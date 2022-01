Torreiche Niederlage gegen Tschechien

Die deutsche Futsal-Nationalmannschaft musste sich im zweiten Länderspiel gegen die Tschechische Republik in Hohenstein-Ernstthal 4:7 (1:5) geschlagen geben. Einen Tag nach dem knappen 1:3 (0:0) zeigte die Mannschaft von DFB-Trainer Marcel Loosveld abermals eine gute Leistung, der Weltranglisten-17. aus Tschechien wusste aber erneut seine Klasse auszuspielen.

Im Vergleich zum ersten Test gegen die tschechische Auswahl berief Loosveld drei neue Akteure in die Starting Five. Im Tor begann Pavlos Wiegels, auf dem Feld waren Ian-Prescott Claus und Sid Ziskin neu dabei. Kapitän Christopher Wittig und Michael Meyer durften erneut von Anfang an ran.

Im HOT Sportzentrum sah sich die deutsche Auswahl von Beginn an enormen Druck ausgesetzt, Michal Holy zog bereits in der 1. Spielminute aus der Distanz ab, verfehlte das Tor allerdings. Kurze Zeit später war es dann soweit, Michal Seidler (3.) traf nach einer Ecke zum 0:1 für die Gäste. Die Partie ging ereignisreich weiter, die Tschechen produzierten Chance um Chance. Daniel Klima schob bereits nach sechs Minuten zum 0:2 ein.

Vier Tore nach sieben Minuten

Das DFB-Team verhinderte zunächst den dritten Gegentreffer: DFB-Keeper Wiegels war mehrfach zur Stelle, Suad Ak konnte gegen Tomas Vnuk noch auf der Linie klären. In der 7. Spielminute setzte sich Meyer auf der rechten Außenseite stark durch, spielte flach auf den langen Pfosten, wo Claus auftauchte und den 1:2-Anschlusstreffer markierte. Es blieb allerdings nicht lang bei diesem Spielstand, die tschechische Auswahl stellte den alten Abstand im direkten Gegenzug in Person von Jan Kremen (7.) wieder her.

In der Folge war das Spiel weiter von hohem Tempo und vielen Abschlüssen gekennzeichnet. Wiegels parierte reaktionschnell mit der Hand gegen Tomas Vnuk. Die deutsche Auswahl verpasste das 2:3 knapp, Ak traf nur den Pfosten. Auch Tschechiens Tomas Vnuk scheiterte in der Folge am Gestänge. In der 17. Spielminute gelang Jiri Vokoun das 1:4, nachdem Tschechiens Nr. 3 am zweiten Pfosten eingelaufen war und eine flache Hereingabe über die Linie drückte.

Die deutsche Mannschaft gab sich nicht auf, Kapitän Wittig verfehlte zunächst aus der Ferne das Tor, ehe er im nächsten Angriff per Volley nur knapp an Tschechiens Keeper Michal Hula scheiterte. Kurz vor der Pausensirene gelang Kremen (20.) nach Vorarbeit von Seidler der Treffer zum 1:5-Halbzeitstand.

DFB-Team in Halbzeit zwei ebenbürtig

Deutschland kam gut aus der Kabine, Meyer (22.) vollendete eine Eckballvariante nach Vorarbeit von Wittig und Claus am langen Pfosten zum 2:5. Die deutsche Auswahl stand in der Folge defensiv stabil, hielt die Tschechen weitestgehend vom eigenen Tor fern. In der Offensive kam Malik Hadziavdic aus der Ferne zum Abschluss, blieb aber ohne Erfolg. Im direkten Gegenzug setzte sich Tschechiens Klima (27.) auf der Außenseite durch und markierte aus spitzem Winkel mit seinem zweiten Treffer der Partie das 2:6.

Daraufhin nutzte Christopher Wittig (29.) eine Unachtsamkeit im tschechischen Spielaufbau aus und spitzelte den Ball zum 3:6 ins Tor. Fabian Schulz wurde vom herausgeeilten tschechischen Torwart Jan Zezulka gefoult, Wittig setzte den anschließenden Freistoß an den Pfosten. Im Gegenzug schraubte Tomas Koudelka (34.) das Ergebnis in die Höhe - 3:7. Nach dem sechsten Mannschaftsfoul der Tschechen erhielt die deutsche Auswahl einen direkten Freistoß, den Aytürk Gecim (35.) zum 4:7-Endstand verwandelte.

Die nächsten Länderspiele der deutschen Futsal-Nationalmannschaft finden im Rahmen der WM-Qualifikation statt. Beim Heim-Turnier in Hamburg vom 4. bis 9. April 2022 trifft die deutsche Mannschaft dann auf Gibraltar, San Marino und Montenegro.

