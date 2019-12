Training online: Die Weihnachtsfeier planen

Es ist jedes Jahr das gleiche: Die Zeit bis zum Jahresende erscheint zunächst noch lang, doch dann vergeht sie plötzlich wie im Flug! Und als hätte man Weihnachten nicht das ganze Jahr vorplanen können, sorgen zahlreiche Termine im Advent plötzlich für Stress. Ach ja: Die Fußballmannschaft möchte natürlich auch noch gemeinsam feiern. Doch oh je: Die besten Lokalitäten sind schon ausgebucht. Da waren die anderen wohl schneller.

Damit die Trainer bei der Planung der Weihnachtsfeier für die Mannschaft kein böses Erwachen erleben, haben wir in unserem Servicebeitrag zahlreiche Organisationstipps zusammengefasst. Dazu gehören neben einigen Ideen für geeignete Aktivitäten auch Musterreden für entsprechende Feierlichkeiten. Wer sich seinen Spielern dabei individuell widmet, der zeigt, dass er sie wertschätzt. Als besonderen Einfall für Kinder-Teams stellen wir dabei die 'Weihnachtspost' näher vor: Hier schreibt der Trainer zum Jahresende an jedes Kind einen Brief. Und ein paar Weihnachtswünsche aus der 'Wertekiste' halten wir in unserem Beitrag ebenfalls bereit. So wird die Weihnachtsfeier zum Jahresende für alle Beteiligten ein gelungenes Event.

Trainer, Spieler, Schiedsrichter, Vereinsmitarbeiter, Lehrer. Egal, wie man mit dem Fußball in Berührung kommt – die Serviceportale ‚Training und Service' auf DFB.de und auf FUSSBALL.DE bieten die passenden Tipps und Informationen. Je nach Altersklasse oder Aufgabe im Amateurverein sind die Inhalte zielgruppenspezifisch zugeschnitten. Und nahezu täglich kommen neue Artikel hinzu.

