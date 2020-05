Trainings- und Spielbetrieb der Landesverbände: Wer plant wie?

Welche Landesverbände haben bereits eine Entscheidung über den Umgang mit der Saison 2019/2020 getroffen und wo steht ein Beschluss noch aus? Und wie sehen landesweit die Bestimmungen bezüglich des Trainingsbetriebs aus? DFB.de gibt einen Überblick.

Baden

Seit dem 11. Mai sind alle Sportarten unter freiem Himmel unter Einhaltung strenger Infektionsschutzvorgaben wieder erlaubt. Demnach ist auch Fußballtraining zunächst individuell und in Kleingruppen wieder möglich. Ein Training von Sport- und Spielsituationen, in denen ein direkter körperlicher Kontakt erforderlich oder möglich ist, ist untersagt. Darüber hinaus sprechen sich die drei Fußball-Landesverbände in Baden-Württemberg, somit auch der Badische Fußballverband, nach eingehenden Beratungen in den Verbandsgremien einhellig für die Beendigung der Saison 2019/2020 zum 30. Juni 2020 aus, so wie es die jeweiligen Spielordnungen vorsehen. Die finale Entscheidung zwischen diesem Modell oder der Alternative, die Saison über den 30. Juni 2020 hinaus fortzusetzen, trifft ein außerordentlicher Verbandstag im Juni.

Bayern

Neben dem Training für Individualsportarten ist es seit dem 11. Mai in Bayern auch wieder möglich, dass Mannschaftssportarten mit dem eingeschränkten Training beginnen können. Voraussetzung hierfür ist, dass die jeweiligen Kommunen vor Ort die Sportanlagen explizit für das Fußballtraining freigeben. Ebenso müssen Hygiene- und Abstandsregeln, aber auch Regelungen über die maximale Kleingruppengröße, die auf fünf Personen - inklusive Trainer und/oder Betreuer - beschränkt ist, eingehalten werden. Die aktuell unterbrochene Saison wird bis zum 31. August 2020 ausgesetzt und – wenn durch staatliche Vorgaben möglich – ab 1. September 2020 fortgeführt.

Berlin

Die Senatsverwaltung für Inneres und Sport hat beschlossen, dass Sportvereine ihren Trainingsbetrieb ab Freitag, den 15. Mai 2020 unter Einhaltung bestimmter Voraussetzungen wieder aufnehmen dürfen. In den kommenden Tagen stellt der BFV seinen Vereinen ein Konzept einer Muster-Trainingseinheit zur Orientierung und einen Trainingsleitfaden mit Empfehlungen und Vorgaben zur Verfügung. Die Berliner Vereine werden darüber hinaus in einem außerordentlichen virtuellen Verbandstag am 20. Juni 2020 über die Entscheidung zwischen Saisonabbruch oder Saisonverlängerung abstimmen.

Brandenburg

Der Fußball-Landesverband Brandenburg hat in einer Vorstandskonferenz beschlossen, die aktuelle Saison ohne weiteren Spielbetrieb auslaufen zu lassen und somit vorzeitig zu beenden. Unter Anwendung einer Quotientenregelung werden die Aufsteiger auf der Grundlage der Tabellenstände vom 12. März 2020 ermittelt. Die Abstiegsregelungen 2019/20 hingegen werden außer Kraft gesetzt. Eine Ausnahme bilden die Mannschaften, die bereits vor dem 12. März 2020 vom Spielbetrieb ihrer Klasse zurückgezogen worden sind. Ab dem 15. Mai darf aber auf allen öffentlichen und privaten Sportanlagen im Freien wieder trainiert werden, allerdings ausschließlich kontaktlos. Betreiber und Vereine sind aufgefordert, das Infektionsrisiko der Sportlerinnen und Sportler durch geeignete technische oder organisatorische Vorkehrungen zu reduzieren.

