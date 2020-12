Trainer-Austausch mit England, Belgien und Niederlande

Kürzlich fand der erfolgreiche Auftakt zum ersten internationalen digitalen Trainer-Workshop mit den Nationalverbänden Englands, Belgiens und der Niederlande statt. Im ersten von drei geplanten Workshops lag der inhaltliche Fokus auf dem Themenkomplex der Menschenführung im internationalen Kontext. Die sehr aufschlussreichen Expertenvorträge von Gert Jan Hofstede ("Interkulturelle Dimensionen") und Sergio Lara Bercial ("Erfolgreiche Trainer – Menschen-Vision-Umwelt") dienten den Teilnehmer*innen im Anschluss in virtuellen Besprechungsräumen in Kleingruppen als Basis zur Diskussion und Reflexion.

Für Akademie-Leiter Tobias Haupt ist der Austausch mit den Verbänden anderer Spitzennationen essenziell: "Die Zusammenarbeit mit dem KNVB, dem KBFV und der FA ist geprägt von einem sehr offenen und kollegialen Miteinander. Wir sind uns alle darüber einig, dass unsere Trainer*innen und Ausbilder*innen ein wichtiger Schlüssel zur erfolgreichen Entwicklung von Top-Talenten sind. Als DFB-Akademie haben wir uns das ehrgeizige Ziel gesetzt, stets die neuesten internationalen Trends zu erkennen und für die Entwicklung unserer Trainer*innen und Ausbilder*innen nutzbar zu machen. Gemeinsame Workshops auf diesem hohen internationalen Niveau zahlen auf dieses Ziel in erheblichem Maße ein und fördern zusätzlich die internationalen Kompetenzen aller Beteiligten in einer sich immer weiter globalisierenden Welt."

Auch Voss-Tecklenburg und Kuntz mit Trainerteams dabei

Die Idee hinter dem von den Verbänden gemeinsam organisierten Workshop war es, einen gemeinsamen Austausch in englischer Sprache anzubieten, der es allen Teilnehmer*innen ermöglicht, die bereits vorhandenen Erfahrungswerte mit den neuen Perspektiven abzugleichen und dazuzulernen. Die hochkarätig besetzte deutsche Delegation bestand aus Teilnehmer*innen des aktuellen Fußball-Lehrer-Lehrgangs, DFB-Ausbildern und U-Nationaltrainer*innen. Auch Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg und U 21-Nationaltrainer Stefan Kuntz nahmen mit ihren Trainerteams teil. Ebenso Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter Nationalmannschaften.

Für Daniel Niedzkowski, Leiter des Fußball-Lehrer-Lehrgangs und Mitinitiator der Workshops, ist der Austausch eine Herzensangelegenheit und wichtige Ergänzung in der Trainerausbildung: "Wir wollten vor allem unseren Trainer*innen auch in diesem Jahr trotz der schwierigen Umstände einen internationalen Austausch anbieten, in dem sie ihre interkulturelle Kompetenz erweitern, andere Perspektiven und Ansätze kennenlernen und sich international vernetzen können. Ich freue mich sehr, dass auch so viele unserer sportlichen Führungskräfte innerhalb des DFB Gefallen an dem Format und an den Inhalten gefunden haben“, sagt Niedzkowski. "Auch für mich und das gesamte Ausbilderteam waren die Vorbereitungen und der erste Workshop sehr inspirierend. Mich freut es sehr, dass in diesem Jahr mit der FA aus England ein weiterer Verband hinzugekommen ist und bedanke mich auch auf diesem Wege ausdrücklich für die wirklich tolle Zusammenarbeit mit den Kolleg*innen aus England, Belgien und den Niederlanden."

Bereits im Oktober 2019 wurde mit den Pro-Lizenz-Kursen des Belgischen und des Niederländischen Fußballverbandes ein gemeinsamer Workshop abgehalten. Darauf aufbauend wurde für 2020 ein weiteres Treffen vereinbart, das nun aufgrund der Corona-Pandemie digital stattfand und um den Englischen Verband ergänzt wurde.

