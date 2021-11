Torjägerkanone: "Da wird selbst Lewandowski blass vor Neid"

Die von Corona ausgebremsten Torjägerinnen und Torjäger erlebten das Torfestival der deutschen Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation gegen Liechtenstein am vergangenen Freitag hautnah in der Volkswagen-Arena.

Sie alle hatten schon eine Hand an der kicker-Kanone, dann aber wurde die Fußball-Saison 2019/2020 aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochen. Keine Tore mehr für die Amateurfußballerinnen und Amateurfußballer in Deutschland, keine Chance mehr auf die Torjägerkanone für alle, eine Aktion von kicker und DFB/FUSSBALL.DE, unterstützt von Volkswagen. Leer ausgehen sollten die Torjägerinnen und Torjäger dann aber trotzdem nicht: Und so lud Volkswagen die zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs Führenden der jeweiligen Leistungsklassen zum Länderspiel Deutschland gegen Liechtenstein nach Wolfsburg ein.

"Mehr als ein Ersatz für die Kanone"

Ein perfektes Fußballerlebnis mit buntem Rahmenprogramm für die gebremsten Torschützenköniginnen und Torschützenkönige. "Das", freute sich Johanna Hildebrandt, "war mehr als ein Ersatz für die Kanone." Die Stürmerin des Frauen-Regionalligisten Jahn Calden hatte 27 Tore in 15 Partien erzielt, nun durfte sie gemeinsam mit den anderen Auserwählten beim Treffen im VIP-Bereich der Volkswagen-Arena Weltmeister Pierre Littbarski kennenlernen.

Zuvor waren die Amateurfußballerinnen und Amateurfußballer bereits Zuschauer bei der Volkswagen-Tailgate-Tour, Kreisliga-Knipser Niklas Groß ließ mit seiner Trefferanzahl das Fußball-MML-Trio Micky Beisenherz, Maik Nöcker und Lucas Vogelsang staunen: 70 Tore in 21 Spielen waren dem Stürmer in der Abbruchsaison für Victoria Habinghorst/Dingen in der Kreisliga C gelungen. "Torquoten", sagte Moderator Nöcker anerkennend, "da wird selbst Robert Lewandowski blass vor Neid."

Und auch die DFB-Auswahl ließ sich von den treffsicheren Gästen auf der Tribüne offenbar beflügeln, erzielte vor deren Augen schließlich neun Tore gegen Liechtenstein und rundete so den perfekten Abend ab.