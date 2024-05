Traditioneller Pokal-Gottesdienst mit dem DFB-Präsidenten

DFB-Präsident Bernd Neuendorf wird beim Ökumenischen Gottesdienst in Berlin aus der Apostelgeschichte lesen und eine Fürbitte halten. Die traditionelle Andacht am Tag des DFB-Pokalfinales findet wie gewohnt am Samstag (ab 12 Uhr) in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche statt.

Neben Bernd Neuendorf werden mit Bischof Dr. Stefan Oster und Dr. Thorsten Latzel die Sportbeauftragten der Katholischen und Evangelischen Kirche teilnehmen. Jürgen Jäger und Wolfgang Hüllstrung wirken mit als Fanvertreter der beiden Finalisten 1. FC Kaiserslautern und Bayer 04 Leverkusen. Geleitet wird der Gottesdienst von Pfarrerin Dr. Sarah-Magdalena Kingree.

Die Kollekte des Gottesdienstes kommt "Fußball Grenzenlos" zugute, einer Initiative des Berliner Fußball-Verbandes (BFV) für Vereine, die Menschen mit einer Fluchterfahrung aufgenommen haben. Seine Fürbitte wird der DFB-Präsident allen widmen, "die sich heute um die Gesundheit und das Wohlergehen anderer kümmern." Das Pokalfinale im ausverkauften Berliner Olympiastadion zwischen dem frisch gekürten Deutschen Meister Bayer 04 Leverkusen und dem 1. FC Kaiserslautern wird am Samstag um 20 Uhr angepfiffen.