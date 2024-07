"Torjägerkanone für alle": Deutschlands beste Goalgetter fix

FUSSBALL.DE, das Amateurportal des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), und der kicker verleihen jährlich in Kooperation mit Volkswagen die "Torjägerkanone für alle" im deutschen Fußball. Die 13 Gewinner*innen der Saison 2023/2024 stehen nun fest. Sie werden am 14. Oktober beim Länderspiel der deutschen Männer-Nationalmannschaft gegen die Niederlande in München mit den weißen Trophäen geehrt. Ausgezeichnet werden die besten Torjäger*innen bis zur 11. Liga bei den Männern und der 7. Liga bei den Frauen.

Mit 36 Toren hat Harry Kane in der Bundesliga jüngst die kicker-Torjägerkanone geholt. Noch mehr Treffer, nämlich 55, hat unter anderem Katharina Schmidt vom SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen erzielt. Sie ist damit eine Gewinnerin der "Torjägerkanone für alle". Neben Schmidt waren zwölf weitere Spielerinnen und Spieler in ihren Ligen besonders treffsicher: Elias Löder (Carl Zeiss Jena), Maik Lukowicz (Werder Bremen II), Ole Böttcher (TV Eiche Horn), Oliver Kovacic (Kickers Offenbach II), Jan Herfordt (CF Viktoria Bremen), Emre Kilic (Rot-Weiß Essen II), Felix Schulz (Rotation Dresden) und Janik Brosch (Eintracht Lemgo) bei den Männern, Sarah Abu Sabbah (Union Berlin), Marta Stodulska (FC Internationale Berlin), Lisa Reim (Droyßiger SG) und Dana Fürderer (Glück-Auf Sterkrade) bei den Frauen. Die meisten Tore von allen erzielte bundesweit Janik Brosch (119). Die treffsicherste Frau war Dana Fürderer (85 Tore).

Die "Torjägerkanone für alle" gibt es für die besten Torjäger*innen in den deutschen Amateurligen. Mit dem vor fünf Jahren ins Leben gerufenen Wettbewerb wollen DFB, kicker und Volkswagen den Amateurfußball feiern und stärker in den Fokus rücken. In die Wertung fließen nur die Treffer aus Ligaspielen ein. Tore aus Relegationsspielen finden keine Berücksichtigung.

"Würdigung außergewöhnlicher Leistungen im Amateurfußball"

Ronny Zimmermann, 1. DFB-Vizepräsident Amateure, sagt: "Die Torjägerkanone für alle ist eine wunderbare Aktion und hat sich fest etabliert. Sie ist eine verdiente Würdigung außergewöhnlicher Leistungen im Amateurfußball. Diese Wertschätzung für den Fußball an der Basis ist wichtig. In unseren mehr als 24.000 Vereinen wird auf allen Ebenen tolle Arbeit geleistet, das müssen wir immer wieder verdeutlichen. Ich bin froh, dass uns dabei Volkswagen und der kicker als Partner mit solchen Aktionen unterstützen."

Jörg Jakob, kicker-Chefredakteur, erklärt: "Glückwunsch an die Goalgetter! Egal, ob in der Bundesliga oder in der Kreisklasse: Eine Torjägerkanone zu gewinnen, ist immer eine herausragende Leistung und etwas ganz Besonderes. Wir freuen uns sehr, dass die treffsichersten Torjägerinnen und Torjäger Deutschlands mit der "Torjägerkanone für alle" eine große und angemessene Bühne bekommen, die sie sich mit Leidenschaft und sicher auch viel Trainingsarbeit verdient haben."

Achim Schaible, CEO von Volkswagen Deutschland, sagt: "Die Torjägerkanone für alle ist schon nach kurzer Zeit eine Erfolgsgeschichte geworden. Landesweit ist sie Thema in den Mannschaftskabinen. Dazu zeigt sie ganz deutlich, wofür Volkswagen im Fußball steht: Wir haben nämlich nicht nur den Profisport im Blick, sondern besonders auch die über zwei Millionen aktiven Spielerinnen und Spieler an der Basis. Dort schlägt das Herz des Sports."

Die Gewinner*innen der "Torjägerkanone für alle" 2023/2024

MÄNNER

Liga Gewinner Verein Tore 4 Elias Löder Carl Zeiss Jena 25 5 Maik Lukowicz Werder Bremen II 50 6 Ole Böttcher TV Eiche Horn 44 7 Oliver Kovacic Kickers Offenbach II 58 8 Jan Herfordt CF Viktoria Bremen 52 9 Emre Kilic Rot-Weiß Essen II 82 10 Felix Schulz Rotation Dresden 102 11 Janik Brosch Eintracht Lemgo 119

FRAUEN

Liga Gewinnerin Verein Tore 3 Sarah Abu Sabbah 1. FC Union Berlin 42 4 Marta Stodulska FC Internationale Berlin 68 5 Katharina Schmidt SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen 55 6 Lisa Reim Droyßiger SG e.V. 64 7 Dana Fürderer Glück-Auf Sterkrade 85

[dfb]