Training online: Zusammenspielen lernen

Passen ist in den verschiedensten Spielsituationen ein adäquater Lösungsansatz. Setzt der Gegner eine Mannschaft beispielsweise schon in der eigenen Hälfte aggressiv unter Druck, so muss das Team in der Lage sein, auch unter Druck einen gezielten Spielaufbau zu betreiben. Entsprechend sicher müssen die Spieler die technischen Fertigkeiten des Passens beherrschen. Ein anderer Ansatz ist, das Spiel nach einem Ballgewinn schnell zur anderen Seite zu verlagern. Hier ändert sich vor allem die Passdistanz von kurzen zu langen Pässen bis hin zu Flugbällen.

In den aktuellen Einheiten von DFB-Training online kommen diese Inhalte in den älteren Altersklassen zur Anwendung. Die etwas jüngeren Spieler widmen sich dem Herausspielen von Torchancen und greifen dabei auf eine etwas einfachere Methodik in Überzahl zurück: Der Passempfänger steht hier gewöhnlich frei und nicht voll unter Druck. Nur die jüngeren Teams variieren diesmal das Trainingsthema: Die E-Junioren verbessern die An- und Mitnahme bzw. hier konkret den "ersten Kontakt". Die F-Junioren und die Bambini widmen sich ihrem Lieblingsthema, dem Dribbeln. Die Jüngsten gehen dabei als Schlümpfe auf Pilzsuche.

