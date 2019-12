Training: Zuspiele kontrolliert verarbeiten

Der Begriff 'Vororientierung' ist in aller Munde, wenn es darum geht, sich einen Bewegungsvorsprung zum Gegenspieler zu erarbeiten. Im Grunde genommen bedeutet Vororientierung nichts Anderes, als dass sich der Spieler schon vor einem Zuspiel im Raum orientiert und für sich entscheidet, welche Anschlussaktion in der jeweiligen Situation am Besten ist. In Bezug auf die An- und Mitnahme ist hier eine vorausschauende Ballkontrolle in den freien Raum die beste Option. Wer diese Räume schon vor der Verarbeitung des Zuspiels erkennt, hat einen klaren Vorteil.

Die systematische Schulung der An- und Mitnahme – von einfachen Zuspielen über die Verarbeitung hoher Flugbälle bis hin zur Verbesserung einer gezielten An- und Mitnahme mit dem 'ersten Kontakt' in den freien Raum – steht in den aktuellen Einheiten von DFB-Training online im Vordergrund. Nur die Jüngsten widmen sich lieber dem Dribbling: Die F-Junioren trainieren verschiedene Tricks und Finten, um den Gegenspieler im frontalen 1-gegen-1 aussteigen zu lassen. Die Bambini erleben kurzweilige Dribbel-Spiele und gehen in ihrer Phantasie auf Büffeljagd.

