Transfers: Drei Vizeeuropameisterinnen nach Wolfsburg

Dass der aktuelle Deutsche Meister VfL Wolfsburg in der bevorstehenden Saison 2022/2023 der FLYERALARM Frauen-Bundesliga erneut als Titelfavorit ins Rennen geht, hat nicht zuletzt auch mit den Transfers des Klubs zu tun. Mit Torhüterin Merle Frohms (bisher Eintracht Frankfurt), Innenverteidigerin Marina Hegering (FC Bayern München) und Flügelstürmerin Jule Brand (TSG Hoffenheim) kamen gleich drei weitere deutsche Nationalspielerinnen und Vizeeuropameisterinnen zu den "Wölfinnen".

"Der VfL Wolfsburg hatte ohnehin schon eine herausragende Mannschaft, die jetzt noch einmal gut verstärkt wurde", brachte es Sascha Glass, Trainer beim 1. FC Köln, in der DFB.de-Trainer*innenumfrage auf den Punkt. "Das Team wurde punktuell noch einmal clever verstärkt und die Mannschaft sonst zusammengehalten", meint auch Gabor Gallai, der bei der TSG Hoffenheim künftig auf Jule Brand verzichten muss. Von den Wolfsburger Stammspielerinnen verließ lediglich Nationaltorhüterin Almuth Schult (zum Angel City FC/USA) den Verein. Diese Lücke wurde jedoch durch die Rückkehr von Merle Frohms, der aktuellen Nummer eins im DFB-Team, schnell geschlossen.

Genau wie in Wolfsburg (insgesamt fünf Zu- und sieben Abgänge) hielt sich beim Vizemeister und Titelkonkurrenten FC Bayern München die Fluktuation im Kader ebenfalls in Grenzen. Vier neue Spielerinnen kamen, darunter auch die englische Europameisterin Georgia Stanway (zuvor Manchester City). Auf der Gegenseite wurden fünf Abgänge verabschiedet. Auch die weiteren Champions League-Aspiranten Eintracht Frankfurt (nur zwei externe Zugänge, sechs Abgänge) und TSG Hoffenheim (drei/fünf) setzen in ihrem Aufgebot auf Konstanz.

Den mit Abstand größten Umbruch in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga gab es beim 1. FFC Turbine Potsdam, der noch in der abgelaufenen Saison bis zum abschließenden Spieltag gute Chancen auf den Einzug in die "Königsklasse" hatte. Insgesamt 14 Spielerinnen, von denen viele zu den Leistungsträgerinnen des Teams gehörten, stehen den Brandenburgerinnen in der neuen Saison nicht mehr zur Verfügung. 17 Zugänge, von denen drei bislang für die eigene U 20 am Ball waren, muss der neue Turbine-Trainer Sebastian Middeke (zuvor SV Meppen U 17) integrieren.

Mit jeweils zwölf Zu- und Abgängen kommt der 1. FC Köln den Potsdamerinnen noch am nächsten. Mit Torjägerin Selina Cerci und Lena Uebach tragen auch zwei bisherige Turbine-Spielerinnen künftig das Trikot mit dem Geißbock. Sogar ein Trio wechselte innerhalb der Frauen-Bundesliga gemeinsam von der SGS Essen zu Bayer 04 Leverkusen: Jill Bayings, Selina Ostermeier und Elisa Senß. Der SV Werder Bremen verpflichtete mit Michaela Brandenburg, Sarah-Lisa Dübel und Lena Triendl drei Spielerinnen vom Absteiger SC Sand.

Neben Sebastian Middeke in Potsdam nahmen noch vier weitere neue Trainer*innen erst zu Saisonbeginn bei ihren Vereinen die Arbeit auf. Carin Bakhuis beim Aufsteiger SV Meppen, Theresa Merk beim SC Freiburg sowie Robert de Pauw (Bayer 04 Leverkusen) und Alexander Straus (FC Bayern München) geben am 1. Spieltag ebenso wie Middeke und Nico Schneck vom Aufsteiger MSV Duisburg ihr Punktspieldebüt in der Frauen-Bundesliga.