Bremen

Die Platzsperrungen in Bremen wurden aufgehoben und es darf wieder trainiert werden. Allerdings werden auch in Bremen die Trainingseinheiten von besonderen Hygiene- und Schutzmaßnahmen begleitet, um ein Infektionsrisiko für alle Beteiligten zu reduzieren. Derweil stehen im Bereich des Bremer Fußball-Verbandes (BFV) die Zeichen klar auf Abbruch der Saison. In einer Videokonferenz sprach sich eine deutliche Mehrheit der Vereine für einen Abbruch der Saison 2019/2020 aus. Vor dem Votum der Vereine hat der BFV den Klubs seinen Vorschlag für die Wertung der Saison vorgestellt. Demnach soll zur Ermittlung der Tabelle ein Quotient aus zum Zeitpunkt des Abbruchs erzielten Punkten und der Anzahl der ausgetragenen Spiele gebildet werden und ggf. bei gleichem Quotienten das Torverhältnis den Ausschlag geben. Es wird lediglich Aufsteiger geben. Auf Absteiger soll im Grundsatz verzichtet werden. Eine Ausnahme bilden die Mannschaften, die schon vor Einstellung des Spielbetriebs zurückgezogen oder gestrichen wurden. Im Jugendbereich wird die Winterserie 2019 als Ergebnis der Saison 2019/2020 gewertet. Die Staffeleinteilung für die neue Saison entspricht der Einteilung für die Sommerrunde 2020. Der Abbruch gilt nicht für die Pokalwettbewerbe der Herren, Frauen und A-Junioren. Hier soll erst die weitere Entwicklung auf DFB-Ebene abgewartet werden - insbesondere bis wann eine Meldung der jeweiligen Teilnehmer an den DFB erfolgen muss. Um keine Zeit zu verlieren, hatte der Verbandsvorstand bereits Anfang Mai die Vereine zu einem Außerordentlichen Verbandstag am 4. Juni eingeladen. Der Verbandstag muss die rechtlichen Grundlagen für den Abbruch final beschließen.

Hamburg

Fußballtraining in Hamburg kann seit dem 13. Mai 2020 mit Einschränkungen wieder stattfinden, jedoch nur kontaktfrei und mit Abstand. Fußballspiele im Amateurbereich sind daher weiterhin untersagt. Eine Entscheidung über Abbruch oder Fortsetzung der Saison hat der Landesverband noch nicht getroffen, momentan wird diesbezüglich ein Stimmungsbild der Vereine mittels Onlineumfragen eingeholt.

Hessen

In Hessen ist eine abschließende Entscheidung des Verbandsvorstandes bezüglich des Spielbetriebs für den 16. Mai 2020 im Rahmen einer Videokonferenz vorgesehen. Der Sport- und Trainingsbetrieb kann im Breiten- und Freizeitsport, darunter auch im Fußball, wieder aufgenommen werden. Jedoch müssen strikte Regelungen, wie etwa ein ausreichend großer Personenabstand von 1,5 bis zwei Meter, eingehalten werden.

Mecklenburg-Vorpommern

Der Landesfußballverband Mecklenburg-Vorpommern wird die Saison 2019/2020 zum offiziellen Spieljahresende am 30. Juni 2020 regulär auslaufen lassen. Es werden bis zu diesem Zeitpunkt keine weiteren Pflicht- und Freundschaftsspiele mehr ausgetragen, die Saison ist somit vorzeitig beendet. Eine Ausnahme bildet der Landespokalwettbewerb der Herren um dem Lübzer Pils Cup. Hier behält sich der LFV eine sportliche Durchführung der verbleibenden Partien unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausdrücklich vor. Über den Umgang mit der Wertung der bisherigen Saisonergebnisse sowie der Erarbeitung von möglichen Rahmenbedingungen für die kommende Saison 2020/21 wird in einer für den 27. Mai geplanten erweiterten Vorstandssitzung entschieden werden. Seit dem 11. Mai ist die Öffnung für Trainingsgruppen im Freizeit- und Breitensport unter bestimmten Auflagen, wie etwa dem Abstandsgebot, für Außenanlagen wieder erlaubt.

