholt), Yann Mabella, Pascal Sohm (beide Ziel unbekannt)

TSV 1860 München

Trainer: Argirios Giannikis, geb. 9. Juli 1980, (wie bisher/seit 10. Januar 2024)

Zugänge: Erion Avdija, Sean Dulic, Raphael Ott, Lukas Reich (alle eigene U 19), Florian Bähr (VfL Osnabrück), Tim Danhof (FC Erzgebirge Aue), Tunay Deniz (Hallescher FC), Patrick Hobsch, Raphael Schifferl, René Vollath (alle SpVgg Unterhaching), Thore Jacobsen (SV 07 Elversberg), David Philipp (FC Viktoria Köln), Fabian Schubert (FC St. Gallen/Schweiz), Maximilian Wolfram (SC Verl)

Abgänge: Milos Cocic (FV Illertissen), Michael Glück (VfB Stuttgart U 21), Fabian Greilinger (SV Wehen Wiesbaden), Serhat Semih Güler, Albion Vrenezi (beide FC Viktoria Köln), Fynn Lakenmacher (SV Darmstadt 98), Abdenego Nankishi (SV Werder Bremen), David Richter, Joel Zwarts (beide VfL Osnabrück), Tim Rieder (PAS Giannina/Griechenland), Julius Schmid (Türkgücü München), Philipp Steinhart (FC 08 Homburg), Mansour Ouro-Tagba (SSV Jahn Regensburg), Niklas Tarnat (SGV Freiberg Fußball), Daniel Winkler (eigene zweite Mannschaft), Eroll Zejnullahu (SpVgg Bayreuth), Kaan Kurt, Kilian Ludewig, Manfred Starke, Valmir Sulejmani, Devin Sür (alle Ziel unbekannt)

VfL Osnabrück

Trainer: Uwe Koschinat, geb. 1. September 1971, (wie bisher/seit 27. November 2023)

Zugänge: Ismail Badjie, Mats Remberg, Kevin Wiethaup (alle eigene U 19), Brian Beyer (FC Annecy/Frankreich), Bastien Conus (FC Aarau/Schweiz), Aday Ercan (Wuppertaler SV), Yigit Karademir (SV Meppen), Lukas Jonsson (Esbjerg fB/Dänemark), Liridon Mulaj (Stade-Lausanne/Schweiz), Niklas Niehoff (Holstein Kiel), David Richter, Joel Zwarts (beide TSV 1860 München), Lion Semic (Borussia Dortmund U 23)

Abgänge: Athanasios Androutsos (Olympiakos Piräus/Griechenland), Daniel Adamczyk (Chemnitzer FC), Florian Bähr (TSV 1860 München), Christian Conteh (Eintracht Braunschweig), Michaël Cuisance (Hertha BSC), Thomas Goiginger, Oliver Wähling (beide Blau-Weiß Linz/Österreich), Lennart Grill (Eintracht Braunschweig), Florian Kleinhansl (1. FC Kaiserslautern), Lukas Kunze (Arminia Bielefeld), Lex-Tyger Lobinger (FC Viktoria Köln), Charalambos Makridis (SC Preußen Münster), Henry Rorig (FC Energie Cottbus), Maximilian Thalhammer (SV Waldhof Mannheim), Kwasi Wriedt (Manisa FK/Türkei), Oumar Diakhite, Philipp Kühn, John Verhoek (alle Ziel unbekannt)

FC Hansa Rostock

Trainer: Bernd Hollerbach, geb. 8. Dezember 1969, (zuvor VV St. Truiden, Belgien/seit 23. Juni 2024) für Mersad Selimbegovic (KAS Eupen/Belgien)

Zugänge: Benno Dietze, Louis Köster, Joshua Krüger (alle eigene U 23), Jonas Dirkner (VSG Altglienicke), Dario Gebuhr (Eintracht Frankfurt), Ahmet Gürleyen (1. FC Nürnberg), Cedric Harenbrock (Rot-Weiss Essen), Philipp Klewin (VfB Lübeck), Tim Krohn, Tristan Wagner, Claas Zamzow (alle eigene U 19), Dominik Lanius (Fortuna Köln), Adrien Lebeau (Stade Brest 29/Frankreich), Franz Pfanne (Borussia Dortmund U 23), Marco Schuster (SC Paderborn 07), Benjamin Uphoff (SC Freiburg)

