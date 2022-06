Torloses Remis zwischen England und Italien

England hat in der Nations League die EM-Revanche gegen Europameister Italien verpasst. In der Neuauflage des Endspiels von 2021 mussten sich die "Three Lions" in Wolverhampton mit einem 0:0 begnügen und bleiben in der deutschen Gruppe A 3 weiter sieglos.

Mit fünf Punkten führt Italien die Tabelle vor Ungarn (4) und Deutschland (3) an. England (2) bleibt Schlusslicht. In den letzten Spielen vor der Sommerpause trifft Italien am Dienstag (ab 20.45 Uhr, live im ZDF) in Mönchengladbach auf das DFB-Team, England empfängt zeitgleich die Ungarn.

Sterling vergibt zwei Möglichkeiten

Erstmals seit dem Finale von Wembley, das Italien 3:2 im Elfmeterschießen gewann, trafen beide Teams aufeinander. Im Molineux Stadium der Wolverhampton Wanderers hatten die Italiener in der ersten Halbzeit zwei große Chancen zur Führung. Bereits in der dritten Spielminute verpasste Davide Frattesi das Tor knapp, in Minute 25 scheiterte Sandro Tonali am glänzend reagierenden Torwart Aaron Ramsdale.

Zuvor hatte Italiens Keeper Gianluigi Donnarumma bei Englands bester Chance einen Schuss von Mason Mount an die Latte gelenkt (9.). Nach der Pause vergab Raheem Sterling gleich zweimal (52./55.) für die Engländer, bei denen Dortmunds Jude Bellingham auf der Bank saß.