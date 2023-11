Torhüter Urbig: "In jedem Training ans Maximum gehen"

Die deutsche U 21-Nationalmannschaft bestreitet am Freitag (ab 18 Uhr, live bei ProSieben MAXX) in Paderborn gegen Estland das nächste EM-Qualifikationsspiel. Am darauffolgenden Dienstag (ab 18 Uhr, live bei ProSieben MAXX) wartet in Essen zum Jahresabschluss ebenfalls in der EM-Qualifikation die polnische U 21-Auswahl auf das Team von DFB-Trainer Antonio Di Salvo. Zuvor spricht Torhüter Jonas Urbig im DFB.de-Interview über die Stimmung im Team und das Training mit Torwarttrainer Klaus Thomforde.

DFB.de: Sie sind seit Montag mit der Mannschaft zusammen - wie ist die Stimmung?

Jonas Urbig: Die Stimmung ist sehr gut. Wir kennen uns untereinander schon sehr gut, man freut sich immer, wenn man zusammenkommen und sich austauschen kann.

DFB.de: Mit Arne Schulz ist diesmal ein Trainingstorwart als Unterstützung dabei. Kannten Sie sich vorher, und wie läuft die Zusammenarbeit?

Urbig: Ja, wir kannten uns schon vorher und verstehen uns sehr gut. In der Jugend haben wir schon häufig gegeneinander gespielt. Da habe ich ihn immer als einen guten Torwart wahrgenommen. Im Sommer waren Greuther Fürth und der SC Paderborn beide in Bad Häring im Trainingslager, dort haben wir uns auch in unserer Freizeit getroffen.

DFB.de: Sie konkurrieren mit Noah Atubolu und Felix Gebhardt um die Torhüterposition, trotzdem sind Sie ein Team. Wie würden Sie Ihren Zusammenhalt im Torhüterteam beschreiben?

Urbig: Der Zusammenhalt zwischen uns Dreien ist wirklich gut, das Verhältnis basiert auf großem Respekt und gegenseitiger Unterstützung. Wir pushen uns in jedem Training und können viel voneinander lernen.

DFB.de: Was ist Torwarttrainer Klaus Thomforde für einen Typ?

Urbig: Er ist ein lautstarker, aber sehr unterstützender Torwarttrainer. Er will, dass wir in jedem Training und in jeder Trainingsform ans Maximum gehen. Für ihn gibt es keinen Ball, der unhaltbar ist. Mit seiner emotionalen und fordernden Art versucht er, das Bestmögliche aus uns herausholen. Wir profitieren viel von seiner Erfahrung und seinen Ratschlägen - sowohl auf als auch neben dem Platz.

DFB.de: Nun geht es zunächst gegen Estland, dann gegen Polen. Wie blicken Sie auf die Partien voraus?

Urbig: Wir sind sehr zuversichtlich, weil wir viel Qualität in unserem Kader haben. Beide Gegner werden nicht leicht zu bespielen sein, trotzdem erwarten uns zwei unterschiedliche Partien. Insbesondere das Spiel gegen die Polen wird sehr herausfordernd, sie führen die Tabelle aktuell an. Aber wir hoffen, dass wir mit der Unterstützung der Fans zwei Siege einfahren können.

