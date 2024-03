Trainingslager vor der EURO: Öffentliche Einheit in Jena

Eine Europameisterschaft für alle Fans in Deutschland, nicht nur an den zehn EURO-Spielorten. Das ist das Ziel des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und seiner Nationalmannschaft. Deshalb lädt die DFB-Auswahl im Rahmen ihres Trainingslagers in Thüringen im Vorfeld der Heim-EURO zu einem öffentlichen Training ein und freut sich auf die Begegnung mit ihren Fans.

Die öffentliche Einheit der Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann wird am 27. Mai im Ernst-Abbe-Sportfeld des Regionalliga-Klubs, dreimaligen DDR-Meisters und früheren Europapokalteilnehmers FC Carl Zeiss Jena vor rund 15.000 Zuschauerinnen und Zuschauern stattfinden.

Aus organisatorischen Gründen wird der kostenlose Erwerb von Tickets notwendig sein. Diese sind ab dem 13. Mai 2024 von 19.03 Uhr an im DFB-Ticketportal erhältlich.

EM-Trainingslager im Weimarer Land

Vom 26. bis 31. Mai wird sich die Nationalmannschaft in Blankenhain im Weimarer Land auf die Heim-Europameisterschaft vorbereiten, ehe sie ihr Team Base Camp in Herzogenaurach im Home Ground von DFB-Partner adidas bezieht. Am 14. Juni (ab 21 Uhr, live im ZDF) eröffnet Deutschland dann die EURO mit dem Spiel gegen Schottland in München. Es folgen die Gruppenspiele gegen Ungarn am 19. Juni (ab 18 Uhr, live in der ARD) in Stuttgart und gegen die Schweiz am 23. Juni (ab 21 Uhr, live in der ARD) in Frankfurt.

Seit Montag bereitet sich die Nationalmannschaft am DFB-Campus auf die ersten beiden Länderspiele des EM-Jahres vor. Am Freitag reist das DFB-Team nach Lyon und trifft dort am Samstag (ab 21 Uhr, live im ZDF) auf den zweimaligen Weltmeister Frankreich. Am Sonntag geht es zurück nach Frankfurt, wo die Nationalmannschaft am Dienstag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) gegen die Niederlande spielt.