Mittelrhein

In Nordrhein-Westfalen ist seit dem 7. Mai der Sport- und Trainingsbetrieb im kontaktlosen Breiten- und Freizeitsport wieder erlaubt – sofern der Sport auf öffentlichen oder privaten Freiluftsportanlagen oder im öffentlichen Raum stattfindet. Der Fußball unterliegt dabei als Kontaktsportart jedoch weiterhin besonderen Vorgaben. Über eine mögliche Wiederaufnahme des Spielbetriebs berät der Landesverband momentan.

Niederrhein

Auch im Bereich des Fußballverbandes Niederrhein wurde anhand der Beschlüsse der NRW-Landesregierung der Sport- und Trainingsbetrieb im kontaktlosen Breiten- und Freizeitsport wieder möglich gemacht. Unter Berücksichtigung der Situation in den Kommunen können Trainingseinheiten durchgeführt werden, sofern die Abstandsregeln eingehalten werden und die Einhaltung strikter Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen laut Coronaschutzverordnung gewährleistet sind. Der Amateurfußball als nicht-kontaktfreier Sport ist in Training und Wettkampf daher untersagt. Aus Sicht des FVN ist mit einem geregelten Spielbetrieb bis zum Beginn der Sommerferien am 29. Juni nicht mehr zu rechnen, da die vom 11. Mai an und bis zum 25. Mai gültige geltende Coronaschutzverordnung nicht-kontaktfreien Sport in Training und Wettkampf untersagt. In Bezug auf den Spielbetrieb nehmen die Vereine momentan an einer Umfrage teil. Das Ergebnis wird dann gewichtiger Bestandteil der zeitnah folgenden Beratungen zum Spielbetrieb des Verbandsfußballausschusses und des Verbandsjugendausschusses sein. Diese beiden Ausschüsse werden dem Präsidium des FVN anschließend eine Empfehlung zum weiteren Prozedere der Spielzeit aussprechen.

Niedersachsen

Der Verbandsvorstand hat sich in einer Videokonferenz bezüglich des Umgangs mit der bis auf Weiteres unterbrochenen Saison 2019/2020 auf vier verschiedene Varianten verständigt. Über diese Varianten wird auf einem außerordentlichen Verbandstag zu beschließen sein, der bis spätestens zum 27. Juni durchgeführt werden soll. Beim Trainingsbetrieb gibt es keine pauschale Begrenzung bezüglich der Zahl der Trainierenden auf den Sportanlagen - immer vorausgesetzt, dass die beschlossenen Bestimmungen, unter anderem die Einhaltung der Distanz- und Hygieneregeln ebenso wie die Vermeidung von Körperkontakten und der Verzicht auf Wettkampf, eingehalten werden.

Rheinland

Der Fußballverband Rheinland befasst sich momentan mit den Folgen der Saisonunterbrechung für den Spielbetrieb, dabei werden verschiedene Szenarien und Lösungen durchdacht und diskutiert. Aufgrund der dynamischen und nicht absehbaren Entwicklung der Corona-Krise behält es sich der Landesverband vor, verbindliche Aussagen bezüglich des Spielbetriebs zu treffen. Mehr als 83 Prozent der FVR-Vereine stimmten aber für einen Saisonabbruch. Der Trainingsbetrieb im Freizeit- und Breitensport kann derweil unter gewissen Voraussetzungen wieder aufgenommen werden, die Trainingseinheiten müssen jedoch durch besonderen Hygiene- und Schutzmaßnahmen begleitet werden, um ein Infektionsrisiko für Spielerinnen und Spieler zu reduzieren.

Saarland

Wird im Saarland der Trainingsbetrieb von klassischen Mannschaftssportarten wie dem Fußball so umgestaltet, dass keine Wettkampfsimulation oder ähnliches stattfindet, sondern ein individuelles Training des Einzelnen unter Beachtung der behördlichen Auflagen, so ist auch hier die Aufnahme des Trainings möglich. Es dürfen dabei höchstens fünf Personen pro Gruppe trainieren und müssen durchgängig einen Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten. Auf der Tagesordnung des für den 9. Juni geplanten virtuellen Außerordentlichen Verbandstags stehen die Entscheidung über die Fortführung der Meisterschaftsspiele im SFV und die Entscheidung über die Fortführung der Pokalspiele im SFV.

