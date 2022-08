Training der Vizeeuropameisterinnen heute im Livestream

Die Vizeeuropameisterinnen sind zurück und präsentieren sich heute (ab 16.30 Uhr) ihren Fans beim öffentlichen Training. Wer dann nicht vor Ort im Frankfurter Stadion am Brentanobad dabei sein kann, dem bietet der Deutsche Fußball-Bund (DFB) einen besonderen Service: Das öffentliche Training der Frauen-Nationalmannschaft wird live auf DFB-TV, YouTube und Facebook gezeigt.

Wie läuft das Warm-up, welche Spielformen werden angewendet, wie sind Popp, Bühl, Huth und Frohms aktuell drauf? Beim kommentierten Livestream verpassen die Zuschauer*innen nichts - er bietet spannende Einblicke in ein Training, das üblicherweise unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet. Denn es handelt sich nicht um ein Showtraining, sondern um die ernsthafte Vorbereitung auf die beiden letzten Spiele in der WM-Qualifikation. Das DFB-Team trifft jeweils auswärts am Samstag (ab 14.45 Uhr, live im ZDF) auf die Türkei und am kommenden Dienstag (ab 18.30 Uhr, live bei ARD One) auf Bulgarien.

Wer doch noch im Stadion am Brentanobad live dabei sein will, sollte aufgrund des vorliegenden Sicherheitskonzeptes schnell hier kostenlose Einlasstickets buchen, pro Besteller*in werden vier Karten vergeben. Es besteht freie Platzwahl. Einlass ist um 15.30 Uhr ausschließlich über den Eingang Ludwig-Landmann-Straße. Der Sender Hit-Radio FFH sorgt schon vor dem Trainingsbeginn für Stimmung - moderiert von FFH-Moderatorin Julia Nestle.

[as]