Torjägerliste und Tabelle: Krattenmacher und Haching ganz vorne

Die vorbildliche Nachwuchsförderung der SpVgg Unterhaching aus der Regionalliga Bayern ist spätestens seit dem eindrucksvollen Debüt von Karim Adeyemi in der deutschen A-Nationalmannschaft in aller Munde. Von 2012 bis 2018 wurde der inzwischen gerade einmal 19 Jahre alte Stürmer im Nachwuchs des ehemaligen Bundesligisten ausgebildet, ehe er zu RB Salzburg wechselte und dort seine vielversprechende Profikarriere startete.

Adeyemis "Nachfolger" in der Vorstadt von München können sich aktuell aber ebenfalls mehr als sehen lassen. Die Investitionen des Klubs, an dessen Spitze seit vielen Jahren mit Manfred Schwabl ein ehemaliger Nationalspieler steht, in die eigene Jugend scheinen sich mehr und mehr auszuzahlen. Als Aufsteiger mischt die U 19 der Hachinger in der Staffel Süd/Südwest der A-Junioren-Bundesliga mit zehn Punkten aus fünf Partien in der Spitzengruppe mit, rangiert beispielsweise vor dem 1. FSV Mainz 05, dem FC Bayern München und dem FC Augsburg.

Das Aushängeschild des Viertligisten, dessen erste Mannschaft von Ex-Nationalstürmer Sandro Wagner trainiert wird, ist allerdings die U 17, die nach sieben Siegen aus den ersten acht Begegnungen überraschend die Tabelle in der B-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest anführt und mit U 17-Nationalspieler Maurice Krattenmacher auch den mit Abstand erfolgreichsten Torschützen stellt. "Wir alle machen gerade eine ganze Menge richtig", sagt Nachwuchsleiter und U 17-Trainer Marc Unterberger im Gespräch mit DFB.de.

In jedem Saisonspiel mindestens ein Tor

Nicht weniger als 13 Saisontreffer hat Maurice Krattenmacher nach acht Begegnungen bereits auf seinem Konto. In jedem Spiel traf der technisch starke und spielfreudige Offensivspieler mindestens einmal und trug so zur eindrucksvollen Erfolgsserie des Teams bei. Dabei agiert er keinesfalls als klassischer Angreifer, sondern kommt eher "aus der Tiefe", wie er selbst verrät.

"Ich bin sicherlich kein Mittelstürmer, sondern sehe mich eher auf der Zehnerposition, als Spielmacher oder als hängende Spitze", so Krattenmacher gegenüber DFB.de. Kein Wunder daher, dass ihm vor allem die Spielweise des belgischen Weltklasse-Offensivspielers Kevin De Bruyne vom englischen Meister Manchester City gut gefällt. "Unser Trainer gibt mir ebenfalls die entsprechenden Freiheiten, um mich in den verschiedenen Räumen bewegen zu können. Das kommt meinem Spiel sehr entgegen. Außerdem werde ich von meinen Mitspielern ausgezeichnet unterstützt und bedient."

Vorläufiger Höhepunkt war Krattenmachers Viererpack innerhalb von nur 15 Minuten beim 5:0-Heimsieg gegen den FC Ingolstadt 04. Aber auch danach steuerte er zu den jüngsten Erfolgen gegen den SV Darmstadt 98 (4:0) und beim 1. FC Kaiserslautern (4:1) jeweils ein Tor bei. "Es zeichnet Maurice aus, dass er auch nach solchen Erfolgen nicht zufrieden ist, sondern weiter hart an sich arbeitet", lobt Trainer Marc Unterberger: "Dazu ist er sehr bodenständig und legt häufig Extraschichten ein."

Mit U 17-Nationalmannschaft um EM-Qualifikation

Der Lohn dafür lässt sich nicht nur an der Tabelle und der Torjägerliste ablesen, sondern auch im aktuellen Kader der deutschen U 17-Nationalmannschaft. DFB-Trainer Marc-Patrick Meister berief Maurice Krattenmacher in sein 20-köpfiges Aufgebot für die erste Runde der Qualifikation zur Europameisterschaft 2022 in Israel. Zwischen dem 15. und 27. Oktober geht es für die DFB-Auswahl in Rumänien gegen San Marino (Mittwoch, 20. Oktober, ab 14 Uhr), den Gastgeber (Samstag, 23. Oktober, ab 18 Uhr) und Russland (Dienstag, 26. Oktober, ab 17 Uhr). Die beiden Gruppenersten qualifizieren sich für die zweite Runde im Frühjahr 2022.

