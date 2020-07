Trainings- und Spielbetrieb der Landesverbände: Der aktuelle Stand

Dank niedriger Infektionszahlen konnten in den letzten Wochen fast landesweit die Corona-Regelungen gelockert und dadurch vielerorts eine Rückkehr auf den Platz ermöglicht werden. Über die schrittweise Öffnung des öffentlichen Lebens entscheiden jedoch die Bundesländer in eigener Verantwortung. Welche Regelungen für den Trainingsbetrieb gelten für welchen Landesverband? Und wo sind sportliche Wettkämpfe schon wieder möglich? DFB.de gibt einen aktuellen Überblick:

Baden/Südbaden/Württemberg

Der Trainingsbetrieb in Baden-Württemberg kann seit dem 1. Juli wieder mit bis zu 20 Personen stattfinden, grundsätzlich unter Wahrung des Abstandsgebots von 1,5 Metern; Ausnahme dabei sind übliche Spielsituationen. Fußballspiele im 11 gegen 11 zwischen Mannschaften verschiedener Vereine können ebenso seit dem 1. Juli unter den in der Corona-Verordnung genannten Voraussetzungen nach staatlichem Recht wieder ausgetragen werden, dies mit bis zu 100 Zuschauern unter Beachtung des Abstandsgebots von 1,5 Metern. Ligabetrieb und Wettkampfserien wiederum erfordern ein Hygienekonzept. Freundschaftsspiele sind verbandsrechtlich wieder erlaubt und auch kleine Turniere ("Blitzturniere") mit maximal vier Mannschaften können stattfinden.

Bayern

Seit dem 8. Juli 2020 ist Fußball-Training in Bayern auch mit Kontakt wieder möglich. Die Bayerische Staatsregierung hat die entsprechend erforderlichen Anpassungen der Sechsten Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung beschlossen. Die Lockerungen betreffen ausschließlich das Training, nicht den Wettkampf. Freundschaftsspiele sind demnach weiterhin untersagt. Das Training mit Körperkontakt ist wieder gestattet, sofern es im Freien stattfindet und in festen Trainingsgruppen organisiert wird. Weiterhin gilt es die Hygiene- und Schutzmaßnahmen zu berücksichtigen, wenn es etwa um die Nutzung von Kabinen und Duschen oder aber auch die Anreise geht.

Berlin

In der Berliner Senatssitzung am 21. Juli soll der Trainingsbetrieb mit Kontakten offiziell beschlossen werden. Der Sportsenator setzt diese Regelung aber ab dem 14. Juli vorab in Kraft. Aus Sicht des Berliner Fußball-Verbandes ist das Kontakttraining ab dem 14. Juli möglich, jedoch besteht bis zum 21. Juli 2020 ein Graubereich. Alle Mitgliedsvereine werden gebeten, mit der Entscheidung des Sportsenators verantwortungsvoll umzugehen und bei eventuellen Überprüfungen durch die Ordnungsbehörden auf die Veröffentlichung der Senatsverwaltung für Inneres und Sport zu verweisen. Für das Kontakttraining gilt die Umsetzung eines Hygienekonzeptes. Dabei ist insbesondere darauf zu achten, dass die Trainingsgruppen geschlossen bleiben und zudem Anwesenheitslisten geführt werden. Eine Freigabe für den Wettkampfspielbetrieb gibt es bisher noch nicht.

Brandenburg

Die Abstandsregel für den Kontaktsport bei Erwachsenen und Jugendlichen in Brandenburg gilt nicht mehr. Sportarten wie der Fußball, die einen Mindestabstand von 1,50 Meter unterschreiten, können damit wieder in vollem Umfang betrieben werden. Damit sind nach der Corona-Pause Training und Wettkampf, also auch Freundschaftsspiele und Turniere, ab sofort in allen Ligen und im Freizeitbereich wieder möglich. Im Innenbereich (Vereinsheim, Sanitäranlagen, Geräteräume u.a.) gilt weiterhin die Regel, mindestens 1,5 Meter Abstand zu Personen, die nicht dem eigenen Haushalt angehören, zu halten. Und auch unter freiem Himmel gilt: Nur die reine Sportausübung ist vom Abstandsgebot befreit.

Bremen

Ein Mannschaftstraining ist in Bremen zulässig, wenn die Hygieneregeln, insbesondere das Abstandsgebot, eingehalten werden. Gruppen bis zu 30 Personen können seit dem 14. Juli aber auch ohne Abstandsregeln trainieren. Zum Zwecke einer Infektionsverfolgung für Trainingsgruppen sollen weiterhin Namenslisten geführt werden.

Hamburg

Fußballtraining in Hamburg kann seit dem 13. Mai 2020 mit Einschränkungen wieder stattfinden. Dabei ist Sport mit Körperkontakt und ohne Abstand seit dem 1. Juli für Gruppen von bis zu zehn Personen wieder möglich, im Freien wie in geschlossenen Räumen.

