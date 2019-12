Torchancen in Unterzahl kreieren

Die Partie in Tallinn verlief von Beginn an einseitig, Deutschland war deutlich spielbestimmend, die Esten setzten auf vereinzelte Konter. Zunächst tat sich das deutsche Team gegen die dicht gestaffelte estnische Abwehr jedoch schwer. Der frühe Platzverweis für Emre Can schadete dem Spiel natürlich zusätzlich und das DFB-Team musste sich erst einmal wieder fangen.

Im zweiten Durchgang erspielte sich die deutsche Mannschaft regelmäßig Torchancen und ging – wenn auch etwas glücklich – in der 51. Minute in Führung. Das 2:0 folgte bereits sechs Minuten später. Spätestens nach dem 3:0 durch Timo Werner (70.) liefen die Kombinationen immer flüssiger, mit viel Ballbesitz, sicheren Kombinationen und kreativen Angriffsspielzügen; auch wenn ein weiteres Tor nicht mehr fallen wollte. Wie das im Juniorentraining erarbeitet werden kann, haben wir im Folgenden zusammengestellt.