"Wir sind alle sehr stolz auf Maurice, der sich durch seine Leistungen in den Fokus gespielt hat", erklärt Marc Unterberger: "Er ist ein gutes Beispiel dafür, dass junge Talente in Unterhaching den nächsten Schritt machen und sich für höhere Aufgaben empfehlen können."

Maurice Krattenmacher selbst fiebert der Abreise entgegen und hofft auf seinen ersten Länderspieleinsatz. "Ich freue mich sehr darauf, zum Team zu stoßen, und werde mein Bestes geben, um mich zu empfehlen", kündigt er an.

Vom FC Bayern nach Unterhaching gewechselt

Bereits seit der U 12 geht der aus dem nahen Bad Aibling stammende Krattenmacher für die SpVgg Unterhaching auf Torejagd. Zuvor war er - übrigens genau wie Karim Adeyemi - für den Nachwuchs des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München am Ball. "Nachdem ich zwischenzeitlich verletzt war, habe ich kaum mehr Einsatzzeiten bekommen und mich deshalb für den Wechsel nach Unterhaching entschieden", so Krattenmacher: "Im Nachhinein kann ich schon jetzt sagen: Dabei habe ich alles richtig gemacht."

In der Vorstadt ist er Teil eines funktionierenden Teams, das jetzt in der höchsten deutschen U 17-Spielklasse für Furore sorgt. "Unser Team zeichnet eine unglaubliche mannschaftliche Geschlossenheit aus", benennt Marc Unterberger eines der Erfolgsgeheimisse: "Dazu verfügen wir über einen breiten Kader, können auch mögliche Ausfälle kompensieren."

Hinzu kommt eine gewisse Leichtigkeit nach dem überraschend guten Saisonstart. "Unser sportliches Ziel ist und bleibt der Klassenverbleib. Deshalb gehen die Jungs locker mit der Situation um und ziehen ihr Ding durch", betont der Trainer und Nachwuchsleiter: "Außerdem geht es für uns selbstverständlich in erster Linie darum, möglichst viele Talente in den Kader der künftigen U 19 zu bringen und im besten Fall an die erste Mannschaft von Cheftrainer Sandro Wagner heranzuführen. Da sind wir auf einem sehr guten Weg."

Nach Länderspielpause an Leistungen anknüpfen

Dass der starke Saisonstart allerdings auch Lust auf mehr gemacht hat, verhehlt Unterberger nicht. "Für die SpVgg Unterhaching ist es außergewöhnlich, in einer Liga mit 21 Mannschaften nach acht Spieltagen Spitzenreiter zu sein", so der 32-Jährige: "Die Jungs haben definitiv den Willen, jetzt auch oben dranzubleiben. Durch die einfache Runde ohne Rückspiele haben wir in dieser Saison noch zwölf Partien. Mit jeder erfolgreichen Partie steigen unsere Chancen, uns in der Spitzengruppe zu halten."

Die dreiwöchige Länderspielpause bis zum Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim 1846 am Samstag, 30. Oktober (ab 14 Uhr), kommt daher für die Hachinger auch nicht gerade zum optimalen Zeitpunkt. "Wir sind gerade in einem Flow, hätten gerne sofort weitergemacht. Wir werden jedoch alles dafür tun, um die Zeit bestmöglich zu nutzen und dann gegen Heidenheim an die zuletzt gezeigten Leistungen anzuknüpfen."

Außerdem werden die Teamkollegen selbstverständlich ihrem Toptorjäger Maurice Krattenmacher die Daumen drücken, dass es mit dem Länderspieldebüt klappt und er damit auch beim DFB-Team in Karim Adeyemis große Fußstapfen treten kann.

[mspw]