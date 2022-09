25 Tore in 26 Zweitligapartien: Nastassja Lein vom 1. FC Nürnberg

Torjägerkanone für Lein und Maier

Mit jeweils 25 Saisontreffern schlossen Nastassja Lein vom 1. FC Nürnberg und Ramona Maier, damals noch beim FC Ingolstadt 04, die Saison 2021/2022 in der 2. Frauen Bundesliga als gemeinsame Torschützenköniginnen ab. Beide durften sich am vergangenen Spieltag im Rahmen ihrer Heimspiele auf eine Torjägerkanone® für alle freuen.

Für Ramona Maier gab es die Auszeichnung beim ersten Heimspiel der SGS Essen in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga. In der Sommerpause war die 27-Jährige vom Zweitligaverein FC Ingolstadt 04 zum Erstligisten ins Ruhrgebiet gewechselt. In der abgelaufenen Saison erzielte die Torjägerin 25 Treffer bei nur 22 Einsätzen. Überreicht wurde die Kanone von Marianne Finke-Holtz, Spielleiterin 2. Frauen-Bundesliga, und kicker-Reporter Matthias Dersch.

Nastassja Lein nahm die Torjägerkanone® für alle beim bereits zweiten Heimspiel der aktuellen Spielzeit in der 2. Frauen-Bundesliga entgegen. Lein erhielt die Auszeichnung vor Anpfiff von Angelika Fioranelli-Petersohn aus dem Ausschuss für Frauen- und Mädchenfußball sowie und kicker-Reporter Frank Linkesch. Vergangene Saison stand Lein in jedem Spiel auf dem Platz und erzielte 25 Tore in 26 Partien.

[ag]