Kurios: Carin Bakhuis war zuletzt noch Co-Trainerin von Robert de Pauw beim FC Twente Enschede. Bereits am 4. Spieltag kommt es Mitte Oktober in Leverkusen zum Wiedersehen, wenn sich ihre beiden neuen Klubs gegenüberstehen. Die DFB.de-Transferübersicht vor dem Saisonstart in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga.

SV Werder Bremen​

Trainer: Thomas Horsch, geb. 30. Oktober 1968, (wie bisher/seit 1. April 2021)

Zugänge: Michaela Brandenburg, Sarah-Lisa Dübel, Lena Triendl (alle SC Sand), Hannah Etzold (FC Förderkader René Schneider), Sofia Harrison (Slippery Rock University/USA), Melina Kunkel (eigene U 17), Saskia Matheis (Eintracht Frankfurt), Hanna Németh (Ferencvaros Budapest/Ungarn)

Abgänge: Ina Timmermann (Keiser Seahawks/USA), Kira Witte (Idaho Vandals/USA), Jette Zimmer (CSU Bakersfield Roadrunners/USA), Gabriella Tóth (Karriere beendet), Anna Hausdorff (Ziel unbekannt)

MSV Duisburg

Teamchef: Nico Schneck, geb. 6. Oktober 1987, (wie bisher/seit 14. März 2022)

Zugänge: Gloria Adigo (VfL Wolfsburg II), Alissa Andres (SV 07 Elversberg), Paula Flach (VfL Wolfsburg II), Sarah Freutel (zuletzt nicht aktiv, zuvor SGS Essen), Eva Hilsenberg (GSV Moers), Dörthe Hoppius (SC Sand), Marija Ilic (Fatih Karagümrük SK/Türkei), Lucy Karwatzki (SGS Essen II), Joyce Prabel (Bayer 04 Leverkusen)

Abgänge: Alina Angerer (BV Borussia Bocholt), Jenny Bitzer (BSC Young Boys-Frauen/Schweiz), Emma Hilbrands (GSV 1910 Moers), Julia Matuszek (VfL Bochum), Brenna Ochoa (Vittsjö GIK/Schweden), Claire O’Riordan (Celtic Glasgow FC/Schottland), Selina Vobian (SC Freiburg), Meg Brandt, Savanah Uveges, Kelsey Vogel (alle Ziel unbekannt)

SGS Essen

Trainer: Markus Högner, geb. 26. April 1967, (wie bisher/seit 1. Juli 2019)

Zugänge: Aline Allmann (1. FC Saarbrücken), Maria Edwards (Manchester United/England), Elze Huls (SC Heerenveen/Niederlande), Emely Joester, Josefine Osigus (beide eigene U 20), Natasha Kowalski (VfL Wolfsburg II), Ramona Maier (FC Ingolstadt 04), Anja Pfluger (1. FC Köln), Annalena Rieke (FSV Gütersloh 2009)

Abgänge: Jill Bayings, Selina Ostermeier, Elisa Senß (alle Bayer 04 Leverkusen), Alida Dzaltur, Kirsten Nesse (beide eigene U20), Meike Kämper (Karriere beendet), Estelle Laurier (FC Metz/Frankreich), Carlotta Wamser (Eintracht Frankfurt)

Eintracht Frankfurt

Trainer: Niko Arnautis, geb. 1. April 1980, (wie bisher/seit 1. Juli 2020)

Zugänge: Dilara Acikgöz, Ilayda Acikgöz, Jonna Brengel (alle eigene U 20), Stina Johannes (INAC Kobe Leonessa/Japan), Carlotta Wamser (SGS Essen)

Abgänge: Merle Frohms (VfL Wolfsburg), Alexandra Johannsdottir (AC Florenz/Italien), Saskia Matheis (SV Werder Bremen), Sandrine Mauron (Servette Genf/Schweiz), Lea Schneider (TSV Schott Mainz), Siri Worm (PSV Eindhoven/Niederlande)

SC Freiburg

Trainer: Theresa Merk, geb. 25. Oktober 1989, (zuvor Grasshopper Club Zürich, Schweiz/seit 1. Juli 2022) für Daniel Kraus

