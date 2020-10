Torwarttrainer-A-Lizenz: Akademie bildete 16 Teilnehmer aus

Die DFB-Akademie hat erneut 16 Teilnehmern die Ausbildung zur UEFA-Torwarttrainer-A-Lizenz ermöglicht. In fünf Präsenzphasen wurden an der Sportschule Schöneck alle Facetten des modernen Torwartspiels und -trainings thematisiert sowie Aspekte wie integratives Training, Psychologie, Athletik, Kommunikation und die Rolle eines Spezialcoaches als kompetentes Mitglied im Trainerstab aufgegriffen. Die Teilnehmer schlossen mit den Abschlussprüfungen - bestehend aus Facharbeit, Planung und Durchführung einer Trainingseinheit sowie mündlichem Prüfungsgespräch - ab.

"Wir bieten den Torwarttrainern in Deutschland ein ganzheitliches Weiterbildungsangebot", sagt DFB-Torwartkoordinator Marc Ziegler, der den Lehrgang gemeinsam mit Michael Fuchs leitete: "Im Kurs arbeiten wir auch dank unserem Online-Campus sehr interaktiv und konnten durch die digitalen Möglichkeiten auch verantwortungsbewusst auf die Coronapandemie reagieren. Wir vermitteln anwendungsorientiertes Wissen und ermöglichen - auch durch Videokonferenzen - eine individuelle Betreuung. Die Teilnehmer nehmen viel neues Wissen in ihre Vereine mit und können es in der täglichen Arbeit mit den Torhütern anwenden."

Absolventen der UEFA-Torwarttrainer-A-Lizenz:

Nico Burchert (SC Paderborn), Jan Conradi (Bayer Leverkusen), Michael Gspurning (Union Berlin), Dennis Hill (FC Ingolstadt), Harald Huber (TSV 1860 München), Daniel Ischdonat (SV Sandhausen), Adam Kasprzik (DFB), Matthias Kleinsteiber (Borussia Dortmund), Markus Miller (Karlsruher SC), Michael Müller (SC Freiburg), Dennis Neudahm (TSG 1899 Hoffenheim), Max Steinborn (Hertha BSC), Dennis Tiano (Waldhof Mannheim), Matthias Tischer (1. FC Magdeburg), Steffen Vogler (SV Wehen Wiesbaden), Anton Wittmann (Energie Cottbus).