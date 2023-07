Träumen lohnt sich: Camp mit Robin Gosens in Berlin

25 talentierte Fußballerinnen und Fußballer im Alter zwischen 14 und 18 Jahren trafen sich am vergangenen Wochenende in Berlin, um beim Träumen lohnt sich-Camp ihren ganz individuellen Träumen auf und neben dem Platz ein Stückchen näher zu kommen. Organisiert wurde die Veranstaltung zusammen mit der DFB-Akademie von der DFB-Stiftung Sepp Herberger und der träumenlohntsich-Stiftung von Robin Gosens. Bei dem Fußball-Camp drehte sich alles um Themen und Prozesse, die sich vorrangig im Kopf abspielen.

"Mit dem Träumen lohnt sich-Camp wollen wir Jugendliche bei der Verwirklichung ihrer Ziele unterstützen. Wir möchten das Selbstvertrauen stärken und ihnen Tipps zum Umgang mit Niederlagen oder Rückschlägen geben", beschreibt Robin Gosens das Projekt. Die Vita des 29 Jahre alten Linksverteidigers zeigt, dass sich Träumen lohnt. Er war nie in einem Nachwuchsleistungszentrum aktiv und schaffte für heutige Verhältnisse erst spät den Sprung in den Profifußball. Heute ist Gosens Fußball-Nationalspieler und stand vor wenigen Wochen mit dem italienischen Traditionsverein Inter Mailand im Champions League-Finale.

"Von Freitag bis Sonntag ging es in Workshops, Sporteinheiten und Impulsvorträgen um Themen der psychischen Gesundheit. Wir wollten den Jugendlichen vielseitige Impulse und Ratschläge geben, wie Leistung gesund entwickelt werden kann", erläutert Nico Kempf, stellvertretender Geschäftsführer der DFB-Stiftung Sepp Herberger, das Programm.

Hingst: "Bleibt nicht in eurer Komfortfone!"

Sportpsychologinnen und Sportpsychologen aus der DFB-Akademie und den DFB-U-Nationalmannschaften erarbeiteten mit den Teilnehmenden wie Emotionen reguliert werden können, Resilienz entwickelt oder Achtsamkeit erlernt werden kann. "Mentale Stärke ist in allen Lebenslagen von zentraler Bedeutung. Sie hilft uns beispielsweise dabei, richtige Entscheidungen zu treffen und unsere Leistung punktgenau, insbesondere in Drucksituationen, abrufen zu können", betont Christoph Herr, Koordinator für Sportpsychologie der DFB-Akademie.

Im Rahmen einer Blindenfußball-Trainingseinheit lernten die Teilnehmenden, wie wichtig Vertrauen, Zusammenhalt und Mut für den Erfolg auf und neben dem Platz sind. Die langjährige Fußball-Nationalspielerin Ariane Hingst berichtete in einer Gesprächsrunde über ihren Weg in den Profifußball: "Beharrlichkeit, Durchhaltevermögen oder Widerstandsfähigkeit sind elementare Persönlichkeitseigenschaften, um den Sprung in den professionellen Fußball zu schaffen."

Die zweimalige Weltmeisterin und viermalige Europameisterin, die 174 A-Länderspiele absolvierte, war nach ihrer Karriere unter anderem als Trainerin für den VfL Wolfsburg und für verschiedene DFB-U-Nationalteams tätig. Derzeit arbeitet Hingst als Geschäftsführerin Sport Frauenfußball für den FC Viktoria Berlin. Die 43-Jährige hob die Bereitschaft hervor, sich auch in sportlich erfolgreichen Phasen nicht auszuruhen: "Ihr müsste auch dann weiterhin an euch arbeiten und euch Ziele setzen, wenn es für euch gut läuft. Habt Freude am Fußball, aber bleibt nicht in eurer Komfortfone und werdet nicht bequem!"

Gosens: "Scheitern ist wichtig"

Robin Gosens vermittelte in einer digitalen Talk-Runde wichtige Botschaften an die Teilnehmenden. Ich hatte nicht das größte Talent, aber ich hatte schon immer ein "Kämpferherz". Meine Willensstärke war entscheidend, um meinen Traum vom Profifußball zu erfüllen." Dabei sei die Überwindung von Widerständen ein zentraler Erfolgsfaktor gewesen. "Scheitern ist wichtig, um später erfolgreich sein zu können. Es kommt darauf an, dass ihr selbstkritisch seid, aus Rückschlägen lernt und die richtigen Schlüsse zieht", resümiert Gosens, der kürzlich erfolgreich sein Bachelor-Studium der Psychologie abgeschlossen hat.

Beim Abschlussabend war Musiker Mijo zu Gast und begeisterte die Teilnehmenden mit seinen eigens geschriebenen Songs, die vorwiegend seinen Lebensweg beschreiben. "Ich hatte keine einfache Kindheit. Der Glaube an mich selbst hat mir geholfen, dass ich nun als Musiker mein Geld verdienen kann", meint der Künstler, dessen Wurzeln in der Straßenmusik liegen.

Tipps zur Bewältigung individueller Herausforderungen

Die Erwartungen der Teilnehmenden an das Camp wurden voll erfüllt. "Ich konnte viele Tipps und Strategien mitnehmen, die mir helfen, meine ganz persönlichen Herausforderungen zu bewältigen. Es ist großartig, dass ich mich mit diesen persönlichkeitsbildenden Themen tiefer auseinandersetzen konnte", meint beispielsweise DFB-U-Nationalspielerin Lina Backhaus, die für die TSG 1899 Hoffenheim am Ball ist.

Mit zahlreichen Impulsen und inspirierenden Ideen im Gepäck verließen die Teilnehmenden am Sonntagnachmittag das Camp. Träumen lohnt sich – darin waren sich alle Jugendlichen nach der Veranstaltung einig.

[dfb]