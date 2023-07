Torjägerkanone für alle: Ehrung für Deutschlands Beste

Der kicker und FUSSBALL.DE, das Amateurportal des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), verleihen in Kooperation mit Volkswagen zum zweiten Mal die Torjägerkanone® für alle. Ausgezeichnet werden die besten Torjäger*innen bis zur 11. Liga bei den Männern und der 7. Liga bei den Frauen. Die 13 Gewinner*innen der Saison 2022/2023 werden am 12. September auf großer Bühne im Rahmen des Länderspiels der deutschen Männer-Nationalmannschaft gegen Frankreich in Dortmund geehrt.

Millionen Tore. Jedes Jahr. Der Amateurfußball bietet von der Regionalliga bis zur Kreisklasse spektakuläre Fallrückzieher, beeindruckende Distanzschüsse und natürlich auch den frechen Abstauber. Auf die Art eines Treffers kommt es bei der Torjägerkanone für alle jedoch nicht an. Nur die Torausbeute entscheidet. In der abgelaufenen Saison stachen Lucas Schneider vom SSV Hagen (11. Liga) und Maren Schönherr vom SV 1967 Mülheim-Raadt (7. Liga) besonders heraus: Beide trafen 94-mal und damit bundesweit am häufigsten im Erwachsenenbereich. Während sich einige Stürmer*innen den ersten Platz auf ihrer Ligaebene mit riesigem Vorsprung sicherten, lieferten sich die Knipser*innen auf anderen Ebenen bis zum Saisonfinale ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

"Ohne Tore wäre der Fußball nur halb so schön"

Ronny Zimmermann, 1. DFB-Vizepräsident Amateure, sagt: "Ohne Tore wäre der Fußball nur halb so schön. Das nahmen sich die Gewinnerinnen und Gewinner der Torjägerkanone für alle ganz besonders zu Herzen. Die Trophäe, die wir gemeinsam mit den DFB-Partnern kicker und Volkswagen verleihen, drückt unsere besondere Wertschätzung für ihre herausragenden Leistungen aus und schlägt eine wunderbare Brücke zwischen den Ligen, von den Profis bis zu den Amateuren. Herzlichen Glückwunsch!"

Jörg Jakob, kicker-Chefredakteur, sagt: "Glückwunsch an alle Gewinnerinnen und Gewinner! Die Torjägerkanone für alle etabliert sich immer mehr als fester Wettbewerb im Amateurfußball. Wir freuen uns sehr, dass die treffsichersten Torjägerinnen und Torjäger Deutschlands eine Bühne bekommen, die sie auch verdienen. Damit würdigen wir gemeinsam mit FUSSBALL.DE und Volkswagen das herausragende Engagement im Amateurbereich. Gleichzeitig ist diese Auszeichnung eine wunderbare Verbindung zur kicker-Torjägerkanone."

"Die Resonanz auf die Aktion ist riesig"

Imelda Labbé, Vorständin für Vertrieb, Marketing und After Sales bei Volkswagen Pkw, sagt: "Die Resonanz auf die Aktion ist riesig. Das freut uns umso mehr, als dass uns Corona in den ersten beiden Jahren leider einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Mittlerweile aber gehen viele Amateurfußballerinnen und -fußballer mit dem Ziel in die Saison, die Torjägerkanonen für alle zu gewinnen. Das spornt uns an, das Thema weiter voranzutreiben und so allen, die Woche für Woche unterhalb der Profiligen auf Torejagd gehen, die verdiente Wertschätzung entgegenzubringen."

Die kicker-Torjägerkanone ist eine der traditionsreichsten und begehrtesten Trophäen im deutschen Fußball. Am Saisonende wird sie an den erfolgreichsten Torschützen der Bundesliga verliehen, mittlerweile auch in der 2. Bundesliga und 3. Liga sowie in der Google Pixel Frauen-Bundesliga. Daran anknüpfend, transportiert die Torjägerkanone für alle die Ehre und Wertschätzung in den Amateurfußball weiter.

Zweimal keine Torjägerkanonen wegen Corona

Ausgezeichnet mit der Trophäe werden bei den Männern die besten Torjäger von der 4. bis zur 11. Liga, bei den Frauen die treffsichersten Spielerinnen bis zur 7. Liga. Es zählt die Zahl der geschossenen Tore. In die Wertung fließen die Treffer aus Ligaspielen ein. Tore aus Relegationsspielen finden keine Berücksichtigung.

Die Torjägerkanone für alle hatte bis zur Einführung einen längeren Anlauf hinter sich. Bereits im Herbst 2019 hatten kicker, FUSSBALL.DE und Volkswagen die Aktion ins Leben gerufen. Anschließend kam Corona. Die Pandemie sorgte zwei Jahre in Folge für das vorzeitige Ende der Amateurfußballsaison und legte die Torjägerkanone für alle auf Eis - aufgrund der Saisonabbrüche wurden keine Wertungen vorgenommen und keine Trophäen für die Spielzeiten 2019/2020 und 2020/2021 verliehen. Erst für die Saison 2021/2022 wurden die ersten Torjäger*innen beim Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft der Männer gegen Ungarn in Leipzig offiziell geehrt.

Die Sieger*innen

Männer:

4. Liga: Patrick Hobsch (SpVgg Unterhaching, 27 Tore)

5. Liga: Martin Harnik (TuS Dassendorf, 46 Tore)

6. Liga: Sascha Huhn (SF BG Marburg, 44 Tore)

7. Liga: Rico-Rene Frank (FC Germania Bleckenstedt, 55 Tore)

8. Liga: Ramy Jamal Raychouni (SC Gatow, 55 Tore)

9. Liga: Tim Domann (SC Breite Burschen Barmen, 76 Tore)

10. Liga: Sebastian Zeitler (FC 1926 Konradsreuth, 77 Tore)

11. Liga: Lucas Schneider (SSV Hagen, 94 Tore)

Frauen:

3. Liga: Aylin Yaren (Viktoria 89 Berlin, 44)

4. Liga: Lyn Meyer (BTSV Eintracht Braunschweig, 46 Tore)

5. Liga: Marlene Haberecht (BSG Chemie Leipzig, 64 Tore)

6. Liga: Lisa Schramm (BSG ScanHaus Marlow, 80 Tore)

7. Liga: Maren Schönherr (SV 1967 Mülheim-Raadt, 94 Tore)

