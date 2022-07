Torjägerkanone für alle: Deutschlands Beste

Rund acht Millionen Treffer fallen im Amateurfußball in einer kompletten Saison. Die besten Torjäger*innen bis zur 11. Liga bei den Männern und der 7. Liga bei den Frauen werden nun erstmals offiziell ausgezeichnet. Sie erhalten gemeinsam vom kicker und FUSSBALL.DE, dem Amateurportal des DFB, in Kooperation mit Volkswagen die Torjägerkanone® für alle. Die Gewinner*innen der Saison 2021/2022 aus dem Amateurbereich stehen fest. Geehrt werden sie am 23. September auf großer Bühne im Rahmen des Nations-League-Spiels der deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn in Leipzig.

Während sich einige Stürmer*innen den ersten Platz auf ihrer Ligaebene mit riesigem Vorsprung sicherten, lieferten sich die Knipser*innen auf anderen Ebenen bis zum Saisonfinale ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Mit 93 Toren in 33 Spielen traf Maria Asnaimer vom TuS Germania Lohauserholz-Daberg bundesweit am häufigsten von allen Spieler*innen im Erwachsenenbereich.

"Eine Brücke zwischen den Ligen"

Die Torjägerkanone für alle hat einen längeren Anlauf hinter sich. Bereits im Herbst 2019 hatten kicker, FUSSBALL.DE und Volkswagen die Aktion ins Leben gerufen. Anschließend kam Corona. Die Pandemie sorgte zwei Jahre in Folge für das vorzeitige Ende der Amateurfußballsaison und legte die Torjägerkanone für alle auf Eis. Aufgrund der Saisonabbrüche wurden keine Wertungen vorgenommen und keine Trophäen für die Spielzeiten 2019/2020 und 2020/2021 verliehen.

Im dritten Versuch hat es endlich geklappt. In den vergangenen Monaten wurden auf den Sportplätzen in Deutschland endlich wieder regelmäßig Tore bejubelt, die Saison im Amateurfußball konnte vollständig absolviert werden. Die Rückkehr zur sportlichen Normalität macht die Premiere der Torjägerkanone für alle möglich.

Ronny Zimmermann, 1. DFB-Vizepräsident Amateure, sagt: "Glückwunsch an die Siegerinnen und Sieger zu ihrer herausragenden Saison. Die außergewöhnlichen Leistungen, die im Amateurfußball an jedem Wochenende vollbracht werden, erfahren leider zu selten die Aufmerksamkeit, die sie verdienen. Umso schöner ist es, dass wir gemeinsam mit unseren Partnern kicker und Volkswagen die Torjägerkanone für alle ins Leben gerufen und an der Aktion trotz der Pandemie festgehalten haben. Die Torjägerkanone für alle ist eine besondere Wertschätzung für den Fußball an der Basis. Die Aktion schlägt eine wunderbare Brücke zwischen den Ligen, von den Profis bis zu den Amateuren."

"Eine ganz besondere Belohnung"

Jörg Jakob, kicker-Chefredakteur, sagt: "Wir freuen uns sehr, dass wir nun auch die treffsichersten Spielerinnen und Spieler im Amateurbereich auszeichnen können. Damit würdigen wir gemeinsam mit FUSSBALL.DE und Volkswagen die Leistungen und das Engagement in diesen Ligen. Schön, dass wir mit unserer neuen Torjägerkanone für alle eine ganz besondere Belohnung beisteuern können."

Imelda Labbé, Vorständin für Vertrieb, Marketing und After Sales bei Volkswagen Pkw: "Wir bei Volkswagen haben uns auf die Fahne geschrieben, den Fußball in seiner gesamten Breite zu unterstützen. Also nicht nur die Stars, sondern gerade auch die Millionen von Amateurfußballerinnen und -fußballern, die Woche für Woche in Deutschland auf Torejagd gehen. Wir freuen uns, dass wir die treffsichersten von ihnen erstmalig mit der Torjägerkanone für alle auszeichnen und sie im September im Rahmen des Länderspiels in Leipzig ins Rampenlicht stellen können."

Die kicker Torjägerkanone ist eine der traditionsreichsten und begehrtesten Trophäen im deutschen Fußball. Am Saisonende wird sie an den erfolgreichsten Torschützen der Bundesliga verliehen, mittlerweile auch in der 2. Bundesliga und 3. Liga sowie in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga. Daran anknüpfend transportiert die Torjägerkanone für alle die Ehre und Wertschätzung in den Amateurfußball weiter. Ausgezeichnet mit der Trophäe werden bei den Männern die besten Torjäger von der 4. bis zur 11. Liga, bei den Frauen die treffsichersten Stürmerinnen bis zur 7. Liga. Es zählt die Zahl der geschossenen Tore. In die Wertung fließen die Treffer aus Ligaspielen ein. Tore aus Relegationsspielen finden keine Berücksichtigung.

Die Sieger*innen

Männer:

4. Liga: Patrick Hobsch (SpVgg Unterhaching, 28 Tore)

5. Liga: Marcel Platzek (1. FC Bocholt, 39 Tore)

6. Liga: Janik Michel (FC Holzhausen, 47 Tore)

7. Liga: Kamaljit Singh (SV Eintracht Nordhorn, 55 Tore)

8. Liga: Achraf Gara Ali (FC Kalbach) und Kai Hoffmann (Essener SC Preußen 02) mit jeweils 56 Toren.

9. Liga: Marc Enger (SuS Essen-Haarzopf II, 77 Tore)

10. Liga: Aleksandar Stoilov (MK Makedonija Stuttgart, 84 Tore)

11. Liga: Sascha Ziesche (FC Stern Marienfelde III, 76 Tore)

Frauen:

3. Liga: Meike Meßmer (1. FC Köln II, 33 Tore)

4. Liga: Hannah Paulini (Eimsbütteler TV, 58 Tore)

5. Liga: Larissa Puls (SG Phönix Wildau, 50 Tore)

6. Liga: Alina Marie Scheben (TSV Solingen, 47 Tore)

7. Liga: Maria Asnaimer (TuS Germania Lohauserholz-Daberg, 93 Tore)

[dfb]