Abgänge: Janik Bachmann (FC Schalke 04), Júnior Brumado (FC Midtjylland/Dänemark), Miloz Brzozowski (Wisla Plock/Polen), Dennis Dressel (Grazer AK/Österreich), Oliver Hüsing (Karriere beendet), Svante Ingelsson (Sheffield Wednesday/England), Jonas David, Marko Johansson (beide Hamburger SV), Markus Kolke (SV Werder Bremen), Juan José Perea (FC Zürich/Schweiz), Kai Pröger (SSV Jahn Regensburg), Jasper van der Werff (SC Paderborn 07), Sebastian Vasiliadis (1. FC Saarbrücken), Patrick Nkoa, Simon Rhein, Lukas Scherff, Sapreet Singh, Konstantinos Stafylidis, John-Patrick Strauß (alle Ziel unbekannt)

1. FC Saarbrücken

Trainer: Rüdiger Ziehl, geb. 26. Oktober 1977, (wie bisher/seit 11. Oktober 2022)

Zugänge: Philip Fahrner (SC Freiburg U 23), Chafik Gourichy (US Thionville/Frankreich), Elijah Krahn (Hamburger SV), Phillip Menzel, Till Schumacher (beide SK Austria Klagenfurt/Österreich), Maurice Multhaup (Eintracht Braunschweig), David Mutter (eigene U 19), Sven Sonnenberg (Heracles Almelo/Niederlande), Sebastian Vasiliadis (FC Hansa Rostock), Lasse Wilhelm (1. FSV Mainz 05 U 23)

Abgänge: Lukas Boeder, Tim Schreiber (beide Dynamo Dresden), Andy Breuer (SpVgg Unterhaching), Fabio Di Michele Sanchez (Eintracht Braunschweig), Marcel Gaus (Karriere beendet), Finn Kotyrba (TSV Steinbach Haiger), Frederik Recktenwald (Karlsruher SC U 23), Luca Kerber (1. FC Heidenheim), Robin Becker, Julius Biada, Sebastian Jacob (alle Ziel unbekannt)

SV Sandhausen

Trainer: Sreto Ristic, geb. 7. Februar 1976, (zuvor Hallescher FC/seit 1. Juli 2024) für Jens Keller

Zugänge: Aziz Alagi, Philipp Lambert (beide eigene U 19), Dominic Baumann, Besar Halimi (beide Hallescher FC), Luis Idjakovic (FC Astoria Walldorf), Emmanuel Iwe (Minnesota/USA), Niklas Lang (SC Freiburg U 23), Jakob Lewald (Dynamo Dresden), Jeremias Lorch (FC Viktoria Köln), Marco Schikora (FC Erzgebirge Aue), Lucas Wolf (Holstein Kiel)

Abgänge: Livan Burcu, Abu-Bekir Ömer El-Zein (beide 1. FC Magdeburg), Dennis Diekmeier (Karriere beendet), Dennis Egel (FC-Astoria Walldorf), Franck Evina (FC Emmen/Niederlande), Max Geschwill (Holstein Kiel), Felix Göttlicher (Hannover 96 U 23), Daniel Klein (FC Augsburg), Lucas Laux (1. FSV Mainz 05), Joe-Joe Richardson (Hallescher FC), Yassin Ben Balla, Rouwen Hennings (beide Ziel unbekannt)

VfB Stuttgart U 21

Trainer: Markus Fiedler, geb. 6. Februar 1986, (wie bisher/seit 1. Juli 2023)

Zugänge: Kaden Amaniampong (FC Viktoria Köln), Alexandre Azevedo, Tom Barth, Benjamin Boakye, Maximilian Herwerth, Semih Kara, Elton Krasniqi, Jarzinho Malanga, Christopher Olivier, Peter Reinhardt (alle eigene U 19), Maurice Boakye (Eimsbütteler TV), Wahid Faghir (SV 07 Elversberg), Michael Glück (TSV 1860 München), Tino Kaufmann (VSG Altglienicke), Frederik Schumann (1. Göppinger SV), Nicolas Sessa (SC Verl)

Abgänge: Giannis Boziaris (FC-Astoria Walldorf), Anrie Chase (eigener Profikader), Babis Drakas (Borussia Dortmund U 23), Dejan Galjen (SSV Jahn Regensburg), Robert Geller (Karlsruher SC U 23), Mattis Hoppe (FC Ingolstadt 04), Patrick Kapp (VSG Altglienicke), Yohann Torres (FC Rodange 91/Niederlande), Max Voigt (SpVgg Bayern Hof), Patrick Vuc (SpVgg Greuther Fürth U 23), Colin Farnerud (Ziel unbekannt)

