Torwarttrainer-A-Lizenz: Akademie bildet 16 Teilnehmer*innen aus

Die DFB-Akademie ermöglicht auch in diesem Jahr wieder 16 Teilnehmer*innen die Ausbildung zur UEFA Torwarttrainer-A-Lizenz. Ab Mitte Oktober werden in fünf Präsenzphasen an der Sportschule Schöneck alle Facetten des modernen Torwartspiels und -trainings thematisiert sowie Aspekte wie integratives Training, Psychologie, Athletik, Kommunikation und die Rolle eines Spezialcoaches als kompetentes Mitglied im Trainerstab aufgegriffen. Mitte Mai schließt die Ausbildung nach einem halben Jahr mit den Abschlussprüfungen – bestehend aus Facharbeit, Planung und Durchführung einer Trainingseinheit sowie mündlichem Prüfungsgespräch – ab.

"Wir bieten den Torwarttrainern in Deutschland ein ganzheitliches Weiterbildungsangebot", sagt DFB-Torwartkoordinator Marc Ziegler, der den Lehrgang gemeinsam mit Michael Fuchs leitet: "Im Kurs arbeiten wir auch dank unserem Online-Campus sehr interaktiv. Das ermöglicht uns - zusätzlich zu den Präsenzphasen - anwendungsorientiertes Wissen zu vermitteln und durch Videokonferenzen eine individuelle Betreuung zu gewährleisten. Die Teilnehmer*innen wenden das neue Wissen nicht nur in unseren Ausbildungsphasen in unterschiedlichen Mikrogruppen an, sondern nehmen auch Aufgaben in ihre Vereine mit, um direkt einen Praxisbezug herstellen zu können."

Ausbilden und fortbilden

Zudem finden in diesem Jahr erstmals zwei Ausbildungen zur Torwarttrainer-B-Lizenz statt, die eine Brücke zwischen Leistungskurs und der UEFA Torwart-Trainer-Lizenz schließen werden. Die beiden Pilotprojekte werden ebenfalls von Marc Ziegler und Michael Fuchs sowie Jörg Daniel und Christian Lasch geführt. Im vergangenen Oktober hatte es erstmals ein Treffen mit Bundesliga-Torwarttrainern gegeben. Im Mittelpunkt dieses Austausches stand die Weiterentwicklung der Torhüterausbildung in Deutschland. Ein Resultat dessen ist die neue B-Lizenz für Torwarttrainer.

Ausbilden und fortbilden, davon handelt ein Baustein im Fachkonzept der DFB-Akademie. Zu dem Bereich zählen unter anderem die Weiterbildung der Trainer und Ausbilder, die Ausbildung der Fußball-Lehrer sowie die Weiterentwicklung von Ausbildungsinhalten. Auch die Aus- und Weiterbildung von Spezialtrainern wie Torwarttrainern ist bei der DFB-Akademie angesiedelt.

Teilnehmer*innen der UEFA-Torwarttrainer-A-Lizenz

Thomas Feldhoff (Borussia Dortmund U23), Milenko Gilic (SC Preußen Münster), Simon Henzler (FC Schalke 04), Eike Herding (VfL Wolfsburg Frauen), Nico Hildebrandt (RB Leipzig U 19), Marcel Höttecke (Chemnitzer FC), Simon Jentzsch (FC Bayern Campus), Frank Kackert (Borussia Mönchengladbach U 23), Markus Krauss (VfB Stuttgart U 19), Dirk Orlishausen (FC Hansa Rostock), Christoph Semmler (Fortuna Düsseldorf), Marian Unger (Hallescher FC), Alisa Vetterlein (VfL Wolfsburg NLZ), Bernd Weng (1. FC Heidenheim), Sebastian Wolf (SpVgg Unterhaching), Jan Zimmermann (Eintracht Frankfurt).