Zugänge: Chiara Bouziane (SC Sand), Leni Fischer, Giulina Kimmig (eigene U 17), Judith Steinert (TSG Hoffenheim), Selina Vobian (MSV Duisburg)

Abgänge: Ereleta Memeti (TSG Hoffenheim), Lina Bürger (Karriere beendet), Muriel Kroflin (Oklahoma Sooners/USA), Nia Szenk (FC Basel/Schweiz)

TSG 1899 Hoffenheim

Trainer: Gabor Gallai, geb. 21. August 1979, (wie bisher/seit 1. Juli 2020)

Zugänge: Julia Hickelsberger-Füller (SKN St. Pölten/Österreich), Linette Hofmann, Lisann Kaut (beide eigene U 20), Melissa Kössler (1. FFC Turbine Potsdam), Ereleta Memeti (SC Freiburg)

Abgänge: Jule Brand (VfL Wolfsburg), Celina Degen (1. FC Köln), Anne Fühner (Karriere beendet), Michaela Specht (Real Sociedad San Sebastian/Spanien), Judith Steinert (SC Freiburg)

1. FC Köln

Trainer: Sascha Glass, geb. 12. Oktober 1972, (wie bisher/seit 1. Januar 2020)

Zugänge: Alena Bienz (FC Luzern/Schweiz), Selina Cerci, Lena Uebach (beide 1. FFC Turbine Potsdam), Lotta Cordes (VfL Wolfsburg), Celina Degen (TSG Hoffenheim), Andrea Gavric (FC Bayern München II), Emma Lattus (FC Hennef 05), Jasmin Pal (SC Sand), Genessee Puntigam (Dijon FCO/Frankreich), Sarah Puntigam (Montpellier HSC/Frankreich), Lilith Schmidt (SC 13 Bad Neuenahr), Sandra Walbeck (TSV Meerbusch)

Abgänge: Francesca Caló, Sabrina Horvat (beide SPG SCR Altach/FFC Vorderland/Österreich), Kristin Demann (VfL Wolfsburg), Elvira Herzog (RB Leipzig), Peggy Kuznik, Marith Müller-Prießen (beide Karriere beendet), Pauline Nelles (Arizona State Sun Devils/USA), Rachel Rinast (Grasshopper Club Zürich/Schweiz), Yuka Hirano (Nojima Stella Kanagawa Sagamihara/Japan), Anja Pfluger (SGS Essen), Amber Barrett (1. FFC Turbine Potsdam), Eunice Beckmann (Ziel unbekannt)

Bayer 04 Leverkusen

Trainer: Robert de Pauw, geb. 24. Juli 1981, (zuvor FC Twente Enschede, Niederlande/seit 1. Juli 2022) für Achim Feifel (jetzt Sportlicher Leiter)

Zugänge: Jill Bayings, Selina Ostermeier, Elisa Senß (alle SGS Essen), Alexandra Emmerling (SV Meppen), Ivana Ferreira Fuso (Manchester United/England), Anne Moll (TSV Meerbusch)

Abgänge: Nina Brüggemann (Hamburger SV), Irina Pando (FC Zürich/Schweiz), Vildan Kardesler (SV Meppen), Julia Pollak (FC Bayern München, inzwischen SV Meppen), Joyce Prabel (MSV Duisburg), Henrike Sahlmann (BSC Young Boys-Frauen/Schweiz), Ann-Kathrin Vinken (Vorwärts Spoho Köln), Jessica Wich (Karriere beendet), Dóra Zeller (BK Häcken FF/Schweden)

SV Meppen

Trainer: Carin Bakhuis, geb. 4. Januar 1990, (zuvor Co-Trainerin FC Twente Enschede, Niederlande/seit 15. Juli 2022) für Theodoros Dedes (Co-Trainer SV Waldhof Mannheim)

