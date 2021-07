Trainingsspiel: Abbruch beim Stand von 1:1

Die Generalprobe des deutschen Olympiateams ist nach einer rassistischen Beleidigung gegen Abwehrspieler Jordan Torunarigha abgebrochen worden. Kurz vor Ende der Begegnung gegen Honduras verließ die Mannschaft von DFB-Trainer Stefan Kuntz beim Stand von 1:1 geschlossen das Spielfeld im japanischen Wakayama.

"Wenn einer unserer Spieler rassistisch beleidigt wird, ist es für uns keine Option, weiterzuspielen", sagte Trainer Kuntz.

Uduokhai trifft für Deutschland

Felix Uduokhai hatte in dem über 3x30 Minuten ausgetragenen Spiel kurz zuvor (84.) den Ausgleich erzielt. Der Olympia-Teilnehmer aus Mittelamerika war durch Douglas Martinez (21.) in Führung gegangen. Als dann Torunarigha beleidigt wurde, verließ das DFB-Team den Rasen.

Die deutsche Auswahl startet gegen Brasilien am 22. Juli (ab 13.30 Uhr, live in der ARD und bei Eurosport) in Gruppe D in das Olympische Fußballturnier. Die weiteren Gegner in der Vorrunde sind Saudi-Arabien und die Elfenbeinküste.

[dfb/sid]