Sachsen

Der SFV hat entschieden, dass die Saison 2019/2020 zum 30. Juni 2020 beendet und der Ligaspielbetrieb auf Landesebene nicht wieder aufgenommen wird. Außerdem sind bis zum 30. Juni 2020 keine Meisterschaftsspiele anzusetzen. Die Sportanlagen sind mittlerweile größtenteils wieder geöffnet, ein Training ist allerdings nur unter drastischen behördlichen Auflagen zulässig. So sind etwa keine Spielformen und Zweikämpfe zulässig, isoliertes Techniktraining kann aber durchgeführt werden.

Sachsen-Anhalt

Sportanlagen im Freien können in Sachsen-Anhalt nach Freigabe durch den Träger unter Auflagen wieder genutzt werden. Jedem Verein wird jedoch dringend empfohlen, vor der Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs die örtliche Situation mit seiner Kommune zu klären. Die gleichzeitige Nutzung einer Sportanlage durch mehrere Übungsgruppen von maximal fünf Personen ist möglich. Hier muss jedoch durch den Träger der Anlage in Abhängigkeit von Größe und Beschaffenheit der Sportstätte eine Höchstzahl an Sportgruppen festgelegt werden, die die Anlage gleichzeitig nutzen dürfen. Zudem wird der FSA bis zum 30. Juni einen außerordentlichen Verbandstag durchführen. Allgemein soll es für den Frauen-, Herren- und Jugendbereich ein gemeinsames Szenario beim Umgang mit der Saison 2019/2020 geben.

Schleswig-Holstein

Der Schleswig-Holsteinische Fußballverband hat entschieden, die Saison 2019/2020 ohne weiteren Spielbetrieb turnusgemäß am 30. Juni 2020 auslaufen zu lassen. Unter gewissen Bedingungen ist derweil eine Wiederaufnahme des Fußball-Trainingsbetriebes erlaubt, die sportliche Leitung des SHFV empfiehlt dabei ein Training in Kleingruppen mit maximal fünf Personen, inklusive des Trainers oder der Trainerin. Es wird jedoch jedem Verein dringend empfohlen vor der Wiederaufnahme die örtliche Situation mit der jeweiligen Kommune zu klären.

Südbaden

Der südbadische Fußballverband hat sich zusammen mit den weiteren Baden-württembergischen Fußballverbänden einhellig für die Beendigung der Saison 2019/2020 zum 30. Juni 2020 ausgesprochen, so wie es die jeweiligen Spielordnungen vorsehen. Die verbindliche Entscheidung zwischen diesem Modell oder der Alternative "Fortsetzung der Saison über den 30.06.2020 hinaus" trifft ein außerordentlicher Verbandstag im Juni. Seit 11. Mai dürfen indessen Freiluftsportanlagen für Sportaktivitäten ohne Körperkontakt wieder in Betrieb genommen werden, so dass ein Training unter Beachtung strenger Vorgaben in Kleingruppen stattfinden kann. Ein Training von Sport- und Spielsituationen, in denen ein direkter körperlicher Kontakt erforderlich oder möglich ist, ist jedoch bis auf Weiteres untersagt.