Hessen

Der Trainingsbetrieb kann im Breiten- und Freizeitsport, darunter auch im Fußball, wieder aufgenommen werden. Das Training kann mit bis zu zehn Personen in gewohnter Form – also ohne Mindestabstand und Kontaktverbot – durchgeführt werden. Der Landesverband rät, die Zusammensetzung dieser Gruppe in unterschiedlichen Trainingseinheiten gleich zu halten.

Mecklenburg-Vorpommern

Seit dem 10. Juli können die Amateurfußballer*innen - neben der kompletten Öffnung des Trainingsbetriebs unter Auflagen - auch den Spielbetrieb wieder aufnehmen. Wichtig zu wissen: Auch die im Zuge der Lockerung nun wieder mögliche Durchführung von Freundschaftsspielen und Turnieren (mit oder ohne Zuschauer) ist nur unter Einhaltung von Auflagen möglich.

Mittelrhein/Niederrhein/Westfalen

Die nicht-kontaktfreie Ausübung des Sport-, Trainings- und Wettbewerbsbetriebs im Breiten- und Freizeitsport ohne Mindestabstand ist in Nordrhein-Westfalen bis auf weiteres im Freien mit bis zu 30 Personen zulässig, wobei die Rückverfolgbarkeit sichergestellt sein muss. Freundschaftsspiele sind damit wieder erlaubt. Das Betreten der Sportanlage durch Zuschauer ist nur bis zu 300 Personen und bei sichergestellter einfacher Rückverfolgbarkeit zulässig.

Niedersachsen

Die seit 13. Juli geltende und bis zum 31. August gültige Corona-Verordnung sieht unter anderem vor, dass im Mannschaftssport und somit auch im Fußball Teams wieder zu Wettkämpfen gegeneinander antreten dürfen. Dabei ist die Zahl von 30 beteiligten Personen allerdings weiterhin nicht zu überschreiten. Insgesamt sind bei den Wettkämpfen bis zu 500 Zuschauer zugelassen, wenn für jeden ein Sitzplatz vorhanden ist. Ist diese Voraussetzung nicht gegeben, reduziert sich die maximale Zuschauerzahl auf 50 Personen.

Rheinland/Südwest

Im Freizeit- und Breitensport ist ab dem 15. Juli der Trainings- und Wettkampfbetrieb in festen Kleingruppen von insgesamt bis zu 30 Personen wieder zulässig. Damit können beispielsweise die übliche Saisonvorbereitung und der Spielbetrieb im Fußball wieder durchgeführt werden. Die Voraussetzungen im Innen- und Außenbereich werden einander angeglichen.

Saarland

Die kontaktfreie Durchführung des Fußballtrainings mit Ausnahme des familiären Bezugskreises und mit Ausnahme von Gruppen mit bis zu 25 Personen ist im Saarland wieder erlaubt. Die Möglichkeit einer Kontaktnachverfolgung ist verpflichtend zu gewährleisten. Der Wettkampfbetrieb im Freizeitsport ist innerhalb dieser und weiterer Regelungen der aktuellen Corona-Schutzverordnung ebenso zulässig.

Sachsen

Seit dem 6. Juni 2020 lässt der Freistaat Sachsen unter Berücksichtigung der Corona-Verordnung unter gewissen Voraussetzungen wieder regulären Trainings- und Wettkampfbetrieb von Mannschafts- und Kontaktsportarten zu. Erforderlich dafür ist die Erstellung und Befolgung eines Hygienekonzeptes. Nach wie vor sind allerdings die kommunalen und städtischen Verordnungen obligatorisch. Im Freistaat zugelassen sind seit dem 30. Juni auch Wettkämpfe gegen Mannschaften anderer Bundesländer.

Sachsen-Anhalt

Die Eindämmungsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt schreibt vor, dass die Ausübung von nicht-kontaktfreien Sportarten auf maximal 50 Sporttreibende begrenzt ist und die Durchführung von Wettkämpfen mit oder ohne Zuschauer ein Hygienekonzept des Veranstalters erfordert.

Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein sind Trainingseinheiten bei einer Gruppengröße von bis zu zehn Personen wieder unter normalen Gegebenheiten und ohne Einhaltung eines Mindestabstands möglich. Trainingseinheiten mit Gruppengrößen über zehn Personen sind wie bisher nur unter Einhaltung des Mindestabstands erlaubt. Freundschafts- und Testspiele sind vorerst bis zum 09. August nicht möglich.

Thüringen

Die derzeit gültige Thüringer Corona-Verordnung erlaubt den Sportvereinen sowohl Trainings - als auch Freundschaftsspiele durchzuführen. Sportveranstaltungen im Freien mit bis zu 200 Zuschauern werden ab dem 16. Juli ebenso wieder möglich sein. Voraussetzung ist ein vom zuständigen Gesundheitsamt genehmigtes Infektionsschutzkonzept der Sportveranstaltung.

Detaillierte Informationen zu den aktuellen Regelungen bezüglich des Trainings- und Spielbetriebs in den einzelnen Bundesländern können auf den Webseiten der Landesverbände sowie den jeweils geltenden Landesverordnungen zur Bekämpfung des Coronavirus entnommen werden.

Stand: 16. Juli 2020

[jsc]