Zugänge: Sarah Abu Sabbah (Borussia Mönchengladbach), Lydia Andrade (FC Zürich/Schweiz), Elena Aristodimou (JyPK Jyväskylä/Finnland), Kara Bathmann, Mai Hirata (beide Eintracht Frankfurt II), Thea Farwick (eigene U 17), Noreen Günnewig (FSV Gütersloh), Vildan Kardesler (Bayer 04 Leverkusen), Anna Margraf (Brisbane Roar/Australien), Kristina Maksuti (FC Lugano/Schweiz), Julia Pollak (FC Bayern München, ist ausgeliehen, zuletzt Bayer 04 Leverkusen)​

Abgänge: Jessica Bos (Karriere beendet), Alexandra Emmerling (Bayer 04 Leverkusen), Thea Fullenkamp (Futsal UFC Münster), Emma Gersema, Nina Kossen (beide eigene zweite Mannschaft), Janelle Flaws, Agniesczka Winczo (beide Ziel unbekannt)

FC Bayern München

Trainer: Alexander Straus, geb. 20. Oktober 1975, (zuvor SK Brann, Norwegen/seit 1. Juli 2022) für Jens Scheuer

Zugänge: Emelyne Laurent (Olympique Lyon/Frankreich), Tainara de Souza da Silva (Girondins Bordeaux/Frankreich), Emilie Bragstad (Rosenborg Trondheim/Norwegen), Georgia Stanway (Manchester City/England)

Abgänge: Viviane Asseyi (West Ham United/England), Lineth Beerensteyn (Juventus Turin/Italien), Kristin Demann, Marina Hegering (beide VfL Wolfsburg), Carina Wenninger (AS Rom/Italien, ist ausgeliehen)

1. FFC Turbine Potsdam

Trainer: Sebastian Middeke, geb. 2. Februar 1984, (zuvor SV Meppen U 17-Juniorinnen/seit 1. Juli 2022) für Sofian Chahed

Zugänge: Louisa Aniwaa (Ghana Police Ladies FC/Ghana), Amber Barrett (1. FC Köln), Jennifer Cramer (Pink Bari CF/Italien), Pauline Deutsch, Alisa Grincenco, Wibke Meister (alle eigene U 20), Jil Frehse (Alemannia Aachen), Noemi Gentile, Adrienne Jordan (beide SC Sand), Maya Hahn (Oregon Ducks/USA), Amy König (BFC Dynamo), Mai Kyokawa (INAC Kobe Leonessa/Japan), Sonia O'Neill (ZNK Split/Kroatien), Laura Radke (VfL Bochum), Mollie Rouse (London City Lionesses/England), Noa Selimhodzic (AC Mailand/Italien), Martyna Wiankowska (Czarni Sosnowiec/Polen)

Abgänge: Sara Agrez (VfL Wolfsburg), Merle Barth (Atletico Madrid/Spanien), Selina Cerci, Lena Uebach (beide 1. FC Köln), Gina Chmielinski (FC Rosengard/Schweden), Luca Graf (RB Leipzig), Marie-Therese Höbinger (FC Zürich/Schweiz), Karen Holmgaard, Sara Holmgaard (beide Everton FC/England), Isabel Kerschowski (Karriere beendet), Melissa Kössler (TSG Hoffenheim), Zala Mersnik (Sporting Huelva/Spanien), Malgorzata Mesjasz (AC Mailand/Italien), Dina Orschmann (Glasgow Rangers FC/Schottland)

VfL Wolfsburg

Trainer: Tommy Stroot, geb. 24. Dezember 1988, (wie bisher/seit 1. Juli 2021)

Zugänge: Sara Agrez (1. FFC Turbine Potsdam), Jule Brand (TSG Hoffenheim), Kristin Demann, Marina Hegering (beide FC Bayern München), Merle Frohms (Eintracht Frankfurt)

Abgänge: Anna Blässe (Grasshopper Club Zürich/Schweiz), Lotta Cordes (1. FC Köln), Turid Knaak (Karriere beendet), Almuth Schult (Angel City FC/USA), Joelle Smits (PSV Eindhoven/Niederlande), Anna-Lena Stolze (FC Twente Enschede/Niederlande), Shanice van de Sanden (FC Liverpool/England)

[mspw]