SpVgg Unterhaching

Trainer: Marc Unterberger, geb. 18. Dezember 1988, (wie bisher/seit 1. Juli 2023)

Zugänge: Andy Breuer (1. FC Saarbrücken), Tim Hannemann, Konstantin Heide, Tim Hoops, Felix Lautenbacher, Alexander Leuthard (alle eigene U 19), Maximilian Hennig (FC Bayern München U 19), Luc Ihorst (Eintracht Braunschweig), Lenn Jastremski (Grazer AK/Österreich), Nick Kaulfers, Wesley Krattenmacher (beide eigene U 17), Julian Kügel (FC Ingolstadt 04), Robin Littig (SpVgg Greuther Fürth U 23), Marcel Martens (TSV 1860 Rosenheim), Moritz Ruprecht (Erzgebirge Aue U 19), Ben Schlicke (SpVgg Greuther Fürth), Fynn Seidel (SV Meppen), Noa-Gabriel Simic (FC Rot-Weiß Erfurt), Thomas Winklbauer (SV Wacker Burghausen)

Abgänge: Benedikt Bauer (Karlsruher SC), Simon Dorfner, Elion Haxhosaj, Tizian Zimmermann (alle eigene U 23), Matthias Fetsch (SC Freiburg U 23), Josef Gottmeir (DJK Vilzing), Hannes Heilmair, Maurice Krattenmacher (beide FC Bayern München U 23), Andreas Hirtlreiter (TSV Buchbach), Patrick Hobsch, Raphael Schifferl, René Vollath (alle TSV 1860 München), Aaron Keller (SSV Ulm 1846 Fußball), Josef Welzmüller, Maximilian Welzmüller (beide Karriere beendet), Leonard Grob, Yannick Stark (beide Ziel unbekannt)

SC Verl

Trainer: Alexander Ende, geb. 19. September 1979, (wie bisher/seit 1. Juli 2023)

Zugänge: Lukas Demming (Wuppertaler SV), Timur Gayret (Hallescher FC), Konstantin Gerhardt (Borussia Mönchengladbach U 19), Niko Kijeweski (Eintracht Braunschweig), Tim Köhler (RB Leipzig), Chilohem Onuoha (1. FC Köln), Fynn Otto (Eintracht Frankfurt U 21), Ilya Polyakov (eigene U 23), Eduard Probst (FC Gütersloh), Max Scholze (FC Bayern Müchen U 23), Philipp Schulze (VfL Wolfsburg), Julian Stark (SC Freiburg U 23), Dominik Steczyk (SC Preußen Münster), Marlon Zacharias (Borussia Dortmund U 19)

Abgänge: Gideon Guzy (Fortuna Düsseldorf U 23), Adrian Fein (SV Waldhof Mannheim), Henrik Mittelstädt, Barne Pernot (beide Fortuna Köln), Niclas Nadj (SC Paderborn 07), Nico Ochojski (SSV Jahn Regensburg), Torge Paetow (SC Preußen Münster), Nicolas Sessa (VfB Stuttgart U 21), Luca Unbehaun (FC Emmen/Niederlande), Maximilian Wolfram (TSV 1860 München), Joscha Wosz (Hallescher FC), Marcel Mehlem, Tom Müller (beide Ziel unbekannt)

SV Wehen Wiesbaden

Trainer: Nils Döring, geb. 23. April 1980, (wie bisher/seit 29. April 2024)

Zugänge: Moritz Flotho (SC Paderborn 07 U 23), Ivan Franjic, Marius Wegmann (beide Würzburger Kickers), Tarik Gözüsirin (VfB Lübeck), Fabian Greilinger (TSV 1860 München), Florian Hübner (1. FC Nürnberg), Justin Janitzek (FC St. Gallen/Schweiz), Ryan Johansson (SC Freiburg U 23), Fatih Kaya (VV St. Truiden/Belgien), Felix Luckeneder (LASK/Österreich), Ole Wohlers (FC Teutonia 05 Ottensen)

Abgänge: Lasse Günther, Robin Heußer (beide Karlsruher SC), John Iredale (Aalborg BK/Dänemark), Julius Kade (FC Emmen/Niederlande), Franko Kovacevic (Gangwon FC/Südkorea), Marcus Mathisen (1. FC Magdeburg), Hyun-ju Lee (Hannover 96), Ivan Prtajin (1. FC Union Berlin), Aleksandar Vukotic (SV Darmstadt 98), Keanan Bennetts, Kianz Froese (beide Ziel unbekannt)

[mspw]