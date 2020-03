Trainer Tomas Oral zurück in Ingolstadt

Zwei Tage nach der Trennung vom bisherigen Cheftrainer Jeff Saibene holt der Drittligist FC Ingolstadt 04 einen alten Bekannten zurück. Tomas Oral übernimmt mit seinem schottischen Co-Trainer Mark Fotheringham erneut die Trainingsleitung beim Aufstiegsaspiranten, der im Jahr 2020 aus sieben Ligaspielen nur fünf Punkte eingefahren hatte, aber dennoch nur zwei Zähler von einem direkten Aufstiegsplatz entfernt ist.

Schon in der vergangenen Spielzeit hatte Oral - wie auch diesmal - den FCI ab dem 28. Spieltag in der 2. Bundesliga übernommen und den zwischenzeitlich scheinbar schon abgeschlagenen Klub mit 16 Punkten aus sieben Partien noch in die Relegation geführt. Dort unterlagen die Donaustädter jedoch hauchdünn dem SV Wehen Wiesbaden (2:1/2:3) und mussten in die 3. Liga absteigen.

Nun kommt es zur dritten Amtszeit des 46 Jahre alten Oral in Ingolstadt. Schon von November 2011 bis Mai 2013 war der gebürtige Ochsenfurter bei den "Schanzern" tätig, ehe es am 2. April des vergangenen Jahres zum ersten Comeback kam.

Vertrag bis 2021

"Wer Tomas Oral kennt, der weiß, wie sehr er eine Mannschaft emotionalisieren und in ihr ein Feuer entfachen kann", begründet Ingolstadts Sportdirektor Michael Henke die Entscheidung für den Rückkehrer: "Er hat aber auch die Fähigkeiten, mit deutlichen Anweisungen eine klare Linie in das Spiel zu bringen. Wir haben davon vor etwa elf Monaten schon einmal profitiert. Diesmal sind es jedoch andere Vorzeichen: Tomas und Mark gehen die Aufgabe nicht mit der Zielsetzung eines Tabellenplatzes an, sondern mit dem Auftrag, das Team wieder dazu zu bringen, sich mit allen Mitteln gegen sämtliche Widerstände zu wehren und zurück in die Spur zu führen. Wir sind fest davon überzeugt, dass wir dann wieder die Schanzer erleben werden, die wir sehen wollen."

Tomas Oral hat nach Abschluss der Verhandlungen umgehend die Arbeit aufgenommen und bereits am Mittwochvormittag erstmals das Training geleitet. "Mark und ich fühlen uns geehrt, dass wir in der Kürze der Zeit abermals das Vertrauen des Vereins geschenkt bekommen", so Oral. "Wir werden alles daransetzen, um dem Vertrauen gerecht zu werden. Es ist nun unser Job, ins Team hineinzuhören und an den richtigen Stellschrauben zu drehen, damit wir unsere Ziele erreichen können." Sein Vertrag gilt zunächst bis 2021.

