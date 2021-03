Trainersprechstunde mit Di Salvo und Meister

Fußballtraining im Kinderzimmer: Auf einer Fläche, die nicht größer als ein gewöhnliches Doppelbett ist? Marc Meister weiß, wie das möglich ist. Der Trainer der deutschen U 16-Nationalmannschaft hat für die MOVEmber-Reihe schon mehrere Online-Trainingseinheiten konzipiert.

Was er dabei erfahren und gelernt hat, gibt Meister am 11. März an Kolleg*innen aus dem Jugend- und Amateurfußball weiter. Zusammen mit Antonio Di Salvo, dem Co-Trainer der deutschen U 21, geht er ab 18.30 Uhr in den Austausch – bei Tipps rund um Lockdown-gerechtes Training soll es nicht bleiben. Meister hat in Spanien Fußball studiert und verfügt über Erfahrungen in vielen Ebenen: Er war als Coach im Amateur-, Jugend- und Profibereich tätig.

Meister: "Themen im Fußball bleiben die gleichen"

"So unterschiedlich die Rahmenbedingungen bei meinen Stationen auch waren: Letztlich bleiben die Themen im Fußball die gleichen. Ich hoffe, wir können den Kolleg*innen etwas mit auf den Weg geben und gleichzeitig von ihren Ideen und Fragen profitieren", sagt Meister. "Die Videosprechstunde ist eine gute Gelegenheit dafür."

Als Ex-Profi bringt der zweite Gast einen weiteren Blickwinkel ein. Antonio Di Salvo steht kurz vor einem wichtigen Turnier: Am 24. März beginnt für den Co-Trainer von Stefan Kuntz und sein Team die Europameisterschaft. Die Turniervorbereitung und das Coachen im Übergangsbereich sind sicher Themen, die zur Sprache kommen.

Di Salvo weiß, wie es geht: Er war als Co-Trainer bereits U 19- und U 21-Europameister. Darüber hinaus kann er von seiner bewegten Spielerkarriere berichten: Der U 21-Co-Trainer stürmte für den FC Bayern, 1860 München und war auch am anderen Ende Deutschlands aktiv - bei Hansa Rostock. "Ich bin gespannt, mit welchen Fragen uns die Teilnehmer*innen dieses Mal herausfordern werden und freue mich auf 90 Minuten spannenden Austausch mit meinen Trainer-Kolleg*innen", sagt Di Salvo.

So funktioniert die Anmeldung

Bitte schicken Sie Fragen und Themen vorab per Mail an fussball.de@dfb.de. Bestenfalls stellen Sie sich auch kurz vor, nennen Ihr Team und den Verein.

Gemeinsam mit dem kicker wählen DFB.de und FUSSBALL.DE die besten "Bewerber*innen" aus und antworten mit einem Link, unter dem kostenlos an der Konferenz teilgenommen werden kann. Es braucht lediglich ein Endgerät mit Kamera und stabiler Internetverbindung. Anmeldeschluss ist am Dienstagvormittag, 9. März, um 11 Uhr.

[jf]