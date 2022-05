Trainer Scheuer verlässt den FC Bayern

Der noch amtierende Meister FC Bayern München, Tabellenzweiter der FLYERALARM Frauen-Bundesliga, und Trainer Jens Scheuer sind übereingekommen, die Zusammenarbeit zum 1. Juli 2022 vorzeitig zu beenden. Dies ist das Ergebnis einvernehmlicher Gespräche zwischen Karin Danner, der Leiterin der Frauenfußballabteilung, der Sportlichen Leiterin Bianca Rech und Jens Scheuer.

Karin Danner sagt: "Wir möchten uns im Namen des FC Bayern München herzlich bei Jens Scheuer für die geleistete Arbeit in den vergangenen drei Jahren bedanken. Er hat aufgezeigt, was mit unserer Frauenmannschaft möglich sein kann. Vor allem bedanken wir uns für den Gewinn der Deutschen Meisterschaft in der Saison 2020/2021, was in einer sehr herausfordernden Spielzeit gelungen ist."

Jens Scheuer sagt: "Ich wünsche dem FC Bayern alles Gute und bedanke mich für eine spannende, intensive und erfolgreiche gemeinsame Zeit als Cheftrainer der Frauenabteilung." Der inzwischen 43 Jahre alte Scheuer übernahm im Juli 2019 das Traineramt bei den FC Bayern Frauen und feierte mit der Mannschaft 2021 die Deutsche Meisterschaft. Im selben Jahr stand das Team im Champions-League-Halbfinale. 2020 und 2022 wurde der FC Bayern unter seiner Leitung jeweils Vizemeister.

[dfb]