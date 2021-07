Trainer*innen-Teams der Juniorinnen: Hingst, Lotzen und Simic neu

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat sich im Bereich der weiblichen U-Mannschaften mit namhaften Co-Trainerinnen verstärkt: Ab der neuen Saison stoßen mit Lena Lotzen (U 16-Juniorinnen), Julia Simic (U 17-Juniorinnen) und Ariane Hingst (U 19-/U 20-Frauen) drei ehemalige Nationalspielerinnen zu den Juniorinnen.

Lotzen und Simic sind 36- beziehungsweise 47-mal für deutsche U-Mannschaften aufgelaufen, hinzukommen 25 und zwei Einsätze für die Frauen-Nationalmannschaft. Mit der 174-maligen Nationalspielerin Ariane Hingst stößt zudem eine zweifache Welt- und vierfache Europameisterin zum Trainer*innenteam der U 19-/U 20-Frauen.

Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter Nationalmannschaften, sagt: "Mit Lena Lotzen und Julia Simic ist es uns gelungen, zwei absolute Trainerinnen-Talente zu verpflichten, die wir in Zukunft gemeinsam fördern und weiterentwickeln möchte. Hinzukommt mit Ariane Hingst eine Trainerin, die beim VfL Wolfsburg schon viele Erfahrungen an der Seitenlinie gesammelt hat. Lena und Julia haben bereits während ihren Karrieren als aktive Spielerinnen ihre ersten Trainerinnenlizenzen erworben, seitdem haben wir die beiden im Blick. Und mit Ariane haben wir eine der erfolgreichsten deutschen Spielerinnen unter Vertrag genommen, die nach ihrer Karriere schon fünf Jahre als Co-Trainerin beim VfL Wolfsburg gearbeitet hat. Wir sind sehr glücklich über die drei Verpflichtungen, weil wir unsere Trainerinnen-Teams durch die Erfahrungen und innovativen Ansätze, die Lena, Julia und Ariane mitbringen, gezielt verstärken konnten."

"Jede Spielerin braucht einen persönlichen Zugang"

Nach einem erneuten Kreuzbandriss verkündete Lotzen, die in der Saison 2020/2021 zum 1. FC Köln in die 2. Frauen-Bundesliga gewechselt war, im März 2021 ihr Karriereende. Zwei Monate später beendete auch Simic, die zuletzt in Italien beim AC Mailand spielte, ihre Karriere. Für beide ist es der erste Job an der Seitenlinie. Nach dem Ende ihrer Spielerinnenkarriere 2013 beim australischen Verein Canberra United sammelte Ariane Hingst als Co-Trainerin von Ralf Kellermann und Stephan Lerch Erfahrungen beim VfL Wolfsburg. Mit den Niedersächsinnen gewann Hingst vier deutsche Meisterschaften und sechsmal den DFB-Pokal der Frauen.

Wie auch bei den Junioren verfügt jedes weibliche U-Team über ein Trainer*innen-Trio. Es setzt sich zusammen aus Coaches, die unterschiedliche Perspektiven mitbringen, damit die Talente auf gleich mehreren Ebenen gefördert werden können. Eine*r der Trainer*innen verkörpert den Typ "Erfahrung/Ex-Profi", ein anderer Coach fungiert als "Altersstufenspezialist*in", der*die dritte ist der Typ "Innovation". Chatzialexiou sagt: "Jede Spielerin ist individuell zu betrachten und braucht daher einen ganz eigenen, persönlichen Zugang. Durch die Zusammenstellung unserer Trainer*innenteams gewährleisten wir, dass jede Spielerin mit ihren individuellen Ansprüchen an der richtigen Stelle abgeholt wird."

Zwei-Jahres-Rhythmus bei U 16- und U 17-Juniorinnen

Lotzen und Simic werden die U 16- und U 17-Juniorinnen jeweils im Zwei-Jahres-Rhythmus begleiten: Seit der Saison 2020/2021 verantworten Friederike Kromp und Sabine Loderer, die aktuell die U 16- beziehungsweise U 17-Juniorinnen betreuen, die jeweiligen Jahrgänge kontinuierlich für die Dauer von zwei Jahren. Die Sportliche Leitung des DFB hat sich zur Einführung des Zwei-Jahres-Rhythmus bei den U 16- und U 17-Juniorinnen entschieden, weil eine längere Begleitung den Trainerinnen eine intensivere Betreuung der Spielerinnen ermöglicht.

"Mit dem Zwei-Jahres-Rhythmus ermöglichen wir im Zuge der Individualisierung klare Zuständigkeiten, legen die Ausbildungsinhalte in unseren U-Bereichen über einen konstanten Zeitraum gezielter fest und sind in einem wichtigen Altersbereich verlässliche, unabhängige und längerfristige Ansprechpartner*innen unserer Spielerinnen", sagt Britta Carlson, Koordinatorin der weiblichen U-Mannschaften.

Trainer*innen-Teams für die Saison 2021/2022

U 15-Juniorinnen: Bettina Wiegmann (Cheftrainerin), Marie-Louise Eta (Co-Trainerin), Martin Eismann (Co-Trainer)

U 16-Juniorinnen: Sabine Loderer (Cheftrainerin), Ailien Poese (Co-Trainerin), Lena Lotzen (Co-Trainerin)

U 17-Juniorinnen: Friederike Kromp (Cheftrainerin), Melanie Behringer (Co-Trainerin), Julia Simic (Co-Trainerin)

U 19-/U 20-Frauen: Kathrin Peter (Cheftrainerin), Ariane Hingst (Co-Trainerin), Thomas Pfannkuch (Co-Trainer)

[dh]