Südwest

Entsprechend dem Votum der Vereine wird die Regelung der Spielordnung, dass die Meisterschaftssaison 2019/2020 zum 30. Juni endet, beibehalten. Auf Grund der staatlichen Verfügungen wird daher die Saison bis zu diesem Datum unvollständig beendet sein. Dies hat das Präsidium des SWFV in seiner Sitzung vom 7. Mai beschlossen. Spieltechnische Ausschüsse sollen nun zeitnah einen Vorschlag für die Spielwertungen 2019/20 und für die Regelungen zur Spielzeit 2020/21 erstellen. Um über die Folgen aus der sportlich unvollständigen Beendigung der Saison zu entscheiden, wird das Präsidium einen außerordentlichen Verbandstag im Juni 2020 einberufen. Vereinssport ist bereits wieder erlaubt, allerdings nur im Freien und mit gewissen Regeln. Der Mindestabstand von 1,5 Meter muss dabei jederzeit eingehalten werden, direkter Körperkontakt zu anderen Spielern oder Trainingspartnern ist verboten.

Thüringen

Der Verbandsvorstand des Thüringer Fußball-Verbands hat eine Aussetzung der Saison 2019/2020 bis zum 31. August beschlossen. Unter Berücksichtigung der behördlichen Verordnungen wird sie ab dem 1. September 2020 fortgesetzt. Damit folgte der Vorstand dem Ergebnis der Abstimmung der Vereine, von denen sich 58 Prozent für eine Fortsetzung der Saison über den 30. Juni 2020 hinaus ausgesprochen hatten. Unterdessen dürfen seit dem 13. Mai Thüringens Sportvereine grundsätzlich wieder organisiert Sporttreiben, sofern die Abstandsregelungen eingehalten werden. Unter anderem müssen die Sportvereine jedoch vor der Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes die örtliche Situation mit der Kommune klären und ein Infektionsschutzkonzept anfertigen.

Westfalen

Der Verbands-Fußball-Ausschuss des Fußball- und Leichtathletik-Verbandes Westfalen hat dem Präsidium eine Empfehlung zur Wertung der Saison 2019/2020 vorgelegt. Diese sieht, dem Meinungsbild der Vereine entsprechend, einen Abbruch der aktuellen Spielzeit mit Aufsteigern und ohne Absteiger in den Amateurspielklassen von der Kreisliga D bis zur Oberliga Westfalen vor. Nun muss ein Außerordentlicher Verbandstag entscheiden. Auch die Fußballjugend folgt dem Votum der Vereine. Der Verbands-Jugend-Ausschuss des FLVW schlägt in seiner Empfehlung den Abbruch der Saison vor. Bis zum 9. Juni soll der Außerordentliche Verbandsjugendtag darüber entscheiden. Der Sport- und Trainingsbetrieb im kontaktlosen Breiten- und Freizeitsport ist ab sofort – unter strenger Einhaltung der nach wie vor geltenden Bestimmungen der Corona-Schutzverordnungen – wieder eingeschränkt möglich. Jedem Verein wird aber geraten vor der Wiederaufnahme die örtliche Situation mit seiner Kommune zu klären.

Württemberg

Zusammen mit dem Badischen und dem Südbadischen spricht sich der Württembergische Fußballverband für die Beendigung der Saison 2019/2020 zum 30. Juni 2020 aus. Das letzte Wort haben allerdings die Delegierten auf einem dafür rechtlich erforderlichen außerordentlichen Verbandstag, der am 20. Juni stattfinden soll. Mittlerweile sind seit dem 11. Mai 2020 wieder Sportarten unter freiem Himmel unter Einhaltung strenger Infektionsschutzvorgaben erlaubt. Dazu zählt auch das Fußballtraining, das zunächst individuell und in Kleingruppen möglich ist. Jedoch muss während der gesamten Trainings- und Übungseinheiten ein Mindestabstand von eineinhalb Metern zwischen sämtlichen anwesenden Personen durchgängig eingehalten werden. Ein Training von Sport- und Spielsituationen, in denen ein direkter körperlicher Kontakt erforderlich oder möglich ist, bleibt untersagt.

Detaillierte Informationen zu den aktuellen Regelungen bezüglich des Trainingsbetriebs können auf den Webseiten der Landesverbände entnommen werden. Ebenso müssen sich Vereine im Voraus informieren, inwiefern vor der Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs auf einer Sportanlage die örtliche Situation mit der Kommune abgeklärt werden muss.

Stand: 13. Mai 2020

